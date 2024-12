Cuáles son las expectativas de turismo para la temporada de verano

La temporada de verano en Argentina se perfila con un panorama mixto, donde destinos como Córdoba y el sur seguirán siendo altamente demandados. Sin embargo, la costa atlántica enfrenta expectativas más bajas debido a una caída en las reservas.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el presidente de la Cámara de Turismo, Aldo Elías, quien expresó que, “Córdoba será uno de los destinos más elegidos durante este verano, mientras que el sur del país mantendrá el buen movimiento turístico”.

Cuáles son las expectativas de turistas en el país

Según el entrevistado, si bien es posible que no se registre el mismo nivel de afluencia que en años anteriores, “la cantidad de turistas se mantendrá estable” porque el sur sigue siendo un destino atractivo, especialmente porque los turistas que eligen estas zonas “no están tan afectados por la devaluación del real brasileño, lo que les permite seguir optando por este tipo de vacaciones”.

En ese sentido, Elías aseguró que el turismo en el sur no suele verse afectado por la competencia con Brasil y si bien algunos turistas podrían decidir cambiar su destino y optar por las playas brasileñas, no es lo común. “Los visitantes que eligen pasar sus vacaciones en el sur, por lo general, no buscan una alternativa en playas extranjeras, ya que prefieren la experiencia que les ofrece el destino local”, continuó.

Qué se espera para la costa atlántica y cuál es la comparación con la temporada anterior

En cuanto a la costa atlántica, el entrevistado aseguró que presenta un panorama incierto porque “las reservas no se están realizando con la misma intensidad que en otras temporadas, lo que genera algunas dudas”. Y agregó: “Mantenemos la esperanza de que hacia finales de diciembre la situación se normalice y que, si el clima acompaña, las vacaciones de verano sean mucho mejores de lo que se había anticipado, generando una recuperación en las expectativas del sector turístico”.

Al hacer una comparación con el año pasado, Elías explicó que fue una temporada compleja, especialmente desde el punto de vista económico, con numerosos cambios y un escenario de incertidumbre. Sin embargo, “desde mediados de año, a partir de julio, la situación comenzó a mostrar señales de estabilidad”, siguió.

Para finalizar, Elías agregó: “Tanto el sector público como el privado han trabajado arduamente para terminar el año de la manera menos dolorosa posible, aunque este contexto ha influido en la campaña de promoción turística, que ha sido menos visible en comparación con otros años”.