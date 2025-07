El restablecimiento de las retenciones agrícolas le abre otro frente interno al Gobierno

El restablecimiento de una serie de retenciones agrícolas que opera desde este martes 1 de julio fue discutido en la mesa de "Comunistas", por Bravo TV. El decreto 439/2025 que devolvió la presión fiscal al 33% para la soja y al 12% para el maíz encendió una discusión que mezcló datos técnicos y lecturas políticas. La medida es percibida por el sector como un aumento más que como un regreso a las alícuotas antes vigentes, a pesar de que el presidente Javier Milei había anunciado que su eliminación era de carácter transitorio.

El ex legislador y abogado Sergio Abrevaya no dudó: “El campo pierde por retenciones y por dólar pisado. Si el precio no sube y el impuesto se mantiene, revienta”, observó. El diputado nacional Esteban Paulón fue al detalle: “Con estas alícuotas, sólo el 20% del área sembrable es rentable. Sin retenciones, se podría llegar al 99%”, precisó. La rentabilidad, explicaron, se diluye entre costos dolarizados, logística ineficiente, políticas fiscales que ahogan al productor y unos términos del intercambio menos favorables que en otras épocas. También hubo lugar para señalar la precarización laboral en el agro y el rol de las compañías agroexportadoras en la concentración de beneficios.

El exdiputado Christian Castillo, también presente en el estudio, enfocó el problema desde un ángulo político: “Muchos aplaudieron el ajuste mientras pensaban que no los iba a tocar. Ahora, cuando pierden, piden auxilio”, expresó. También vinculó las retenciones con el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI): “El organismo exige recaudación, y las retenciones son parte de ese combo. No es ideología sino contabilidad", analizó.

El agro liquidó más de 3700 millones de dólares en junio de 2025, un 87% más que en 2024

Además, recordó cómo algunos gobernadores del interior solo se movilizaron cuando el ajuste tocó al agro: “Después desaparecieron. El resto del país no les importó”, sostuvo. El panel coincidió en que el modelo económico actual apunta a obtener divisas en el corto plazo, pero sin una estrategia de desarrollo a largo plazo.

LB / FPT