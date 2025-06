Lo que el Excel no ve: las pymes que apuestan al modelo humano ganan

En tiempos de incertidumbre, las reglas del juego cambiaron. Las pymes que eligen evolucionar desde el propósito y la autogestión tienen mucho más que sobrevivencia: tienen futuro. En Argentina, el 98,6 % de las firmas registradas son micro, pequeñas o medianas empresas, según datos del Ministerio de Economía (Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, 2024).

Estas organizaciones generan más del 60 % del empleo privado formal y son el corazón de la economía real. Pero no todo se trata de números. Las pymes no solo crean empleo: crean cultura. Y en ese terreno invisible es donde se define su verdadero potencial competitivo. Porque lo que el Excel no ve —pero condiciona todo lo que mide— es cómo se lidera, cómo se conversa, cómo se confía.

En contextos marcados por inflación, cambios normativos y tensión social, muchas pymes están atrapadas en modos reactivos de gestión: liderazgo vertical, planificación rígida, estructuras cerradas. Este modelo —aunque les permitió resistir en décadas complejas— hoy limita su evolución.

Inspiradas por el trabajo de Frederic Laloux (Reinventar las Organizaciones), cada vez más empresas descubren que existe otra forma de liderar: basada en el propósito compartido, la autogestión y la evolución interior. Este es el modelo Teal. Y no es una utopía, es una decisión. En lugar de controlar más, nos animamos a soltar. En lugar de gestionar desde el miedo, empezamos a liderar desde la confianza.

En lugar de estructuras rígidas, diseñamos acuerdos vivos. Las empresas que lo prueban no solo funcionan mejor: florecen. Las métricas cambian visiblemente: disminuye la rotación, mejora el clima laboral, aumenta la innovación y los márgenes crecen sin necesidad de mayor control. Las personas no solo trabajan mejor: se sienten parte.

Influencer y emprendedora que votó a Milei hizo su diagnóstico sobre las pymes: "Nos están fundiendo"

Cuando no se escucha, todo se empantana

Un estudio global de Deloitte (2023) muestra que el 62 % de los jóvenes entre 18 y 34 años no aceptarían trabajar en empresas cuyos valores no compartan. Gartner (2022) señala que las compañías con culturas alineadas al propósito muestran un 63 % más de compromiso, 35 % más de productividad y hasta un 25 % más de retención. El mensaje es claro: la cultura ya no es un “blando” decorativo, es el núcleo de la sostenibilidad.

Como mentora de pymes, veo cada semana el mismo patrón: líderes que sostienen la operación desde el sacrificio personal y la intuición, pero sienten que algo ya no encaja. Algunos siguen apagando incendios. Otros se detienen a repensar. Allí empieza la transformación.

Transformar una organización no requiere magia. Requiere coraje, honestidad y una guía adecuada para soltar el control que asfixia e incorporar herramientas nuevas que permitan liberar el potencial humano. Porque la verdadera innovación pyme no está en el software, sino en la cultura que se respira.

Una bruja con Excel: alquimia para organizaciones sostenibles

Hace más de 15 años que comencé a especializarme en desarrollo organizacional. En ese camino, mientras incorporaba herramientas y exploraba metodologías, fui creando mi propia fórmula —una suerte de alquimia made by Mercedes— que hoy me permite ayudar a líderes, profesionales y empresarios a mirar sus negocios desde otro lugar.

El contexto cambió. Ya no hablamos de un mundo VUCA; hoy vivimos en un entorno BANI: frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Y para navegarlo, necesitamos nuevas brújulas. Por eso me formé en Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Objetivos de Desarrollo Interior (IDG), Management Teal y Dirección Estratégica por Valores.

Esa combinación de saberes —estratégicos, humanos, simbólicos— consolidó una mirada particular: la de una consultora que también es mentora... y, por qué no, una brujita muy especial. Sí: creo que mezclar lo holístico con los Excel es el verdadero secreto de la sostenibilidad. Porque solo cuando nos atrevemos a ver más allá de los números, podemos construir empresas que prosperen sin dejar de ser humanas.

En este Día de las Pymes, propongo un pacto: que dejemos de buscar solo eficiencia y empecemos a diseñar culturas vivas, ágiles y conscientes. El futuro de nuestras pymes será humano o no será.

(*) Founder & CEO de Human Teal Evolution