Vacaciones 2025: los 10 destinos más buscados en la costa atlántica y el dato alentador de Pinamar

Se acerca el verano 2025 y crecen las consultas de los argentinos para averiguar precios de alquileres de casas y departamentos en zonas turísticas del país y del exterior. Un informe reciente elaborado por Mercado Libre Inmuebles mostró la preferencia por Mar del Plata, junto a otros destinos tradicionales de la costa como Pinamar y Villa Gesell.

En cuanto al ritmo de contacto de los usuarios para alquilar, el informe explica que fue más lento en agosto de lo que ha sucedido años anteriores, sin embargo, la aceleración se vio en septiembre y octubre se vio una aceleración.

Vacaciones 2025: la mitad no viaja y de los que salen, la mayoría se va a la costa atlántica

De acuerdo a los datos del e-commerce que cuenta con una oferta de 40.000 propiedades para alquiler temporal de todo tipo, la Costa Atlántica lidera el ranking de oferta, con más de 13.000 propiedades disponibles para el alquiler temporal durante el verano.

Lo siguen Uruguay con más de 6500 propiedades, Córdoba con más de 2000 y el sur de Argentina con más de 600.

Los contactos de propiedades en Uruguay y Brasil crecieron un 70% respecto del año anterior.

Los 10 destinos más buscados para irse de vacaciones a la costa este 2025

En el ranking con los 10 destinos más buscados en la plataforma de e-commerce para vacacionar en la costa Argentina aparecen:

Mar del Plata Pinamar Villa Gesell San Bernardo Mar Azul Costa Esmeralda Mar de las Pampas Valeria del Mar Costa del Este Miramar

Del total de las consultas para pasar las vacaciones en la costa argentina, el 80% está interesado en estos balnearios: Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Mar Azul, Costa Esmeralda, San Bernardo, Valeria del Mar, Mar de las Pampas, Cariló, Miramar y Costa del Este.

Uruguay espera muchos turistas argentinos este verano 2025, pero Brasil le disputa protagonismo

Pinamar con un 10% más de reservas que el año pasado

Juan Ibarguren, intendente de Pinamar, habló en las últimas horas con el portar pinamardiario sobre la próxima temporada de verano y se mostró optimista, pese a la situación económica que se atraviesa en la Argentina, y la devaluación de Brasil que tienta a muchos bolsillos. Entre otras cosas señaló "Creo que vamos a tener una mejor temporada que la anterior" y aseguró que a esta altura de diciembre ya tienen más del 10% de reservas inmobiliarias que el año pasado.

"La macro condiciona y Brasil devaluó, pero lo bueno es que hay más certidumbre. Hoy hay cuotas y otras herramientas de financiación", aseguró el intendente de Pinamar.

En la mirada de Ibarguren "tenemos una economía más estable y eso va a ser triunfo. El año pasado, en esta misma época del año, los hoteles todavía no tenían tarifas entonces la gente llamaba, consultaba y no podía reservar nada, los restaurantes cambiaban la carta cada semana variando los precios, entonces el 30% no sabía cuánto iba a ser el mes siguiente tampoco había cuotas"; dijo.

Respecto al ritmo de contrataciones, indicó que los turistas están reservando. "Ya tienen su valor, sus precios, tienen cuotas, pueden hacer anticipos, entonces esa condición es diferente con respecto al año pasado y nos trae un beneficio", indicó. Claro que reconoció que la devaluación de Brasil y el dólar barato local pueden restar presencia. "Por ahí nos perjudica la devaluación en Brasil, por ahí el dólar está muy bajo acá, pero aún así estamos alrededor de un 10% arriba (de ocupación) con respecto a la temporada anterior", señaló.

Trenes Buenos Aires - Mar del Plata para el verano 2025: quiénes no pagan y qué descuentos hay vigentes

En cuanto a la ocupación de reservas detalló que "el 80% son casas y departamentos que se alquilan. La mayor cantidad de plazas tenemos en sector inmobiliario, y ese porcentaje generalmente se ocupa porque si no se alquila la casa, o la usa el propietario, o la usa el pariente del propietario", señaló al alegar que también ese segmento de gente gasta en comida, entretenimiento y servicios.

Finalmente, se refirió al otro 20% que lo conforman los hoteles. "Dentro del contexto y en promedio los hoteles en general han subido incluso un poquito menos que la inflación, así que en ese sentido estamos más competitivos que el año pasado. Pero bueno, todavía falta bastante, yo creo que también la demanda espontánea, en este tipo de contexto, que con inflación a la baja, aumenta, porque la gente ya sabe que no va a variar mucho más el precio", explicó el intendente de Pinamar, que finalmente redondeó:."Creo que vamos a tener una mejor temporada que la anterior".

