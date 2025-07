Durante el mes de junio las empresas del sector agroexportador argentino liquidaron U$S 3.706 millones de dólares, lo que significó un 87% mas en relación al mismo mes del año 2024, así como un incremento del 21% en relación al mes de mayo de 2025, con un acumulado anual que comparado al 2024 tiene un incremento entre enero a junio del 40%. Los datos corresponden a las cámaras exportadoras del complejo oleaginoso CIARA-CEC, quienes vincularon el drástico aumento del ingreso de divisas del mes de junio al resultado de la finalización de la reducción de derechos de exportación bajo el Decreto 38/25 que vencieron el día 30 de junio y únicamente fueron renovados para trigo y cebada.

"El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible. La liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesados, luego de una transformación industrial", explicaron desde CIARA-CEC y agregaron que la mayor parte del ingreso de divisas en este sector se produce con bastante antelación a la exportación, anticipación que ronda los 30 días en el caso de la exportación de granos y alcanza hasta los 90 días en el caso de la exportación de aceites y harinas proteicas. "Esa anticipación depende también del momento de la campaña y del grano de que se trate, por lo que no existen retrasos en la liquidación de divisas" señalaron las autoridades de los complejos exportadores.

El complejo oleaginoso - cerealero

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año 2024, el 45 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.



El principal producto de exportación del país es la harina de soja, seguido por el aceite de soja, y el maíz. Argentina sigue estancada en su producción y en el crecimiento exportador, dependiendo exclusivamente de las variaciones de precios internacionales para modificar su estructura exportadora.



3054 vs 3706



3706 vs 1977



15419 vs 11024

En desarrollo...