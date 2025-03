El Fondo Monetario Internacional (FMI) tiene una postura adversa hacia el uso de criptomonedas e intentan endurecer las restricciones para la compra de Bitcoin por parte de El Salvador, que mantiene un acuerdo de financiación ampliado de 1.400 millones de dólares con el país. No obstante, Nayib Bukele aseguró que no dejará de comprar la criptomoneda.

Este 3 de marzo, la organización financiera emitió una solicitud para alcanzar un acuerdo ampliado respecto a los fondos que le otorgó a El Salvador, proceso que implicaba la presentación de varios documentos nuevos, incluyendo una actualización de la declaración del personal y una declaración del director ejecutivo para dicho país.

En el marco de la negociación por los fondos, en el memorando técnico de entendimiento planteado por la organización se colocó como condición la "no acumulación voluntaria de BTC por parte del sector público de El Salvador".

El documento implicado en el proceso también solicitaba la restricción de la emisión desde el sector público de "cualquier tipo de deuda o instrumento tokenizado que esté indexado o denominado en Bitcoin e implique un pasivo para el sector público".

Méndez Bertolo, director ejecutivo del fondo para El Salvador, declaró el pasado 26 de febrero que "se están mitigando los riesgos relacionados con Bitcoin" y que la facilidad ampliada del fondo del FMI el país buscan "mejoras en la gobernabilidad, la transparencia y la resiliencia para impulsar la confianza y el potencial de crecimiento".

"Las autoridades promulgaron enmiendas a la Ley Bitcoin que aclaran la naturaleza jurídica de Bitcoin y eliminan de la ley las características esenciales de la moneda de curso legal. La aceptación de Bitcoin será voluntaria, el pago de impuestos se hará en dólares estadounidenses y se limitará el papel del sector público en el proyecto de Bitcoin", señaló Méndez según Cointelegraph.

No obstante, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, dejó en claro que su gobierno continuará comprando Bitcoin a pesar del acuerdo alcanzado con el FMI.

"No, no se detendrá. Si no se detuvo cuando el mundo nos aisló y la mayoría de los 'bitcoiners' nos abandonaron, no se detendrá ahora ni en el futuro", sostuvo el mandatario a través de su cuenta oficial de X, afirmando que continuará adquiriendo la criptomoneda a pesar de las restricciones impuestas.

La reserva estratégica de El Salvador anunció la reciente adquisición de más Bitcoin, lo que incrementa el total a 6.101,18 BTC, con un valor superior a $535 millones.

Por su parte, el FMI manifestó su preocupación sobre los posibles riesgos financieros asociados con la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal en el país, haciendo énfasis en la volatilidad del activo y cómo este factor podría repercutir en la estabilidad económica de El Salvador.

