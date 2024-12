Vacaciones 2025: cómo se prepara Pinamar para competir con Brasil por el "dólar barato"

Los destinos de la Costa Atlántica se preparan para recibir a los turistas luego de un año de muchos cambios económicos.

En ese contexto, el intendente de Pinamar, Juan Ibarguren, dialogó con PERFIL sobre las expectativas que tienen desde el municipio en un contexto donde el denominado “dólar barato” hizo aparecer a Brasil como un competidor en el rubro turismo.

- ¿Qué esperan para la próxima temporada teniendo en cuenta los condicionamientos del contexto macroeconómico?

- No condiciona no solamente a Pinamar, sino a todos los destinos turísticos. Tenemos un valor del peso que hace que seamos caros por ahí en dólares con respecto a otros países. Entonces es obvio que la competencia se abre bastante en todo lo que tiene que ver con el sector turístico. Por otra parte, el país está más estable y eso es fundamental. No tenemos la inflación del año pasado y hay herramientas financieras gracias a que la inflación ha bajado.

- ¿En qué nivel están las reservas de hoteles y alquileres?

- Pinamar se compone en su totalidad por 400 mil plazas aproximadamente. Vivimos de manera permanente 50 mil personas, es decir que en verano multiplicamos por 8 la cantidad de habitantes que duermen en la ciudad. Nuestro fuerte es lo inmobiliario, con casas y departamentos, que se alquilan o son utilizados por los propietarios o sus familiares. Eso estará completo. Por otro lado, está la hotelería, que hoy tiene un nivel de reservas entre un 50% y 60%. Creo que vamos a tener una temporada con un promedio de 85% o 90% en general, que es muy buena ocupación para el contexto. Seguramente antes de llegar a enero, aumentarán las reservas y seguro que vamos a tener una buena temporada mejor que el año pasado.

Juan Ibarguren, intendente de Pinamar

- ¿Cómo están los precios con respecto al año pasado?

- En lo que respecta a la hotelería, han aumentado menos que la inflación que hubo en el año. En cuanto a los alquileres, en general se respetan los valores con referencia al dólar, pero también en muchos casos, y por el contexto como hablábamos, también han reducido los valores. En la gastronomía y el servicio general, tenemos los valores de otras ciudades del país.

- ¿Ven a Brasil como una amenaza de restar turistas por el “dólar barato” y la devaluación del real?

- Se ha hablado mediáticamente mucho de Brasil y la comparación. Además de que esta ciudad es espectacular enmarcada en un bosque, y con una playa que se prolonga 22 km de extensión y servicios en playas muy superiores, hay una barrera de salida hacia Brasil. Una familia con dos hijos necesita cuatro pasajes y las demoras y cancelaciones de vuelos hacen quebarrera juegue también un papel importante. Por otro lado, también el viaje en auto es bastante prolongado, con sus costos y seguridad.

LM