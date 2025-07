Alineados: Argentina, segundo socio de EE.UU. en la ONU

Muy apropiadamente en el contexto de las recientes declaraciones del embajador designado en la Argentina, Peter Lamelas ante el comité de selección del Senado - cuyas consecuencias aún desconocemos- se conoció días atrás un informe habitual del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre cuál ha sido el grado de coincidencias en las Naciones Unidas con posiciones defendidas por Washington en organismos como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad.

Según ese reporte, en el que el Congreso suele basarse al momento de aprobar o no la asistencia a una determinada nación, o votar una resolución favorable a un determinado gobierno, en 2024, último año de la gestión demócrata, la Argentina fue, detrás de Israel, el segundo país con mayor coincidencia con las votaciones de EE.UU en la ONU. Y superó incluso a Israel en las decisiones consideradas clave por Washington.

Mientras se negocia en un marco de confidencialidad un acuerdo comercial bilateral, la relación sin fisuras con Estados Unidos pareció perturbada esta semana a raíz del exabrupto del designado embajador Lamelas.

Médico, nacido en Cuba y, como él mismo dijo, “estadounidense legal por la gracia de Dios”, mencionó esta semana ante sus evaluadores del Senado norteamericano cuál es a su juicio una de las tareas más desafiantes que deberá encarar en la Argentina. “El desafío es que hay veintitrés provincias y cada una tiene su propio gobierno, que puede negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros... Y eso también puede prestarse a la corrupción, a la corrupción por parte de los chinos. Uno de mis roles como embajador sería viajar a todas las provincias para tener una verdadera asociación con esos gobernadores y asegurarnos de eliminar la corrupción”, dijo ante el comité.

Lamelas -aportante a la campaña presidencial de Donald Trump, condición que terminó por abrirle las puertas del Palacio Bosch en Buenos Aires- se atribuyó además el curioso rol de cancerbero de la ex presidenta Cristina Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

“Mi papel es asegurarme de que Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien merece”, aseguró a los senadores, ante quienes consideró que “ella (en referencia a Kirchner) está en arresto domiciliario debido a algún favoritismo político que está pasando allí. Para finalmente revelar qué considera lo más apropiado para la Argentina en materia política: “Tenemos que seguir apoyando a la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y hasta el próximo período para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países”.

Las declaraciones de Lamelas generaron el repudio en sectores de la oposición. Dos diputados socialistas presentaron un proyecto de resolución para que la Cámara manifieste su rechazo por constituir sus dichos “una injerencia inadmisible en materia de soberanía nacional”, y pida al Presidente que no acepte su nominación. El kirchnerismo solicitó declarar a Lamelas “persona no grata”.

China reaccionó con un comunicado de su embajada en Buenos Aires al que accedió el diario Clarín. Las afirmaciones de Lamelas, dijo, “están plagadas de prejuicios ideológicos y de mentalidad de Guerra Fría basada en el juego de suma cero”. “Argentina no debe convertirse en un ‘campo de batalla’ para luchas entre grandes potencias, sino debe ser un ‘campo por excelencia’ de la cooperación internacional en pos de desarrollo, reforma y fomento. Se aconseja a pertinente personalidad interesada (por el embajador designado) que no vea en China un espejo que refleje nada más que su propia lógica hegemónica”.

Si el desafío de Lamelas apunta a desplazar a China en materia de inversiones en, por ejemplo, Jujuy, Salta y Catamarca, deberá esforzarse: en esas tres provincias hay en desarrollo proyectos con participación china para la extracción de litio por unos 3400 millones de dólares, según la Bolsa de Rosario.

Milei ha reconocido más de una vez que su perspectiva sobre la relación con China cambió. De prometer que no haría negocios con “ningún país comunista”, pasó a mostrarse “gratamente sorprendido” con Beijing. “Es un socio comercial muy interesante porque no exige nada. Solo que no los molesten”, dijo. China es el segundo principal socio comercial de la Argentina, después de Brasil: en junio tuvo un intercambio por US$ 2.159 millones (con un saldo negativo para nuestro país de US$ 423 millones), según datos del Indec. En abril, Beijing aceptó renovar por otros doce meses el tramo activado en 2023 por US$ 5 mil millones del swap de monedas, destinado a reforzar las reservas del Banco Central.

El Gobierno tomó distancia de las declaraciones de Lamelas ante el Senado de EE.UU. “No tenemos nada para decir”, respondió ante una consulta el vocero Manuel Adorni en su habitual ronda con periodistas. “Es su opinión. Aún no es embajador”, dijo.

Alineamiento

Sin embargo, este tipo de controversias no parecen representar una amenaza a la política de alineamiento a los Estados Unidos implementada por el presidente Milei.

Según el informe del Departamento de Estado sobre votaciones en las Naciones Unidas durante el último año de la gestión demócrata de Joe Biden, "los ocho países con la mayor coincidencia con los Estados Unidos” fueron, en orden decreciente, Israel, Argentina, Hungría, Reino Unido, República Checa, Micronesia, Canadá y Lituania.

“Una política exterior debe ser evaluada en su totalidad -temas, acciones, posturas, pronunciamientos. Sin embargo, evaluar situaciones es clave, porque allí queda el registro concreto del comportamiento de un gobierno”, asegura a PERFIL un agudo observador de la política exterior.

La coincidencia de la Argentina con EE.UU fue del 82% en las 95 votaciones que tuvieron lugar en la Asamblea General de la ONU en 2024. Según fuentes familiarizadas con este ejercicio, durante el gobierno de Carlos Menem el promedio anual fue de entre el 68% y el 75%. En la región, de acuerdo con el informe, las coincidencias de Chile y Brasil con los votos de EE.UU. alcanzaron el 43% y el 36%, respectivamente.

En las votaciones que Estados Unidos considera importantes, un total de 19, la Argentina alcanzó un récord de coincidencias (97%), incluso superior al de Israel (92%).

En octubre, y como lo ha hecho tradicionalmente, acompañó el rechazo del embargo económico de Estados Unidos a Cuba. La votación recogió el apoyo de 187 países de los 190 presentes en la Asamblea General. Solo EE.UU. e Israel votaron en contra. Aunque se dijo que la misión argentina recibió instrucciones en favor de conservar el voto histórico. Pero el pronunciamiento de la Argentina escapó del control de Milei y el Presidente echó por ese motivo a la entonces canciller Diana Mondino.

Una nueva categoría incluida en el reporte es las coincidencias con Estados Unidos en cuestiones relacionadas con Israel, país que Milei considera aliado estratégico y que está siendo severamente cuestionado por la comunidad internacional, incluida la Unión Europea, por el desastre humanitario en Gaza. La Argentina alcanzó un 83% de coincidencias con las posiciones de EE.UU. En una votación de noviembre, la Argentina se diferenció de la posición de Estados Unidos pero se alineó con Tel Aviv: rechazó un proyecto de resolución que recomienda un estudio sobre las zonas libres de armas nucleares y la incorporación de nuevas regiones, entre las que se incluye a Medio Oriente. Sólo dos naciones no acompañaron el proyecto, la Argentina e Israel, mientras que EE.UU. se pronunció en su favor junto con otras 171 naciones.

En cuanto a cuestiones vinculadas a Ucrania, la coincidencia argentina con Estados Unidos fue plena: en un 100% de las votaciones.

En busca de un acuerdo

Si bien el alineamiento de Milei no distingue entre demócratas y republicanos, la Argentina y los Estados Unidos avanzaron en las últimas semanas en la negociación de un acuerdo de aranceles recíprocos, una aspiración del Presidente en medio de la ofensiva comercial global de Trump. El canciller Gerardo Werthein encabezó hace diez días una misión a Washington con ese objetivo. Hoy Argentina paga aranceles del 7% promedio para ingresar bienes a EE.UU, cuarto socio comercial del país: el intercambio alcanzó en junio US$ 1300 millones, con un saldo favorable a la Argentina de US$ 93 millones.

Trump parece tener por el momento otras prioridades. Acordó finalmente con Japón un arancel de 15% a sus importaciones, tras haber amenazado con imponer una tasa del 25%. Ahora negocia en la misma dirección con la Unión Europea. Y mantiene la amenaza de aplicar un 50% de arancel a los productos provenientes de Brasil en represalia por el juicio a Jair Bolsonaro, acusado de liderar un intento de golpe de Estado para permanecer en el poder.

Aunque parece inmodificable el arancel de 50% impuesto por Trump al acero y el aluminio, dos productos estratégicos que Argentina vende a EE.UU., el Gobierno apunta a que queden libres de gravámenes una lista de bienes que representan el 80% de sus exportaciones a ese país.

Entretanto, se ha venido especulando con la posibilidad de un viaje de Milei a la Casa Blanca para coronar un acuerdo. Un test para la relación de afinidad con Trump.