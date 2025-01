Banco Central: a pesar de la compra de dólares, las reservas netas cayeron

Aunque el Banco Central logró adquirir divisas en el mercado, la escasez de dólares y las políticas cambiarias provocaron una disminución en sus reservas.

Cómo es la recaudación del Banco Central

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Federico Glustein, quien expresó que en lo que va de enero, el Banco Central ha logrado acumular alrededor de 1.500 millones de dólares, “una racha positiva que, como todas, llegó a su fin debido a varias medidas económicas y demandas circunstanciales”.

Según el entrevistado, este giro inesperado llevó a la entidad a registrar varios días consecutivos de venta de reservas, lo que generó preocupación entre los analistas. “Una de las causas principales de esta situación sería la reciente rebaja de retenciones, que, a pesar de haber entrado en vigencia, aún no ha tenido el impacto esperado y sigue siendo objeto de debate debido a sus múltiples aristas”, añadió.

Cuáles son las claves centrales para el ingreso de divisas

En continuidad con el tema, Glustein sostuvo que el país actualmente depende de dos fuentes clave para la generación de divisas: las exportaciones de energía, principalmente petróleo y sus derivados, y las liquidaciones del sector agropecuario. “La producción en Vaca Muerta ha sido un pilar fundamental, ocupando el primer escalón de ingresos, mientras que el sector agropecuario, aunque tiene picos estacionales en sus liquidaciones, mantiene flujos constantes de divisas a lo largo del año”, siguió.

En cuanto al sector agropecuario, el entrevistado aseguró que enfrenta una necesidad crítica de divisas, “no para acumular ahorros, sino para reinvertir en insumos importados, especialmente en maquinaria agrícola”. Y remarcó que muchas de estas maquinarias deben ser adquiridas en el exterior, ya sea porque son más baratas o porque no se encuentran en el mercado local y sin embargo, el Banco Central no ha podido proveer los dólares oficiales necesarios para cubrir estas importaciones, lo que ha generado una distorsión en el mercado cambiario.

Al ser consultado sobre la falta de disponibilidad de dólares oficiales para estos sectores, Glustein sostuvo que, “a pesar de que el sistema pierde miles de millones de dólares anualmente debido a la demanda constante de divisas, una parte de ese dinero termina financiando la actividad del sector agroexportador y sus necesidades de divisas para operaciones internacionales”.

Para finalizar, Glustein agregó: “El fin de estas medidas marcará un cambio importante en la dinámica económica del país, dejando atrás prácticas que hoy son parte del tejido económico pero que, con el tiempo, podrían ser vistas como soluciones temporales”.