Nayib Bukele mostró cómo crecieron las reservas de El Salvador con la suba del Bitcoin

El Bitcoin rompió un récord histórico y, gracias al reciente aumento en el precio de la criptomoneda a más de USD 100.000, también lo hicieron las reservas de El Salvador. Según indicó el sitio Nayib Bukele Portfolio Tracker, el gobierno de ese país cuenta con un total de 6.177 BTC, lo que actualmente equivale a USD 634 millones.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele compartió en sus redes sociales el aumento de precio del Bitcoin, dado que se traduce en un hito para la política financiera de El Salvador, país que continuó apostando a la criptomoneda incluso en momentos de incertidumbre.

El Bitcoin rompió otro record y pasó los 100 mil dólares: los factores que alientan la suba

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fue en febrero de este año cuando el mandatario señaló en X que si vendía todos los BTC del gobierno, obtendría una ganancia superior al 40%, dado que en aquel momento la criptomoneda cotizaba por sobre los USD 60.000. A su vez, resaltó que por mucho tiempo medios y analistas se habían burlado de su estrategia de apostar al Bitcoin.

Bukele fue criticado por su decisión desde 2021, considerando el riesgo de la inversión para una economía en desarrollo, aunque a finales de 2023 el país ya pudo ver la recuperación de la inversión cuando la criptomoneda superó los USD 42.000 por unidad, lo que probó que su estrategia daba resultados.

Poco menos de un año después, el mandatario anunció que esperaba una mayor adopción del Bitcoin por parte de los ciudadanos del país, por lo que generó incentivos para su uso, ofreciendo una alternativa a los servicios bancarios convencionales.

El fenómeno impulsado por El Salvador podría ser imitado por otros países, como ya está está ocurriendo en Estados Unidos, donde la Satoshi Action Fund está trabajando para lograr la creación de una reserva estratégica de Bitcoin, enviando más de 120 mil cartas a los congresistas de dicho país.

Por el contrario, otros países aún se rehúsan a apostar por la criptomoneda a largo plazo, como es el caso de Chile, donde el Banco Central descartó rotundamente la idea de generar una acumulación de reservas de BTC, argumentando que es una inversión muy arriesgada y que, según la normativa constitucional, la acumulación de divisas debe enfocarse en activos estables y conservadores.

Los factores que explican la suba del bitcoin por encima de los 100 mil dólares

Julián Colombo, director general de Bitso Argentina señaló a PERFIL que en este máximo histórico influyen varios factores, pero "se destaca el triunfo de Trump en las elecciones de EE.UU., quien se manifestó en campaña abiertamente a favor del desarrollo cripto, y, con ello, también el próximo cambio de las autoridades regulatorias en ese país, especialmente en la SEC, cuyo titular Gary Gensler no tenía muy buena relación con el mundo cripto". Según la mirada del experto, estos acontecimientos impulsan grandes expectativas en el sector no sólo para bitcoin, sino para los activos digitales en general-.

Este contexto y el avance hacia una regulación más favorable para el desarrollo de estos activos a nivel global (y también en la Argentina con los recientes anuncios de la CNV), contribuyen a generar una mayor confianza en el mundo cripto.

"Esto, a su vez, alentaría la inversión de más fondos institucionales, impulsando tanto el valor de los activos como la consolidación del mercado. Al operar dentro de un marco legal y transparente, los criptoactivos se consolidan como una opción legítima de inversión y no solo como un activo especulativo, permitiendo que más empresas los vean como una herramienta estratégica para diversificar sus portafolios", comentó Colombo.

AS.

LT.