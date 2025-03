El Ministro de Seguridad de Kicillof chicaneó a Jorge Macri: "No se nos escapan los presos"

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, fue contundente a la hora de responder al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien había asegurado que "el Conurbano está desbordado". "Todos los días se le escapa un preso", lanzó el funcionario de Axel Kicillof, quien además cuestionó la falta de inversiones en infraestructura penitenciaria de la Ciudad y defendió la gestión bonaerense. Ocurre en una semana donde ocurrieron asesinatos, como el de Kim López (7) en La Plata, donde el oficialismo tuvo duras críticas.

"¿Sabe cuántos presos tuvimos en los calabozos de las comisarias en la pandemia? 6500 y no se nos escapó ninguno, y a él todos los días se le escapa un preso y viene a hablar de lo que se hace... Por favor, hay que ser serios. Más allá de las frases grandilocuentes, hay que ver en qué invierte cada uno", apuntó Alonso.

"Nosotros el año pasado nos sacaron 750 mil millones de pesos, el Presidente nos sacó el equivalente a 10 mil patrulleros. Se suspendieron un montón de programas para combatir la inseguridad, y no se nos escapan los presos", señaló el funcionario bonaerense en Radio Mitre. "Ya llevamos 8.000 plazas carcelarias construidas y ampliando institutos de menores. Entonces no me puede decir que al Gobernador no le interesa la seguridad. La gente se da cuenta de esto, es demasiado burdo", aseveró.

El ministro de Seguridad de Axel Kicillof cruzó a Jorge Macri

La respuesta llegó al día siguiente de que Macri afirmara que "el Conurbano está desbordado", coincidiendo con el diagnóstico que realizó el presidente Javier Milei, quien habló de "baño de sangre" en la provincia de Buenos Aires y le pidió la renuncia a Axel Kicillof.

Y el mismo día en que Jorge Macri presentó los lineamientos de la “Agenda 2025 Buenos Aires Primero” en la apertura de sesiones legislativas, donde aprovechó la oportunidad para dirigir críticas a Axel Kicillof: "Cruzando la General Paz, la delincuencia avanza sin control (...) Sería mucho más fácil si el gobernador Kicillof asumiera seriamente la lucha contra el crimen". Recordó que, en lo que va del año, 13 policías de la Ciudad perdieron la vida en el Conurbano bonaerense.

“Hay que mirar la política completa. Kicillof gobierna hace 5 años, es el gobernador con menos homicidios en los últimos 25 años en la provincia. ¿Usted conoce una sociedad donde no haya homicidios? Hay menos muertos que antes“, detalló el ministro de Seguridad bonaerense.

Según Alonso, “el gobernador Kicillof es el que menos homicidios tiene hasta ahora, con más presos en las cárceles, el que más cárceles construyó". "Entonces, dejemos de decir frases hechas. Acepten que están en campaña electoral, acepten que en el New York Time los están acusando de un grave hecho de corrupción y que lo único que hacen es politiquería barata con una tragedia para poder ocultar los graves hechos de corrupción que tienen”, subrayó.

La baja en la edad de imputabilidad y el narcotráfico

En ese punto, al ser consultado sobre la supuesta liberación de presos que le achacan desde la oposición, respondió: "El gobierno no libera presos. Usted es periodista y se tiene que formar como corresponde. Lo liberó un juez y no dependen del gobernador".

Mauricio Macri rechazó la designación por decreto de Ariel Lijo

Además, recordó que, el año pasado, la ministra Patricia Bullrich dijo que Argentina era el país con menos homicidios de América Latina, “y eso sería imposible si Buenos Aires fuera un baño de sangre”, según el ministro.

“Recrudece la utilización política de este tema, por eso se ven este tipo de agresiones del presidente, que en vez de poner a disposición las fuerzas federales para combatir el narcotráfico en la provincia, se pide la renuncia de un gobernador que ganó por más de 20 puntos y que tiene un mandato claro de los votantes. Nos parece que hay límites, incluso hasta en la utilización del Twitter”, expresó.

También habló de la baja en la edad de imputabilidad: "Creemos que es indispensable que se debata el tema del régimen penal juvenil. Nuestra provincia tiene mucho para aportar. Es importante que se debata cómo resolver este tema".

Finalmente, hizo referencia a negligencias en la toma de decisiones. "El mayor problema de la provincia de Buenos Aires es la droga. En la Provincia no se produce droga. La droga entra por la frontera, a 1500 km de la Provincia. Yo no puedo poner policías de la Bonaerense en la frontera con Salta donde entra la cocaína, iban a poner un alambrado que todavía no pusieron...no puedo poner un policía bonaerense en la frontera con Paraguay, donde entra la marihuana, ni en cada una de las rutas que trae la droga a la Provincia", enumeró.

"El gobierno nacional es el responsable de controlar el narcotráfico y tiene que procurar ponerse a trabajar para que no llegue droga a la Provincia de Buenos Aires", concluyó Alonso.

