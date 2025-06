La Rural reclamó "reglas claras" para el campo y que se emprenda un "camino de eliminación definitiva" de las retenciones

En el campo esperaban más del gobierno de Javier Milei en materia de retenciones. La decisión oficial de prorrogar la baja temporaria solo para el trigo y la cebada, dejando afuera a la soja y el maíz, sabe a poco en momentos en que el sector habla de “descapitalización, suba de costos productivos y fuerte caída en la rentabilidad”. Por ello, directivos de la Sociedad Rural Argentina (SRA) reclaman “una señal clara” que promueva un “camino de eliminación definitiva” de este impuesto.

Así lo entiende Sebastián Laborde, director de la SRA por el Distrito Cuarto de Córdoba, en diálogo con el programa Nuestra Tierra, que se emite por Radio Perfil.

Laborde expresó que “las retenciones no solo frenan a las empresas agropecuarias, sino que también frenan sectores como el mecánico y el transporte. El país necesita un agro fuerte y con herramientas e incentivos, además de contar con medidas que promuevan un país que tenga previsibilidad: allí no se le puede seguir pidiéndole al campo que siga sosteniendo las variables macroeconómicas de la Argentina mientras se debilita sistemáticamente”.

El Gobierno prorrogó la baja de retenciones al trigo y la cebada: ¿Qué pasa con la soja y el maíz?

“Ante la actual coyuntura de precios internacionales, con un tipo de cambio que no favorece a la producción agropecuaria, en un contexto de aumento de insumos como el combustible y los fertilizantes, allí ha detonado el tema de las retenciones: desde la Sociedad Rural Argentina sostenemos que esto no comienza ahora, ya hace veinte años, que la economía agraria del Interior viene sometidos a este impuesto, que plantea una situación bastante compleja para el agro”.

Laborde consignó que atender el pago de los derechos de exportación para los granos “lleva al productor a tener que compensar la falta de rentabilidad con descapitalización propia que sufre la producción, y que impacta sobre la falta de renovación de la maquinaria y la merma en la inversión: esto nos lleva a producir menos”.

El director de la SRA comentó que “hay mucha expectativa” sobre la realización de la 137° edición de la Exposición Rural de Palermo, donde este año se presentarán más de 2.200 animales de la mejor genética y que contará con más de 500 expositores. También se podrá disfrutar de una renovada Sala de Ventas y se concretarán, además de diferentes encuentros empresarios, homenajes al Papa Francisco y también a la gesta realizada por “Gato y Mancha”.

Además, Laborde aseguró que el presidente Javier Milei fue invitado a asistir a la Exposición de Palermo 2025, donde “siempre va a ser bien recibido en nuestra casa”.

Finalmente, expresó que “el presidente siempre tuvo presencia en Palermo. No nos resignamos: vamos a decirle al presidente Milei que el Interior necesita definiciones concretas, ya que no hay más tiempo. Necesitamos una señal clara de que no vuelven las retenciones y que se empiece a transitar un camino de eliminación definitiva, ya que es el tiempo de comenzar a apostar al campo”, dijo.