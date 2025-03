Acuerdo con el FMI y fondos frescos: ¿un pasamanos positivo o un endeudamiento riesgoso?

Tras generar expectativa con la inminente firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Javier Milei jura que los fondos frescos no se traducirán en un incremento de la deuda pública ya que se alojarán en las arcas del Banco Central de la República (BCRA) mediante un pasamanos con el Tesoro. Sin embargo, los analistas advierten que el mecanismo aumentará los pasivos "exigibles" y entraña riesgos asociados al cambio de acreedor: del propio Estado a un organismo internacional.

Durante una entrevista televisiva, el ministro de Economía Luis Caputo insistió con que el pacto con el FMI "implica nuevos fondos pero no más deuda". A la hora de explicar cómo funciona esa dinámica, el mandamás del Palacio de Hacienda indicó que el dinero se utilizará para cancelar las Letras Intransferibles que el Tesoro le colocó a la autoridad monetaria.

"Fondos frescos" del FMI: el pasamanos de deuda que planea el Gobierno para acelerar la salida del cepo

Pasamanos de deuda: el trasfondo del acuerdo con el FMI

"Con los dólares que nos da el Fondo Monetario, nosotros vamos a recomprar esa deuda del Tesoro en poder del Banco Central y la liquidamos, la tachamos. Por un lado, estamos reduciendo deuda. Y por otro, estamos tomando esta deuda con el Fondo", indicó Caputo.

Al mismo tiempo, el funcionario nacional determinó que la deuda neta, pasivos menos activos del Estado nacional, no subirá y, en simultáneo, el pasamanos "mejora muchísimo la calidad del balance del BCRA porque ahora en vez de haber papelitos de colores respaldando los pesos, va a haber dólares".

En concreto, el Tesoro transferiría los dólares provenientes del Fondo Monetario Internacional al Banco Central y cancelaría una parte de las Letras Intransferibles, que eran emitidas cada vez que se debía pagar deuda externa y cuyo valor asciende a US$ 23.000 millones.

Estos instrumentos no representaban más que un registro contable, ya que el Tesoro no tenía intención de devolver las divisas. De este modo, se reduciría la deuda de la entidad monetaria y, al retener los dólares, se incrementarían sus reservas internacionales, hoy en terreno negativo de -US$ 7.000 millones.

Acuerdo con el FMI: ¿incrementa la deuda pública?

Consultado por PERFIL, el director asociado de la consultora EcoGo, Sebastián Menescaldi manifestó que por cómo estaría implementado el acuerdo, "el Gobierno recibe plata y con eso cancelaría deuda que tiene con el Banco Central que está valuada por debajo de la par". "Es cierto lo que dice el ministro de que el acuerdo no implicaría necesariamente mayor deuda sino que incluso podría bajar la deuda bruta", acotó.

No obstante, Menescaldi sostuvo que la deuda exigible, obligaciones financieras que deben ser pagadas en un plazo determinado y que son de carácter legalmente vinculante, "es más difícil de financiar con los organismos y va a ser más elevada".

"La deuda neta va a ser más alta que la que tenemos ahora. Con un decreto o una resolución, se financiaba la deuda intra sector público. La de ahora no va a ser fácil de financiar y va a tener sus costos. El FMI pedirá condiciones que el BCRA no pedía por su deuda. Y también va a tener un costo en términos fiscales: se pagará una tasa de interés muy distinta a la que se tenía con el Central, que era casi nula", acotó.

Por su parte, el economista Juan Manuel Telechea remarcó que a nivel técnico "habría una reducción de la deuda total, pero solo por una cuestión de valuación ya que el mismo título, el Gobierno lo tiene valuado a valor técnico y el BCRA a valor de mercado".

"La realidad es que se incrementa la deuda externa (y en moneda extranjera), mientras que se reduce la deuda interna y en pesos. O sea, hay un cambio de composición que, aunque no incremente la deuda total, es más riesgoso porque cambian una deuda intra sector público en pesos por una deuda con el FMI en dólares que, además, es acreedor privilegiado)", evaluó Telechea.

Acuerdo con el FMI: advierten que el proyecto no puede ser aprobado por DNU

Expectativa por el acuerdo con el FMI

La Argentina es el principal acreedor del organismo multilateral y obtura el 28,3% de la cartera de préstamos de la organización presidida por Kristalina Georgieva. A lo largo de 2025, el país tendrá que pagar US$ 2.500 millones en concepto de vencimientos y US$ 12.700 millones hasta el final de la gestión libertaria.

En cuanto al monto que desembolsaría el Fondo Monetario en el nuevo acuerdo, oscilaría entre US$ 11.000 y US$ 20.000 millones. Sin embargo, el equipo económico mantiene el número final bajo estricta reserva por motivos de confidencialidad.

Un informe de GMA Capital destacó que de incrementarse la cifra del programa vigente (US$ 41.300 millones) y concretarse nuevos desembolsos, "Argentina podría volver a recibir un flujo neto positivo del Fondo y esto implicaría un cambio significativo tras dos años en los cuales los pagos que sumaron US$ 10.000 millones.

El gobierno de Milei aspira que se materialice el nuevo entendimiento antes del fin del primer cuatrimestre, aunque dependerá del destino del decreto de necesidad de urgencia que el presidente enviará al Congreso de la Nación para contar con el visto bueno del arco opositor a la firma.

MFN / Gi