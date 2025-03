Javier Alonso: "La plata que nos sacó Milei equivale a 10.000 patrulleros"

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, se refirió a la negativa de Javier Milei a dialogar con Axel Kicillof y consideró que la lucha contra el narcotráfico no es responsabilidad exclusiva de la Provincia. “Le estamos pidiendo que haga su trabajo”, en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Javier Alonso es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Fue titular, además, de la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional y de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en el año 2008.

Alejandro Gomel (AG): El sábado el presidente clausuró cualquier tipo de diálogo, dijo: "No tengo nada que hablar con Axel Kicillof." ¿Cómo tomaron esta respuesta del presidente?

Bueno, nos tiene acostumbrados el presidente a este tipo de desplantes, lamentablemente. Lo mismo que está haciendo al no enviar los fondos que le pertenecen a la provincia, los 750.000 millones. Ahora también rechaza una vez más la posibilidad de reunirse con el gobernador para coordinar esfuerzos.

Acá lo que tenemos que ser claros es que el principal problema, sin duda, que existe en la provincia de Buenos Aires es la droga que ingresa a 1.500 km por la frontera del norte. Claramente no podemos poner policías bonaerenses a cuidar la frontera con de Salta con Bolivia y de Paraguay con el NEA.

El que tiene que ocuparse de reprimir el narcotráfico, fundamentalmente para evitar que la droga y las bandas criminales lleguen a la provincia de Buenos Aires, es el presidente Milei. Así que nosotros tampoco le estamos pidiendo nada que no corresponda. Le estamos pidiendo que haga su trabajo. Tengo un profundo respeto por la Gendarmería Nacional y por la Policía Federal Argentina, pero necesitamos que el presidente se comprometa en la lucha contra el narcotráfico, le dé los recursos que necesitan para trabajar a las fuerzas y se despliegue una estrategia que pueda reprimir el narcotráfico.

AG: En un momento había un trabajo, una coordinación con el Ministerio de Seguridad Nacional ¿Qué pasó con eso? ¿Se rompió todo diálogo?

No. Mire, usted lo señala perfectamente. Me han visto en reiteradas ocasiones ir al Ministerio de Seguridad de la Nación, mantener reuniones con la ministra Bullrich. Le hemos brindado la información de las bandas que operan en la provincia de Buenos Aires. Ella ha relevado, según lo dijo además públicamente, unas 200 bandas que están operando en la Argentina. Pidió la colaboración de los legisladores nuestros para aprobar el paquete de medidas de seguridad.

En el Senado, los legisladores de nuestra fuerza política acompañaron esas medidas. Pero después aparece todo este discurso que claramente está hablando más de una campaña electoral prematura, que empieza a hablar de las manos manchadas de sangre, que empieza la mentira, en algo que no es fácil de controlar.

Nosotros necesitamos transformar las políticas de seguridad en una política de Estado donde cada uno haga su parte. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo importante, eso se verifica en la baja de los homicidios. En enero y en febrero de este año los homicidios bajaron un 11% respecto de enero y febrero del año pasado. Mientras ellos dicen que es un baño de sangre, la ministra dice que Argentina es el país con menos homicidios. Entonces es difícil porque la gente se confunde.

EP: Hay como un doble discurso también. Porque en los distritos que se contienen o empiezan a reducirse las situaciones de inseguridad, por caso Santa Fe, el gobierno dice: "Bueno, este es un logro nuestro." No le da ningún crédito al gobernador Pullaro. Ahora, donde empieza a haber problemas, el problema es del gobernador.

Es interesante lo que usted señala. Yo le hago una pregunta. ¿Cuál es la percepción que ustedes tienen? ¿El narcotráfico, los homicidios en Rosario bajaron o subieron? Hablen con el gobernador Pullaro a ver qué dice, pero yo entiendo que el año pasado hubo 17 homicidios y en enero de este año hubo 20 homicidios. Entonces, esto es lo que nosotros planteamos. No podemos trabajar en base a mentiras y especulaciones, tenemos que dar las cosas como son.

EP: Pero sí es un hecho que el gobierno dice: "En Santa Fe logramos contener a las mafias." No le atribuyen ningún mérito al gobernador. Y ahora, en la provincia, pero también en la ciudad de Buenos Aires. Porque lo estamos viendo todos los días con el tema de las fugas de presos y demás. Además, pensar que la seguridad no es un problema de una provincia, como si los límites fueran que no se puede traspasar el AMBA es casi uno solo. Lo vemos en la política de transporte, lo vemos cómo se moviliza la gente todos los días. Y por lo tanto, los hechos de inseguridad van de un lado o del otro. Pero digo, cuando las cosas salen mal, no es un problema del gobierno nacional, cuando en realidad parecería que atender la inseguridad debería ser un compromiso de todas las administraciones, cada uno en su área.

Así lo estamos planteando nosotros. Lo planteó en el primer mandato del gobernador Kicillof. Ustedes habrán escuchado hablar al entonces ministro Berni reclamando la misma actitud que estamos reclamando nosotros: un compromiso del ámbito federal en la lucha contra el narcotráfico. Cada uno tiene su responsabilidad y lo que nosotros necesitamos es trabajar en conjunto.

Nosotros hemos armado mesas de política criminal donde participamos nosotros con Nación, incluso hasta en el norte de la provincia, por la dinámica de Rosario, de Santa Fe. Lo hemos hecho también con La Pampa, con Río Negro, en cada uno de los 19 departamentos judiciales. Así logramos desarticular cuatro bandas importantes.

Después está esta realidad que también se viene complicando. Porque en el conurbano sabemos que es un área de afinamiento, sabemos que es un área de corrientes migratorias que se vienen a asentar. En la medida que las grandes ciudades como Córdoba, Rosario, y las periferias de las ciudades del interior, empiezan a faltar el trabajo, la gente empieza a migrar y viene al conurbano.

Y también hay una migración, incluso, con la suba de los precios del alquiler, que hizo que mucha gente de Capital se vaya a vivir al segundo y tercer cordón del conurbano. Toda esa movilización de gente hace que los problemas de seguridad también se incrementen. Por eso es tan importante que haya un financiamiento del gobierno nacional para la política de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que la plata que nos sacó Milei equivale a 10.000 patrulleros, a 30.000 cámaras en cada uno de los municipios.

Nos duele cada una de las víctimas, pero hemos invertido como nunca. Hay 5.500 patrulleros trabajando. Cada policía tiene su chaleco. Pudimos recomponer el salario de los policías, que el gobierno anterior les había quitado el 30% de poder adquisitivo. Hoy un policía ha actualizado su salario al igual que el resto de la administración pública. Hay un montón de dificultades y nosotros vamos a seguir trabajando. Pero lo que necesitamos es que cada uno se haga cargo de la parte que le toca.

AG: ¿Esto está emparentado con un tema exclusivamente electoral? ¿Tiene que ver con un reposicionamiento de Patricia Bullrich? Por qué este tema de la seguridad, con estos dos gobiernos que son de distinto signo, con ustedes y con la ciudad de Buenos Aires?

Yo creo que ahí la ciudad tiene un problema grave. La ministra hizo pública una nota donde explica que todos los argentinos pagamos el costo de mantener a los presos de la Ciudad de Buenos Aires en las cárceles federales. La Ciudad viene reclamando desde hace 18 años ser autónoma en el manejo de la seguridad. Y en 18 años no tuvieron la planificación de construir cárceles.

Y además, las cárceles que están construyendo, o las que están haciendo con el sistema federal, obviamente las hacen en el conurbano. Entonces, yo creo que en el caso del gobierno de la Ciudad, más allá de Wolff, que me parece que no tiene sentido personalizar, hay una política que tuvo muchos cambios. La salida de Wolff, la salida de Diego Kravetz, dos cambios de cúpulas policiales. Tienen dificultades, sin lugar a dudas.

Y me parece que hay una realidad que es la del trabajo cotidiano de las fuerzas federales, de la policía, lo que nosotros hacemos, tratando de insistir, intercambiando información, trabajando con jueces, con fiscales. Y por otro lado, toda esta dinámica electoral y mediática, que tiene muchísimos recursos, porque ustedes saben que poner en marcha toda esa maquinaria sale con muchísimos millones de pesos.

Que arroja un sentido común de que está todo prendido fuego, cuando en realidad... Por eso nosotros hacemos tanto hincapié en las estadísticas. Después, hay un montón de problemas que tenemos que seguir mejorando. Cuando usted ve el homicidio de Kim, cuando vemos lo que pasó con Lucas en Moreno, hay una realidad que tiene que ver con cuestiones estructurales, con cuestiones con subjetividades degradadas, con una falta de trabajo de multiagencial. Porque fíjense que en los dos casos, la justicia también podría haber adoptado otras medidas, porque la policía trabajó, puso a disposición de la justicia a las personas que después terminaron asesinando.

Entonces, tenemos que mejorar. Estamos trabajando mucho en diálogo con la justicia, con la justicia de menores. Nuestro gobernador ha ampliado las plazas de los institutos de menores. Está trabajando fuertemente en eso. Estamos haciendo un trabajo también con los municipios. Nosotros necesitamos que cada uno de los municipios, como marca la ley, haga un seguimiento de los menores que la justicia le devuelve a los padres. Porque el que tiene que hacer el seguimiento de los menores es el servicio local de niñez. Lo que menos necesitamos es un Estado que desaparezca. Necesitamos más Estado.

EP: Pero, ¿cómo puede ser que el gobierno de la provincia, el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional no puedan sentarse en una misma mesa y coordinar medidas políticas para encarar el problema en conjunto?

Bueno, no hay vocación. Fíjese que el mismo presidente lo dijo. O sea, él dice que tiene que renunciar al gobernador, que fue electo por más de 20 puntos de distancia con sus adversarios políticos, por el pueblo de la provincia, y él dice que tiene que renunciar el gobernador para que el Estado Federal intervenga.

La verdad que es una locura eso. Es muy difícil ponerse de acuerdo cuando el otro no se quiere poner de acuerdo. Nosotros, de cualquier manera, insistimos, seguimos haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a seguir enviando la información, vamos a seguir complementándonos en la tarea, en la medida que se pueda.

Pero necesitamos que el presidente cambie la actitud e invierta los recursos que hacen falta, porque un patrullero sale 80 millones de pesos aproximadamente. Y la verdad que uno ve y las fuerzas federales no tienen los recursos.

Cuando nosotros llegamos a la provincia de Buenos Aires, acuérdese, a los pocos meses dos helicópteros, ploteados con los logos de la policía, fueron encontrados en un allanamiento de narcos en Paraguay. No había seguimiento, había una desprolijidad absoluta. Hoy nosotros tenemos 11 helicópteros trabajando, que nos permitieron combatir los incendios.

Fueron los helicópteros que utilizamos para encontrar a los asesinos de Kim. Entonces, me parece que acá hay que dejar las frases grandilocuentes de "las manos manchadas de sangre", "meterle bala a los chorros"... todo ese tipo de frases que pueden sonar lindas, pero que no hacen la seguridad. La seguridad se construye con hechos fácticos, se construye con decisión política, sentándonos con quienes nos tengamos que sentar par resolver los problemas de la gente. Y en eso estamos desde la provincia.

