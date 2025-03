El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que su gobierno continuará comprando bitcoin incluso después de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se esperaba que detuviera la acumulación de la moneda digital.

“No, no se detiene”, escribió Bukele en X, en referencia a las conversaciones sobre el fin de las compras bitcoin por parte del gobierno.

El Salvador y el FMI: las nuevas condiciones sobre Bitcoin y el futuro de las criptomonedas

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los ‘bitcoineros’ nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro”, agregó Bukele.

Las desafiantes publicaciones se producen después de que el 26 de febrero la junta ejecutiva del FMI aprobara un servicio de financiación ampliado de 40 meses por US$1.400 millones para El Salvador. En un comunicado publicado el lunes, el FMI dijo que, como parte del acuerdo, el país se había “comprometido a no acumular bitcoin y a no emitir ni garantizar ningún tipo de deuda pública indexada o denominada en bitcoines o instrumentos tokenizados”.

Sin embargo, desde que se cerró ese acuerdo, El Salvador ha añadido 12 bitcoins a su fondo de reserva, según datos publicados por la Oficina Nacional del Bitcoin — comprando el último el miércoles.

Un portavoz del FMI dijo que los recientes aumentos anunciados eran “consistentes” con los objetivos establecidos en el acuerdo del FMI con El Salvador, pero no hizo comentarios sobre las declaraciones públicas de Bukele.

El FMI cambia a su representante en Argentina mientras negocia el nuevo acuerdo

Tras la publicación inicial de esta historia, el FMI dijo que el fondo “acaba de consultar con las autoridades, y nos han asegurado que el reciente aumento de las tenencias de bitcoin para la reserva estratégica es coherente con la condicionalidad acordada del programa”.

Los analistas de bonos y criptomonedas expresaron confusión sobre cómo las compras no entrarían en conflicto con el reciente acuerdo entre el FMI y El Salvador.

Bukele presionó para que bitcoin se convirtiera en moneda de curso legal en 2021 y anunció planes para comprar un bitcoin al día. Desde entonces, después de una caída inicial, el precio de la criptomoneda ha subido significativamente.

Según estimaciones de Bloomberg, el gobierno ha gastado aproximadamente US$290 millones en la adquisición de bitcoin. La Oficina bitcoin del país afirma que tiene 6.101 bitcoin, que ahora valdrían unos US$540 millones.

Traducción editada por Paola Torre.