Vanina Biasi: "El que arriesga no es el empresario, sino el laburante"

“Es mentira que el empresario toma riesgos. El que arriesga es el laburante”, disparó la diputada nacional del Partido Obrero Vanina Biasi en un cruce encendido con el economista Nau Bernués, durante el programa "Comunistas", por Bravo TV. El debate, que comenzó con una discusión técnica sobre el alza del dólar y el rol de JP Morgan en la salida de capitales, escaló hasta tocar uno de los núcleos más sensibles del modelo económico: quién gana y quién pierde con el ajuste. La diputada y el asesor financiero intercambiaron visiones encontradas sobre subsidios, Vaca Muerta y hasta el verdadero significado de “tomar riesgo” en la Argentina.

Bernués, economista con trayectoria en el mundo corporativo, planteó que el país estaba creciendo “como un todo”, y que “la baja de la inflación sacó de la pobreza al 20% de la población”. Defendió el esquema actual como un “reencuentro” de la economía con sectores competitivos, destacando el rol del agro y de Vaca Muerta como impulsores. “Los inversores hunden capital aun sabiendo que el barril puede valer 70 o 100 dólares. Eso es asumir riesgo”, argumentó.

La respuesta de Biasi fue inmediata: “Eso no es riesgo. El Estado acomoda las reglas para ellos. El que pierde el trabajo en una textil por la apertura de importaciones no tiene red, ni lobby, ni privilegios”, recalcó. La diputada remarcó que “hay más de 16 mil pymes cerradas” y recordó un caso concreto de una empresa textil que pasó de producir a importar. También denunció un “crecimiento absolutamente desigual” sostenido por recortes laborales y mayor presión impositiva sobre los trabajadores.

Lo que el Excel no ve: las pymes que apuestan al modelo humano ganan

El debate televisivo expuso el choque entre dos formas antagónicas de leer la economía argentina: una que ve crecimiento técnico, liquidez agrícola y oportunidades energéticas; y otra que denuncia recesión encubierta, desindustrialización y salarios en caída. En medio del ruido por el dólar, el carry trade y las elecciones legislativas, otra sentencia de Biasi volvió a tensar la cuerda: “Los gobiernos no le piden sacrificios al capital. Los empresarios no arriesgan. Lo hacen los trabajadores que no saben si mañana siguen teniendo su puesto”, dijo. La discusión dejó al descubierto las fisuras de fondo del modelo actual: subsidios selectivos, rentabilidades récord y una crisis que, según los actores que la juzguen, golpea o beneficia.

LB / FPT