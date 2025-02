La expresidenta y actual titular del Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional, Cristina Kirchner, se posicionó del lado del gobernador Axel Kicillof en medio de las amenazas de intervención distrital de Javier Milei. "Si le interesa el bienestar de los bonaerenses, córrase del camino (esto es, renuncie) y déjenos intervenir la Provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia", pidió el Presidente de la Nación esta mañana, luego del llamado previo de Kicillof a trabajar en conjunto para frenar la ola de violencia que se vive en el Conurbano bonaerense.

Esta semana parte de la agenda estuvo dominada por distintos hechos trágicos que se vivieron en territorio bonaerense. Uno de ellos, que generó protestas incluso en la puerta de la casa de gobierno donde reside Kicillof, fue la muerte de Kim Gómez, una niña de 7 años que fue asesinada por delincuentes menores de edad.

A raíz de lo sucedido y presionado a dar respuestas, el Gobernador habló este jueves. "Invito a Javier Milei a trabajar con nuestros equipos las cuestiones de seguridad", pidió al Ejecutivo Nacional, en medio de una disputa de larga data con Milei. La respuesta llegó en la mañana del viernes: Milei no sólo le pidió que renuncie, sino que deslizó la posibilidad de intervenir la provincia.

Esto generó que Cristina Kirchner, distanciada de Kicillof por problemas partidarios, le mostrara su apoyo. "El Consejo Nacional Federal del Partido Justicialista repudia la GRAVISIMA e INSÓLITA amenaza de intervención a la Provincia de Buenos Aires por parte del Presidente de la Nación @JMilei, quien en su absoluta falta de respeto por la democracia y su estado de desesperación frente a los escándalos de público y notorio, intenta un golpe institucional contra la Provincia y su Gobernador @Kicillofok", fue el mensaje que compartió en su cuenta oficial de X, citando al PJ nacional y al bonaerense que encabeza su hijo , Máximo Kirchner.

Victoria Tolosa Paz aseguró que la conducción de Cristina Kirchner es una "etapa cerrada"

Las críticas de Milei a Kicillof

En un mensaje publicado en la red social X (ex Twitter), Milei calificó la situación en Buenos Aires como un "baño de sangre" y aseguró que Kicillof "no puede resolver el problema de la inseguridad".

Además, criticó la postura del gobernador y la vinculó con la doctrina del ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. "No se puede trabajar con alguien que cree que los delincuentes son las víctimas mientras nosotros creemos que los delincuentes son los malos y el que las hace, las paga", expresó.

Kicillof se pronunció este jueves sobre el crimen de Kim Gómez y advirtió sobre el uso político del caso. "Hoy es un día triste. Sé que algunos usan esto para ganar un voto, lucrar con el dolor y ver si pueden sacar una ventaja", sostuvo el gobernador. También afirmó que "se tienen que castigar a los responsables" y negó que la solución pase por la baja en la edad de imputabilidad, una medida que impulsa el Ministerio de Seguridad de la Nación. "La respuesta que tiene que haber es el acompañamiento del Estado", agregó.

Massa apuntó contra Milei

El jefe del Frente Renovador calificó hoy de "desesperado" el pedido de renuncia formulado por Milei contra Kicillof. "Cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña. Y más todavía cuando quieren usarla para sacar rédito político, proponiendo soluciones imaginarias a problemas reales y concretos. Cada muerte es el 100% de la estadística", expresó Massa desde sus redes sociales.

El ex candidato presidencial del peronismo sostuvo que "la seguridad es un tema serio que requiere respuestas serias", por lo que "la propuesta desesperada de Milei de intervenir la provincia, acorralado por el escándalo de su estafa (hoy tapa del New York Times, no es una respuesta a las víctimas de inseguridad".

Y añadió: "Ni resuelve el dolor de los bonaerenses ni contribuiría de ninguna manera a resolver la crisis de seguridad, que es de todo el país. Por eso, le pedí a todos nuestros legisladores nacionales, provinciales y a los intendentes que acompañen a Kicillof en su respuesta".

En sus críticas a Milei, Massa señaló además que "esta semana que vivimos fue la más autoritaria de los últimos años", al enumerar "el cierre del Congreso a la prensa; la designación de jueces por decreto (¡con jura a escondidas!) y el recorte de derechos sin participación legislativa", que, dijo, "no son caminos para salir de la crisis, solo la profundizan y la agravan."

"Vemos en el dolor de la familia de Kim el fracaso del sistema judicial. Por eso, pedí el juicio político a la fiscal que pidió su liberación y ordené a los legisladores Sofía Vannelli, Rubén Eslaiman y Ramiro Gutiérrez, del Frente Renovador, que redacten la iniciativa", indicó.

Y concluyó: "Basta de show. Es hora de tomarse en serio el problema de la inseguridad. Y para eso hace falta un Estado ágil y eficiente, con regionalización de la función del Ministerio, policías locales y centros de monitoreo unificados en el área metropolitana. Respuestas concretas para problemas concretos. Sin chamuyo".

