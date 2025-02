Axel Kicillof arremetió contra el Gobierno por el asesinato de Kim Gómez: "Usan esto para ganar un voto y lucrar con el dolor"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se pronunció sobre el asesinato de Kim Gómez, la pequeña de 7 años que fue arrollada por un auto que dos ladrones le robaron a sus padres en La Plata. Sobre el hecho, el funcionario fue crítico con el Gobierno nacional —luego de que el oficialismo fuera con los tapones de punta contra su gestión— y pidió prudencia para referirse al tema, ya que hoy se atraviesa un momento "trágico" por el crimen.

En esta misma línea, pidió que se "castigue a los responsables" y dijo que hay sectores políticos que "lucran" con el dolor de la familia. "Hoy es un día triste", sostuvo y calificó de "trágico y espantoso" el hecho ocurrido en la capital provincial. Las declaraciones se dieron durante su cuarta conferencia de verano en el Partido de la Costa junto al intendente local, Juan de Jesús, los ministros de Salud y de Ciencia e Innovación bonaerense, Nicolás Kreplak y Augusto Costa, y la presidenta del Instituto Cultural provincial, Florencia Saintout.

Allí, Kicillof reflexionó: "Sé que algunos usan esto para ganar un voto, lucrar con el dolor y ver si pueden sacar una ventaja. La verdad es que se han traspasado todos los límites en esta ocasión”. “Corresponde acompañar a la familia. Lamento muchísimo la bajeza que he observado en estos días. Sé que hay campaña electoral. Pero realmente algunos dirigentes políticos han hecho cosas que son miserables, inmorales y lamentables. Yo continúo como lo venimos haciendo desde el primer momento: acompañando a quienes atraviesan el dolor, buscando justicia. No todo vale por un voto, hay límites”, apuntó.

Caso Kim Gomez, asesinada en un robo en La Plata

En otra parte de su discurso, Kicillof hizo una breve autocrítica respecto al tratamiento que se le dio al responsable del asesinato, quien ya había sido aprehendido a comienzos de febrero, pero terminó siendo liberado: “El principal responsable, de 17 años, puede tener una pena. Lo digo porque estamos dispuestos a adaptar cualquier ley. Son leyes nacionales, ni siquiera provinciales. Pero incluso teniendo la mejor ley, el problema es si no se aplica o se hace de forma errónea. Apresamos inmediatamente a quien cometió esta atrocidad, pero fue liberado a los pocos días. Este es un caso para discutir la aplicación de la justicia. Estaba suelto y tenía que estar preso. Pero cada uno se tiene que hacer cargo de sus responsabilidades”, sugirió.

Los ladrones, de 17 y 14 años, ya contaban con antecedentes previo al asesinato de Kim

Fondos y recursos: la bala de plata de Kicillof

Como parte de las explicaciones por las que el sistema no funciona “como debería”, el Gobernador bonaerense sacó nuevamente a la luz un reclamo que viene siendo uno de los “argumentos estrella” para arremeter contra el Ejecutivo: el dinero que el Gobierno nacional no les envía.

Hace sólo unas semanas, el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso, también se había referido al tema, que ahora fue retomado por Kicillof: “No voy a cargar las tintas. Esto no es trinchera a trinchera. Estuve hablando con intendentes cuestiones de patrulleros, grandes inversiones que se hicieron… Todo lo que hacemos sin la estridencia y el intento del marketing. Lo hacemos hace cinco años ya. Hemos sufrido un robo de recursos: $750 mil millones. Era un fondo de seguridad que le sacó Milei a la provincia. Cuando llegamos había 790 patrulleros, compramos 5500, eso hay que reponerlo y no es un fondo de aplicación libre. Es un fondo que tenía una reglamentación, que estaba aprobada en el presupuesto. Hay que hacer rendir cada centavo. Lo gastamos en la provincia con inversiones en seguridad. Con menos recursos es más difícil”.

En esta misma línea, volvió a pedir al presidente Milei que “le devuelvan los recursos a la provincia” y criticó al presidente por no reunirse con él para discutir sobre seguridad. “El 31 de enero, que hubo hechos de violencia, nuevamente le dije a Milei que nos juntáramos donde quisiera para trabajar el tema con seriedad. No ha habido ninguna inversión del Gobierno nacional y han quitado fondos. Hablemos de las cosas reales. Nos piden más patrulleros, cámaras, etc. No me saco de encima la responsabilidad, venimos trabajando seriamente”, afirmó.

