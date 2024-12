Vacaciones 2025: la mitad no viaja y de los que salen, la mayoría se va a la costa atlántica

En los últimos días se escucha mucho hablar de la preferencia de los argentinos por la costa brasileña amparados en un dólar barato y un Real que se devalúa. Sin embargo, un sondeo reciente elaborado por el Departamento de Opinión Pública de la Universidad Abierta Interamericana mostró que las mayores preferencias son por la costa atlántica. Aunque conviene dejar en claro que la mitad de los argentinos, directamente, no podrá tomarse vacaciones por cuestiones de bolsillo.

Vacaciones en Brasil: cambio favorable, precios y tips para descansar en las mejores playas del mundo

El licenciado Daniel Vázquez, jefe de Prensa de la UAI, destacó en declaraciones a los medios que, el relevamiento develó que el 50% de los argentinos no planea vacacionar. En este sentido, argumentó que el principal motivo para no hacerlo es económico, con un 60% de quienes no viajarán citando esta razón.

Y, a pesar de que la gran mayoría arguye complicaciones económicas, destacó que "el argentino considera muy importante el momento de vacaciones", y que el financiamiento principal para afrontarlas se da través de ahorros. Asimismo, un 10% de los encuestados señaló que recurrirá a préstamos de instituciones financieras para poder costear sus vacaciones, lo que puede representar un problema a futuro.

Destinos, tiempos de descanso y cómo planean financiarse los argentinos en el verano 2025

En cuanto a los destinos, el estudio indica que el 60% de los encuestados planea vacacionar en Argentina, siendo la costa el lugar preferido por el 56% de ellos.

Vacaciones de verano: el 42% de los argentinos apuesta por destinos nacionales fuera de su provincia

En cuanto a los viajes al exterior, el interés por Brasil viene creciendo significativamente, pasando del 27% al 48,9% en comparación con el año anterior. En tanto Uruguay sigue siendo un destino popular con un 14,2%.

El informe también señala un cambio en las preferencias de alojamiento en cuanto tres de cada diez planean hospedarse en una casa, al tiempo que los alojamientos en departamentos crecen por sobre los alojamientos en hoteles o hostels, según señaló Vázquez a Cadena 3, a, tiempo que agregó que muchos optan por estas alternativas para reducir costos, especialmente en alimentación.

Los números de las preferencias de los alojamientos muestran que el 35% prefiere alquilar una casa, mientras que los departamentos ocupan el segundo lugar, con el 24,2%.

En cuanto a la duración de las vacaciones, el 27,3% de los que va a viajar planea tomarse 15 días, seguido por un 23,5% que se inclina por 10 días. La mayoría viajará en familia (53,8%), destacando la búsqueda de experiencias compartidas.

Cuáles son los medios de transporte elegidos para salir de vacaciones en 2025

El relevamiento de la UAI muestra que el auto se posiciona como el medio de transporte más usado (57,8%), seguido por el avión (24,7%).

Viajar con ahorros

En cuanto a la disponibilidad de dinero para salir de vacaciones, el 45,9% se financiará con ahorros, mientras que el 65,2% no aprovechó promociones, lo que sugiere desconocimiento o falta de acceso a ofertas.

La encuesta también destacó que el 53,9% espera gastar más que en el verano anterior, aunque esta cifra es menor a la del año pasado (71,7%). El mal clima y los altos costos son los principales temores de los viajeros.

Con estas cifras, el panorama para el verano 2024/2025 muestra un interés sostenido en vacacionar, aunque con ajustes significativos debido a la coyuntura económica.

