El diario uruguayo El País destacó este miércoles 11 de diciembre que muchos visitantes ya han definido sus alojamientos en la zona costera del país, aunque todavía tienen la gran incógnita de qué pasará con el turismo argentino. Si bien siempre nuestro país se ha caracterizado por tener una fuerte presencia en las playas orientales, este año está muy tentado por visitar Brasil. El dólar bajo en la Argentina y la pérdida de valor del Real viene alimentando la decisión de muchas familias que hacen números con el costo de los pasajes, para definir su desembarco en Brasil.

Por qué vacacionar en Brasil puede ser más barato que viajar a la costa argentina

De todos modos, Uruguay y en especial su selecta ciudad de Punta del Este han sido en los últimos años el gran destino de muchos argentinos, en especial los de clase alta. Y parece que este año no habrá excepción.

Por caso, Javier Sena, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado/Punta del Este, sostuvo en declaraciones a El País que “se viene una primera quincena de enero prácticamente completa” en lo que refiere al alquiler de propiedades.

“Esto está básicamente respaldado porque va a venir más gente de la Argentina (sobre todo los de alto poder adquisitivo) ya que la diferencia de cambio es menor o igual en algunos servicios, por lo que se espera una corriente de más gente", señaló el empresario al diario uruguayo.

De todos modos, no ocultó que tienen “una pequeña preocupación” por la relación de precios en Brasil ante la fuerte devaluación del real, la cual puede repercutir en otras zonas como Piriápolis, por ejemplo. En esta línea, Sena opinó que muchos uruguayos que suelen vacacionar allí pueden optar por volcarse a vacacionar en el país vecino, por lo que hay chances de un corrimiento del público local en algunos balnearios de Maldonado.

De todos modos, al referirse a las propiedades “suntuosas” de la costa esteña el empresario uruguayo destacó que ya se han alquilado y con gran anticipación. En este sentido indicó que muchos pudieron concretar los alquileres ya desde el mes de agosto, en especial lo que refiere a departamentos y casas “de primera línea”.

Precios de la primera quincena de enero 2025 para alquilar en Punta del Este

Siempre haciendo referencia a las propiedades de primera línea, el presidente de la Cámara Inmobiliaria de Maldonado/Punta del Este remarcó al diario uruguayo que los departamentos de un dormitorio rondan los US$ 4.500 y US$ 6.000, mientras que los de dos dormitorios ascienden entre US$ 7.000 a US$ 10.000 por quincena.

Por otro lado, en relación a las propiedades de segunda línea (que no son frente al mar), cotizan entre US$ 2.500 a US$ 3.000 si son de un dormitorio, mientras que las de dos dormitorios rondan entre los US$ 4.000 a US$ 5.500.

Escapadas para las fiestas con impronta argentina

A medida que se acercan las fiestas, los argentinos empiezan a planificar sus escapadas para disfrutar de la temporada con familiares y amigos. Y también aparecen algunos destinos del exterior como seleccionados, un par de ellos del vecino Brasil, aunque en su mayoría parece que los viajes serán por territorio nacional.

Verano 2025: ¿Cuál es el destino más elegido por los argentinos para las vacaciones?

“Observamos que los viajeros ya están realizando sus compras para viajar durante las fiestas. Los destinos más elegidos a nivel nacional son: Buenos Aires, Bariloche, Iguazú, Salta y Mendoza, y entre los internacionales se destacan Río de Janeiro, Florianópolis, Santiago de Chile, Lima y Miami”, expresó Alejandro Festa, Gerente de Hospedajes y Servicios Turísticos de Despegar a PERFIL. Y agregó: ”Uno de los destinos que sorprende debido a su aumento en búsquedas con respecto al año pasado es Lima, Perú”.

