Milei: “Le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo”

En un discurso de más de una hora en el que aprovechó para resumir su primer año de mandato, el Presidente adelantó que “en los próximos días” va a solicitarle al Poder Legislativo un acompañamiento explícito para con el FMI. Además, elogió que “la motosierra hoy es un símbolo de cambio de época”, relató sobre una baja en la pobreza, mejora del poder adquisitivo y amenazó con una posible salida del Mercosur para hacer un tratado bilateral con Estados Unidos de Donald Trump.

“En los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dijo Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso. Esto, planteó, lo utilizarán para “sanear el Banco Central y salir del cepo cambiario dentro de este año”. Las expresiones las realizó al día siguiente de que la segunda del organismo, Gita Gopinath, admitió “grandes avances” con Argentina tras una reunión virtual con el ministro de Economía, Luis Caputo.

“La motosierra no es solo un programa de gobierno, es una política de Estado que seguirá durante años y no parará hasta que no encuentre el final del Estado en el largo plazo”, prometió el mandatario. “La motosierra hoy es un símbolo de cambio de época y el inicio de una nueva era dorada para la humanidad”, sentenció. Aquí les dedicó un capítulo a los impuestos y a la eliminación de la obra pública. En lo que pareció ser un fallido por el contexto, el jefe de Estado sentenció: “Espero erradiquemos esa mentira de que la obra pública no genera puestos de trabajo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La alocución estuvo centrada además en los logros económicos que, consideró, fueron los principales de su Gobierno, como el “superávit financiero libre de default, algo que no había ocurrido en los últimos 123 años”. También enfatizó en el “torniquete a la emisión monetaria” y afirmó que “la convertibilidad era, hasta el día de hoy, el programa de estabilización más exitoso de nuestra historia”.

Por otra parte, se refirió al frente externo. “El primer paso en este sendero es la oportunidad histórica que tenemos para entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Para aprovechar esta oportunidad histórica que se nos vuelve a presentar, es necesario estar dispuestos a flexibilizar o incluso llegado el caso a salir del Mercosur, que lo único que logró desde su creación es enriquecer a los grandes industriales brasileros a costa de empobrecer a los argentinos”, dijo.

El tema de la pobreza fue uno de los primeros a los que hizo referencia. Agregó que su gestión logró bajarla del 56% al 33%. La caída se vio impulsada, aseguró, “por la baja de la inflación, el aumento sostenido de los salarios reales y las jubilaciones”, además del incremento de los programas sociales. “Somos un país en donde la pobreza se multiplicó por diez entre 1974 y fines de 2023. Para tener una idea, desde la década del 70 hasta hoy el mundo bajó la pobreza del 50% al 10%. Y nosotros del 5 la llevamos al 50, una verdadera aberración fruto de la casta política”, opinó.

En concreto, el indicador sufrió de diferentes ciclos en ese período. “La pobreza subió con un modelo similar al actual entre 1976 y 2001, bajó a la tercera parte entre 2002 y 2015 y volvió a subir desde ahí con el modelo de Mauricio Macri”, indicaron desde el Instituto Argentina Grande en respuesta al discurso.

El Presidente también enfatizó en el “torniquete a la emisión monetaria” y afirmó que “la convertibilidad era, hasta el día de hoy, el programa de estabilización más exitoso de nuestra historia”. Entre otras cosas, hizo referencia a la corrección de los precios relativos, la brecha cambiaria y la inflación mayorista que, insistió, tenía una proyección anual del 17.000% en el año de su asunción.

Otro capítulo se lo dedicó a la deuda en general. “Llevamos décadas con la mochila del déficit fiscal y endeudamiento, que se agravó porque durante toda la historia argentina, en lugar de enfrentar el problema fiscal, los distintos gobiernos eligieron endeudarse; ya sea con el mercado, con organismos multilaterales de crédito o con el propio Banco Central a cambio de emisión de dinero. Por eso hoy, gracias a la solvencia de nuestro programa económico, estamos en condiciones de emprender este nuevo acuerdo sin aumentar nuestra deuda bruta”, esbozó.

No obstante, el pasivo bruto aumentó a US$ 465 mil millones. En concreto se incrementó en el último año en US$ 86.500 millones por el pago de intereses por US$ 15.600 millones en moneda extranjera y el endeudamiento por el equivalente a US$ 102.200 millones en pesos, de acuerdo a los datos provistos por la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. “Es falso que no tomaron deuda. Lo están haciendo en pesos porque nadie les presta en dólares y lo hacen para sostener a través del Tesoro el Presupuesto”, explicó a PERFIL el economista Ernesto Mattos.

Qué pasó con los impuestos en el primer año

“El déficit fiscal y la lucha contra la alta presión fiscal son para nosotros la madre de todas las batallas”, dijo el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del Congreso 1° de marzo de 2024. Sin embargo, a excepción de Bienes Personales y el impuesto PAIS, que en realidad expiró por la misma ley que la creó, fueron pocos los tributos que bajaron. Algunos, en realidad, subieron.

Entre los que descendieron se encuentran el impuesto a las ganancias (excepto para empleados en relación de dependencia, que pasaron a pagarlo), a la transferencia de inmuebles y la percepción del 30% a cuenta de bienes personales aplicable a la compra de dólar ahorro. También se elevó el mínimo no imponible a $ 100 millones. Se aplicó una baja temporal de retenciones a las exportaciones agropecuarias (hasta junio) y reducciones definitivas para economías regionales. A la par, bajaron las alícuotas para la compra de vehículos de alta gama.

El impuesto PAIS, si bien ya no está vigente porque caducó su plazo, fue uno de los que subió durante la gestión (del 7,5% al 17,5%). También aumentaron el impuesto a las ganancias para los empleados y el valor de las cuotas del monotributo.