Juan Enrique sobre el mercado interno y el empleo: “La situación de las PYMES es crítica”

En el Día Nacional de las PYMES, y en diálogo con Canal E, el economista Juan Enrique trazó un panorama sombrío para el sector, marcado por caída de ventas, desempleo y falta de incentivos.

“La situación de las PYMES es crítica”

“Hace más de 30 años que trabajo con las PYMES y la situación actual es crítica”, expresó el entrevistado. A pesar de que el gobierno nacional anunció una baja de 19 impuestos, “ninguno de esos tributos favorece el desarrollo de las PYMES”, advirtió.

Por el contrario, señaló que se agravó la situación con la apertura de importaciones y un dólar que encarece los costos de producción: “Les abrió las importaciones, les aumentó los costos con este dólar barato”. Para Enrique, el contexto actual dificulta el acceso al mercado de pequeños emprendedores e industrias, mientras “no hay incentivos ni apoyo a parques industriales”.

“No vendo, no hay mercado interno, tengo que despedir”

El impacto se refleja directamente en el testimonio de empresarios. “Muchos me dicen: ‘no vendo, no hay mercado interno, no obtengo ganancias y tengo que seguir despidiendo personal’”, contó Enrique. Aunque algunos informes recientes marcan un leve repunte en la industria en comparación con meses anteriores, el contexto sigue siendo negativo.

“En mayo la industria creció seis puntos, pero veníamos de una caída del 15% el año pasado”, subrayó. Datos de consultoras como Sigma Global y Ferreres confirman que solo tres o cuatro sectores de los 16 relevados muestran mejoras, mientras que el resto sigue en crisis.

“Hay una política de ingresos, pero es para unos pocos”

Para el economista, el golpe más fuerte lo sufre el mercado interno. “Están ganando solamente unos pocos sectores y el salario está muy golpeado”, aseguró. Indicó que algunos sueldos apenas se actualizan un 1%, mientras la inflación ronda el 3 o 4% mensual.

“Primero perdieron los jubilados, después los trabajadores”, señaló, remarcando que esa situación afecta directamente al consumo. “Son muy pocos sectores donde se va a poder mantener el empleo”, advirtió, y agregó: “La gente está harta, está cansada, y hay que tomar medidas ya”.

La desconexión entre el gobierno y la realidad PYME

Frente al relato oficial que muestra una economía en recuperación, Enrique sostuvo que hay una brecha con lo que sucede en la vida real. “La población económicamente activa en Argentina es de 30 millones. De ellos, 20 millones tienen relación directa con las PYMES o con los productores agropecuarios”, precisó.

Sin embargo, remarcó que “el 65% de los ingresos de los productores se los queda el Estado”, sin reinvertir en sectores como el textil, industrial o comercial. “Hay una transferencia hacia sectores muy reducidos como hidrocarburos, minería y la intermediación financiera”, denunció.

El desafío: un Estado eficiente con tecnología

Enrique propuso una mirada política sobre la economía: “La economía es una herramienta de la política”. Y planteó que el camino de salida es un Estado más ágil y tecnológico: “Creo en un Estado dinámico, eficaz, eficiente, aplicando tecnología”.

Señaló que muchos problemas estructurales pueden resolverse con planificación y recursos tecnológicos: “La gente no consigue turnos en hospitales o vacantes escolares. Todo eso se puede ordenar con tecnología”. Finalmente, llamó a una renovación política con propuestas serias: “Hay profesionales que saben cómo abordar estos temas. La oposición debe construir desde ahí”.