Tras anunciar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Gobierno adelantó que el proyecto será aprobado por medio de un decreto de necesidad y urgencia que luego será remitido al Congreso. Esta decisión se toma tras lo anunciado por el presidente Javier Milei en su discurso ante la Asamblea Legislativa. Sin embargo, desde la oposición advierten que la aprobación por medio de un DNU no está contemplada en la ley vigente.

“Tal como se comprometió el Presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias, se dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, indicó el comunicado oficial emitido por Presidencia.

“No existe asunto más necesario y urgente que terminar con la inflación que durante años le arruinó la vida a los argentinos. Por ello, el Presidente de la Nación aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores", agregó el texto.

Una batalla a todo o nada, como le gusta a Milei

“Convertir la lucha contra la inflación en una política de Estado constituye una clara señal de que los representantes del pueblo han comprendido el mandato expresado en las urnas. Es por esto que el Presidente Javier Milei deposita su confianza en el compromiso y la responsabilidad de cada legislador nacional para con el pueblo argentino y su bienestar económico”, concluyó el escrito.

El anuncio generó un gran revuelo en redes sociales y fue duramente cuestionado por referentes de la oposición. “El Gobierno de Milei quiere aprobar un nuevo acuerdo y endeudamiento con el FMI con un DNU. La institucionalidad totalmente rota. Claro que en este caso dudo que haya griterío " republicano" porque con el FMI la timba financiera y el " mercado " no se meten”, escribió el diputado Leopoldo Moreau en su cuenta de X.

En el anuncio del Gobierno hay algunos juegos de palabras que podrían prestarse a confusión y engañar a los desprevenidos. Desde el año 2021, existe una ley que indica que todo acuerdo con el FMI debe ser aprobado por el Congreso, pero la normativa no prevé que esto pueda hacerse por medio de un decreto.

Se trata de la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, impulsada por el entonces ministro de Economía Martín Guzmán. La norma establece en su artículo 2° que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del Honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente”.

La norma indica que el acuerdo debe ser aprobado por medio de una ley y no especifica que pueda hacerse a través de un decreto de necesidad y urgencia. Es importante tener en cuenta que “una ley debe ser aprobada por ambas cámaras, mientras que el decreto de necesidad y urgencia tiene vigencia en tanto y en cuanto no sea rechazado y, si se trata en el recinto, alcanza con que una de las dos cámaras lo apruebe para quedar definitivamente validado, tal cual lo establecido por la Ley 26.122”, indica el portal Parlamentario.

El ex ministro de Cultura de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, se sumó a las críticas a la medida y calificó a Milei como un “pichón de tirano”. “Hasta que la democracia argentina no elimine los DNU, cualquier pichón de tirano los va a intentar utilizar para saltearse la división de poderes. A esta altura ya deberíamos haberlo aprendido todos: no existe el DNU bueno”, expresó.

Muchos usuarios en redes recordaron la postura del propio Javier Milei cuando se discutía un acuerdo con el Fondo Monetario durante la presidencia de Alberto Fernández. En marzo de 2022 el libertario votó en contra del refinanciamiento del préstamo que el organismo había otorgado a la administración de Mauricio Macri en 2018.

El diputado radical Pablo Juliano le recordó a Milei este episodio y lo chicaneó al tildarlo de “inmoral”. El legislador retomó las palabras de un tweet del libertario y escribió: “Felicitaciones inmoral @JMilei. Tu DNU implica que la fiesta de gasto público sea financiado por generaciones que no solo no han votado sino que no han nacido. Así, la generación actual se roba los ingresos de generaciones futuras. Por ende, un gobierno que endeuda a fuerza de DNU jamás podrá ser liberal, en un futuro serás un chiste de mal gusto.”

Por su parte el ex jefe de gabinete de Alberto Fernández , Agustin Rossi, apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo por la decisión: “Si hacen el acuerdo, aumenta la deuda en dólares con el peligro que desde el Banco Central puedan seguir financiando el dólar barato vendiendo esos dólares. Y ¿adivinen qué ?… van a desaparecer como los 45.000 millones que le prestaron a Macri! Atención, atención, Caputo y la timba un solo corazón”, manifestó el diputado.

El ex diputado Alejandro Topo Rodríguez también se sumó al rechazo y remarcó que la aprobación del acuerdo por decreto es ilegal. Y advirtió que, si Javier Milei y Luis Caputo “eligen esa coartada ilegal, estarán esmerilando -ellos mismos- la delgada capa de calidad institucional que le queda a este gobierno”.

En esa línea, el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño consideró que el acuerdo es fraudulento y lo calificó como un estafa. “El DNU de Milei es tan ilegal y fraudulento como la deuda con el FMI que Macri tomó y el gobierno de Alberto avaló con un nuevo acuerdo. Otra estafa más del gobierno autoritario de la ultraderecha. Más ajuste y saqueo. Vamos a rechazarlo en el Congreso y en las calles”, sostuvo en su cuenta de X.

