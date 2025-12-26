Rafecas envió a juicio oral a Vanina Biasi por mensajes antisemitas en redes

El juez federal Daniel Rafecas envió a juicio oral a la legisladora porteña Vanina Biasi, procesada por instigación a la violencia y actos discriminatorios a partir de una serie de mensajes antisemitas publicados en la red social X.

El debate oral será llevado adelante por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. En su resolución, Rafecas sostuvo que la elevación a juicio apunta a prevenir la propagación de discursos de odio que puedan derivar en hechos violentos, en alusión a antecedentes como los atentados de 1992 y 1994 en la Argentina.

Noticia en desarrollo...