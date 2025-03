¿Volverán a votar a favor del gobierno? Diputados de la oposición le ponen condiciones al acuerdo con el FMI

La expectativa por el anuncio de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no solo mantiene la incertidumbre de los mercados sino que, tras cinco días desde que el presidente Javier Milei lo anticipó en su discurso de la Asamblea Legislativa, la oposición en el Congreso ya lanzó advertencias de que no le otorgarían un "cheque en blanco" al Ejecutivo para tomar más deuda con dicho organismo. Sin embargo, el Gobierno ya acumula varias victorias legislativas en donde el poroteo previo también le pintaba un panorama adverso y lo terminó dando vuelta. ¿Será otra vez así?

PERFIL dialogó con diputados de ambos radicalismos, desde los más "dialoguistas" hasta los díscolos, además de legisladores del bloque Encuentro Federal que encabeza Miguel Pichetto. En todos los casos, lanzaron la advertencia de que "hasta no ver el proyecto" o "acompañar con la ley pendiente de Presupuesto 2025" no habrá manera de conseguir su apoyo en ese acuerdo que, por la ley impulsada por Martín Guzmán, debe pasar por el Parlamento. A esto se le suma de manera implícita la negativa de la Izquierda y Unión por la Patria. No obstante, la presión de los gobernadores en un año electoral ya iniciado vuelve a sembrar las dudas de hasta dónde le exigirán a Javier Milei.

El diputado y economista de la UCR, Martín Tetaz, afirmó a este medio que si bien no se definió una postura en el bloque, no está de acuerdo en acompañar nada antes de verlo en concreto, y que exigirá como condición que esté acompañado por una nueva carta orgánica del Banco Central, para evitar manipulaciones del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

"Tenemos que conocer la letra del acuerdo. Si lo que trasciende es el fondeo de una cantidad de plata de una parte del fondo para capitalizar al Banco Central y eso permite salir del cepo y concluye con la independencia absoluta del Banco Central, nos parece buenísimo. Si podemos discutir al mismo tiempo una nueva carta orgánica del BCRA, sería extraordinario, ahora si eso no es así y eso implica que va a haber una manipulación del Poder Ejecutivo en el Banco Central con esa plata, no estamos de acuerdo", expresaron.

En el caso del cordobés Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal, afirmó a PERFIL que es muy improbable que le aprueben una nueva deuda al gobierno sin antes ver su plan plasmado en ese presupuesto adeudado que frenaron los mismos de La Libertad Avanza. "Nuestro posición en abstracto es no dar un cheque en blanco. No creemos que se pueda aprobar una nueva deuda sin ver el plan del gobierno que debería ser el presupuesto. Además de las condiciones de la deuda", consideró.

Claro está que la exigencia por ver un presupuesto también proviene de la necesidad de los gobernadores: quieren asegurarse de los recursos para sus obras en pleno año electoral y abandonar la discrecionalidad actual con la que el gobierno se siente cómodo. Muchos de ellos ejercieron una fuerte presión para bloquear iniciativas como la comisión investigadora del escándalo cripto de $LIBRA. Un legislador planteó a este medio que esta vez "no habrá tantos gobernadores que le autoricen deuda para planchar el dólar mientras siguen sin recibir fondos para gestionar". Esta vez, la necesidad imperiosa del gobierno podría ponerlo en un lugar más incómodo para negociar con el Congreso.

El primero en manifestar la necesidad de un Presupuesto fue Nicolás Massot, que tan solo un día después de inaugurar las sesiones ordinarias, se dirigió desde su cuenta de X a Milei para garantizarle apoyo al acuerdo con el Fondo, siempre y cuando venga acompañado de esa condición.

"Presidente cuente con el Congreso para respaldar toda negociación que robustezca la moneda y mejore las perspectivas de desarrollo. Eso sí; asegúrese que el acuerdo con el FMI venga acompañado de la ley de presupuesto que usted debe y que fortalecería cualquier entendimiento", escribió el diputado de Encuentro Federal.

El socialista Esteban Paulón, del mismo espacio, fue más allá con su opinión en las redes sociales: "El #Ponzidente pretende un cheque en blanco en la negociación con el Fondo Monetario Internacional". Y agregó: "Es inadmisible la pretensión de que el Congreso Nacional siga cediendo funciones para un gobierno irresponsable y poco transparente".

De esta manera, entre las 98 bancas del peronismo, las 12 de Democracia para Siempre (radicales referenciados en Facundo Manes y Lousteau) y los cinco de la Izquierda, quedan muy cerca de poder voltear el proyecto. Por eso, pasan a tener el eje central los radicales del bloque que preside Rodrigo De Loredo y los diputados del bloque de Pichetto. En ambos espacios reconocen que ya no hay consenso y muchos no quieren votar a favor sin imponer las condiciones.

Mientras tanto, en UP van más allá y quieren que sea el propio Caputo, que nunca fue al Congreso, a explicar de qué se trata el acuerdo. De todos modos, nunca se descarta una sorpresa con algún voto en dicho espacio, teniendo en cuenta que en la misma mesa de negociaciones de la oposición con el gobierno también están los pliegos de Lijo y García Mansilla propuestos para la Corte Suprema de Justicia.

Por último, el PRO está dispuesto a apoyar el proyecto del Ejecutivo aunque afirmaron que quieren ver los detalles.

