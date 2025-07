Listas, internas, traiciones

Al momento de cerrar esta columna prosiguen aún las negociaciones, tanto en el oficialismo como en la oposición, para terminar de confeccionar las listas para las elecciones de autoridades provinciales en el así llamado “Primer Estado Argentino”.

En efecto, lo que pase allí en esta primera ronda electoral, tendrá consecuencias nacionales significativas. Habrá una segunda ronda –no confundir con segunda vuelta– que tendrá lugar en octubre cuando se elijan legisladores nacionales, es decir, diputados y senadores. En ambos bandos lo que abunda es la pelea. La escasez, o directamente la falta de “affectio societatis” domina hoy en día la política vernácula. Es la unión por el espanto. En el caso del acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO, el descontento y la sumisión son elocuentes. “Es un acuerdo indigno con ventajas nulas para nosotros. Es el esfuerzo que estamos haciendo para terminar de una vez por todas, con el kirchnerismo y salvar la provincia de Buenos Aires” –graficó un exlegislador del PRO que coqueteó con LLA antes de su llegada al poder. El éxodo –más bien huida– de intendentes amarillos que rechazan el acuerdo en los términos actuales es un síntoma claro del descontento. Los primeros fueron Javier Martínez de Pergamino, y Diego Reyes de Puán, los siguió María José Gentile, de 9 de Julio. En duda está Soledad Martínez de Vicente López, quien responde a Jorge Macri. Uno de ellos lo graficó a la perfección: “si me llenan el Concejo Deliberante de libertarios no solo no es negocio, sino un riesgo para la gobernabilidad futura.” Tiene razón. Karina Milei va por todo y no hay nada que la detenga.

También es curioso lo que está sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires donde a Jorge Marcri ya lo entregaron propios y ajenos. Su gestión es decididamente mala y hacia allá va la motosierra para avanzar sobre la Capital. Una curiosidad que no es menor: mientras el jefe de Gobierno intenta desesperadamente reflotar algo parecido a lo que fue Juntos por el Cambio, aliándose con otros partidos locales para sostener su gobernabilidad, su primo Mauricio es el principal ideólogo de un acuerdo con la LLA en la Ciudad. La relación entre los Macri está rota y el primo Jorge tiene el boleto picado.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Al interior del Gobierno, las disputas entre Karina Milei y Santiago Caputo no paran de crecer. Es curioso lo que pasa ahí. Los que conocen esa interna señalan que el asesor exhibe una actitud acuerdista con el PRO mientras que, “La Jefa”, sostiene una postura contraria. Esta postura podría sorprender si se estuviera hablando de personas con un pensamiento lógico. Pero, como se verifica cada día, esa es una cualidad de la que adolecen los hermanos Milei. Las encuestas –desde las más a la menos confiables– están señalando que la unión entre La Libertad Avanza y el PRO le otorga al oficialismo la posibilidad de un triunfo sólido en la provincia de Buenos Aires. Un detalle importante: sólido no es lo mismo que arrasador. Eso hoy no está presente en ninguno de los escenarios que reflejan los encuestadores, aun entre aquellos que resultan más afines al Gobierno.

Un ejemplo de esa interna creciente entre los dos miembros del así llamado “Triángulo de Hierro” es lo sucedido con la empresa de seguridad de Martín Menem y sus hermanos, que resultó ser la adjudicataria de una licitación del Banco Nación por casi 4 mil millones de pesos. Se trata de la empresa Tech Security de cuyas acciones el presidente de la Cámara de Diputados asegura haberse desprendido. Más allá de esta circunstancia, lo cierto es que la compañía sigue perteneciendo a la familia Menem. Por ende, el conflicto de intereses es indiscutible, más allá de que la empresa hubiera prestado servicios con anterioridad a la llegada del actual gobierno. En las cercanías de Karina se le atribuye a Santiago Caputo haber azuzado la difusión del tema que, cuanto menos, la fastidia.

Otro ejemplo de la ferocidad de esa interna es lo sucedido en Corrientes: el asesor presidencial bregaba por un acuerdo entre La Libertad Avanza y el gobernador Gustavo Valdés; la hermana del Presidente, en cambio, no. Conclusión: no hubo alianza. El joven Caputo ha demostrado, al menos en esta contienda electoral, que tiene un pensamiento bastante más pragmático de lo que muchos hubieran imaginado. Supo parar la pelota y mirar en toda la cancha antes de mover cualquier ficha por mero impulso límbico. No es poca cosa. A la hermana Karina eso le disgusta.

Los que hablan con Caputo señalan su preocupación por la falta de control existente en el Congreso y lo que puede significar eso para la gobernabilidad. Lo sucedido en el Senado hace diez días, le da la razón.

Por el lado del peronismo las cosas no son muy diferentes. Las rencillas, los rencores y los enojos entre el gobernador Axel Kicillof con Máximo Kirchner y La Cámpora están a la orden del día. Todo, absolutamente todo está atravesado por un toma y daca, cuya única finalidad es ver quién de todos ellos tiene más poder para meter más candidatos propios en las listas. El spot de presentación de Fuerza Patria habla de lo que representa: un verdadero tren fantasma. Lo que se ve y se escucha es un sinfín de clichés y lugares comunes, con objetivos que, durante los cuatro años del gobierno a cargo del triunvirato integrado por Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández, no se pudieron lograr. Y un detalle más: los rostros de CFK, Kicillof; Massa y Máximo Kirchner no se muestran (sic). Es preferible esconder la mugre debajo de la alfombra.

Como telón de fondo, una expresidenta condenada que ya no bailotea tanto en su pequeño balcón y las ecos judiciales de los principales líderes de La Cámpora, implicados en el acto vandálico a la casa del diputado Espert con bosta de caballo incluida. El nivel de la dirigencia argentina sigue desilusionando a todos los que esperamos un mañana mejor que nunca llega.