El Banco Central realizó la mayor venta de dólares de 2025 y las reservas quedaron por debajo de los US$ 28.000 millones

El Banco Central de la República (BCRA) realizó la mayor venta de dólares en lo que va de 2025 pero logró cerrar febrero con un saldo comprador positivo. No obstante, las reservas internacionales perforaron los US$ 28.000 millones, el menor nivel desde fines de septiembre de 2024.

La autoridad monetaria vendió US$ 350 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y cortó una racha de ocho ruedas consecutivas de compras. De esta manera, sumó compras por US$ 69 millones en la semana y US$ 1.437 millones durante el segundo mes de 2025, siendo la tercera cifra más alta para un febrero desde 2003.

Al mismo tiempo, este viernes se operaron US$ 779 millones en el MLC. De acuerdo a los cálculos del economista Javier Giordano, representa el segundo volumen más alto desde que asumió Javier Milei. El anterior se había dado a finales de diciembre del año pasado, cuando ascendió a US$ 889 millones. Tanto el fin de mes como los feriados del lunes 3 y martes 4 de marzo impulsaron el monto negociado hacia arriba.

En tanto, las reservas internacionales brutas experimentaron una contracción diaria de US$ 579 millones y cerraron en US$ 27.995 millones, anotando una caída mensual de US$ 312 millones. El retroceso diario responde al pago de US$ 350 millones de deuda de la provincia de Buenos Aires y las variaciones de encajes bancarios propias del final del mes. Parte de esos dólares retornarán a las tenencias del BCRA en las próximas jornadas.

Más allá de que la entidad conducida por Santiago Bausili adquiere dólares en el mercado cambiario, no consigue traducir esas compras en un crecimiento de la moneda extranjera atesorada en sus arcas. Además de que se incrementó la demanda de importadores por la eliminación del impuesto PAIS y la mejoría de la actividad económica, la intervención del Central en el contado con liquidación (CCL) debilita las reservas.

Fuentes del mercado estimaron que el ente monetario sacrificó entre US$ 1.000 y US$ 1.200 millones en lo que va del año para contener la cotización del CCL en torno a los $1.220. La lógica detrás de este drenaje de divisas es mantener a raya la brecha cambiaria y que no supere el 20% para evitar tensiones en materia de dólares.

Liquidación de divisas, la clave para acumular reservas

Un informe de GMA Capital remarca que el impacto de la baja en las alícuotas de los productos como la soja y el maíz "no generó el impulso esperado en las liquidaciones del agro". "Si bien el promedio diario en febrero subió a US$ 108 millones frente a los US$ 94 millones de enero, la mejora se dio como un salto en los últimos días del mes, no como un flujo constante. Así, la buena performance del BCRA no se apoyó concretamente en una aceleración de la liquidación del agro, sino en otros sectores exportadores", explicaron.

En tal sentido, los analistas destacaron que "un factor determinante fue la caída de las prefinanciaciones de exportaciones, que se vio en el bajo volumen de los préstamos en dólares, afectadas por las nuevas condiciones para acceder a la baja de retenciones".

"Es que, en algunos casos, el plazo para liquidar los dólares tras la venta pasó de 360 días a solo 15, generando un descalce financiero para el sector. En marzo y abril la cosecha gruesa debería proporcionar un buen volumen de liquidaciones agropecuarias que ayuden a mejorar el stock de reservas. De igual manera, los préstamos en dólares todavía tienen espacio para crecer. Justamente, el BCRA ha apostado recientemente a esa posibilidad a partir de una nueva medida", sumaron.

Por su parte, los expertos de MegaQM sostuvieron que el Tesoro Nacional que sigue sin acceder al mercado de capitales para renovar sus vencimientos en dólares y ese acceso "es un factor clave para que las compras de dólares que logra el BCRA en el MLC se puedan transformar en aumento de reservas netas". "Posiblemente este sea uno de los desafíos principales de 2025 y una de las variables que el mercado está esperando que se destrabe para que la valuación de los activos vuelva a su rally ascendente", concluyeron.

