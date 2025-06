El presidente Javier Milei aseguró este sábado que su administración tuvo una semana con "buenas noticias" a nivel económico, celebrando además decisiones como la eliminación del fin del día del empleado público o la repatriación de argentinos desde Israel. Buscando generar discurso y marcar el pulso de la agenda, retomó el hábito de las siglas en redes sociales, con el objetivo de arremeter una vez más contra el periodismo. Sin embargo, no estuvo exento de críticas: lo acusan de ser consciente de que se avecina una crisis en pleno año electoral y también lo denunciaron por su posicionamiento pro-israelí en el conflicto con Irán.

"TODAS ESTAS BUENAS NOTICIAS LOS MEDIOS TE LO MAQUILLARON O DIRECTAMENTE LO OCULTARON. Fin. NOLSALP", fue el mensaje que compartió el mandatario en su cuenta de X, reposteando un mensaje de Javier Lanari, integrante del equipo de comunicación libertaria. Allí, el periodista escribió que el PBI se encontraba 5,8% positivo, el consumo 11,6%, la inversión 31,8%, los salarios 3,4% y la pobreza había caído al 31,7%.

Lanari también marcó con una tilde verde que se quitara el día del empleado público, la repatriación de argentinos desde Israel y la detención de Alexia Abaigar, la militante del kirchnerismo que habría bandalizado con excremento la casa del diputado nacional José Luis Espert.

Estos sucesos semanales, considerados buenos por Milei, se acompañaron además de apariciones en dos eventos de peso. El primero durante una cena privada en el Yacht Club de Puerto Madero, donde se vanaglorió de ser "cruel" y le habló a los "kukas inmundos". "Nuestras políticas de ajuste y austeridad son híper populares. Mientras las basuras y ratas inmundas, mis excompañeritos de trabajo (en referencia a los diputados), quieren reventarnos el resultado fiscal con políticas demagógicas, no se dan cuenta que podrán retrasar un poco el ritmo al que nos expandimos porque nos hacen subir el riesgo país, pero la gente los va a castigar en las urnas", aseveró.

Milei durante el cierre del congreso libertario en La Plata, donde insultó a Kicillof

El jueves, cerró el congreso libertario en La Plata, con vistas a las elecciones venideras en la provincia de Buenos Aires. Allí desató un tornado de descalificaciones contra el gobernador Axel Kicillof: lo llamó "monarca diminuto", "zar de la miseria", "pichón de Stalin", "pelotudo" y "eunuco". La tribuna libertaria se mostró enardecida con los improperios de su líder político. Se trató de una semana donde el jefe de Estado recuperó la centralidad discursiva luego de días donde el tema que dominó la agenda fue la condena a Cristina Kirchner y su prisión domiciliaria.

Los ataques contra la prensa continuaron (y continúan) con la intensidad habitual. A las siglas TMAP (todo marcha de acuerdo al plan) que los libertarios viralizaron en redes sociales, ahora sumó NOLSALP (no odiamos lo suficiente a los periodistas). En el medio se cuela un ataque personalísimo contra la conductora, periodista y dueña de Futurock, Julia Mengolini, quien quebró en llanto luego de acusaciones de incesto con su hermano. Milei y los suyos celebraron esta noticia.

En una entrevista que le concedió al periodista e influencer Mario Nawfal, el jefe de Estado sostuvo que eliminar la pauta a los medios de comunicación “es la mayor política en favor de la libertad” y consideró que esa medida puso a los periodistas “muy violentos” en su contra. “Quité el subsidio estatal a los medios y eso los tienen muy violentos y han inventado todo tipo de mentiras sobre mi persona. Los medios mienten todo el tiempo”, se quejó.

Milei agregó: “Mienten también sobre otras personas de nuestro espacio, mienten sobre nuestras políticas. Y nosotros lo que hacemos es exponer sus mentiras y eso no creo que sea violento”. “Los periodistas que dicen las barbaridades que dicen, me gustaría que pudieran probar algunas cosas que dicen, porque no han podido probar nada de eso. ¿Mentir, injuriar, calumniar y ensuciar a una persona está bien? Yo creo que no. Si no querés que te conteste, lo primero que tenés que hacer es no mentir. Si no mentís, yo no reacciono”, insistió sobre sus choques con la prensa. Y finalizó: “La gente odia a los políticos. Si conocieran como son realmente los periodistas, los odiaría infinitamente más”.

Las críticas de la oposición a Milei por su plan económico y la posición pro-israelí en el conflicto con Irán

En medio de la algarabía libertaria por los números de la economía, Ricardo Alfonsín, referente del Frente Amplio por la Democracia e hijo del expresidente, lo acusó de engañar a los argentinos y disparó: "(...) sabe perfectamente q se avecina una crisis económica, pero posterga las decisiones para después de las elecciones. Su irresponsable electoralismo no hace más q agravar la situación. Los consecuencias las pagaremos todos".

La crítica de Yasky a Milei

En otro posteo, Alfonsín arremetió: "Por qué no les contesta Presidente? Explíquenos por qué no son Mandriles. ¿Por qué no les responde con la misma caterva de insultos que usa acá? Me refiero a la calificadora Morgan Stanley, q ubicó al país en la peor categoría de todas. ¿Por qué la diferencia?".

Desde la oposición peronista también hubo cuestionamientos para Milei, esta vez por su toma de posición en el conflicto en Medio Oriente. "Junto a organismos y referentes en DDHH y RRII suscribimos esta declaración para denunciar el peligroso seguidismo a potencias extranjeras y exigir que el gobierno base la política exterior en los intereses nacionales y el respeto a la paz y el derecho internacional", fue el mensaje de Hugo Yasky, diputado nacional y referente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

Allí hizo público un documento donde se rechaza la política exterior y la ruptura de la posición histórica argentina de neutralidad en un conflicto ajeno. "Exigimos que la agenda de política exterior de nuestro país como Estado soberano vuelva a centrarse en función de nuestros intereses como nación y en los objetivos de paz, diálogo y respeto a las normas de la convivencia internacional como mecanismo de resolución de conflictos entre países", reza el documento al final, criticando a Milei por declarar que son "enemigos" del pueblo argentino a quienes se enfrenten a Israel y Estados Unidos.

