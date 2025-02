El ministro de seguridad bonaerense acepta que el delito aumentó 7% en 2024, pide baja de edad de la imputabilidad y endurecer reiterancia

El ministro bonaerense Javier Alonso reconoció que el delito creció un 7% en 2024, pero afirmó que el aumento es menor al de otras provincias. Atribuyó la preocupación por la inseguridad a la campaña electoral y a la amplificación mediática del problema. "Lo que estamos viendo claramente es que empezó la campaña y están distorsionando la realidad, amplificándola", aseguró en Modo Fontevecchia , por Net TV , Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Javier Alonso es ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Fue titular, además, de la Subsecretaría de Formación y Desarrollo Profesional y de la Secretaría de Seguridad Interior del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos en el año 2008.

Me gustaría que usted nos hiciera una exposición de toda la controversia que hay alrededor de quién es el responsable del aumento de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, y después le empiezo a preguntar yo.

Buenos días, Jorge. Primero, me parece que tenemos que hablar sobre la evidencia científica que nos permita poder modular una política de Estado. Lo que estamos viendo claramente es que empezó la campaña electoral y que hay diferentes emisores del Gobierno, desde el presidente en adelante, que están tomando el tema de la inseguridad como un tema de campaña y están distorsionando la realidad, amplificándola.

Por supuesto, el conurbano siempre fue un ámbito difícil, complejo, que se caracteriza por la concentración de una gran población en condiciones que no son las mejores. Mucho hemos hecho estos años en esa materia, pero, por supuesto, quedan aún un montón de materias pendientes.

La verdad es que las frases del presidente señalando que el conurbano es un baño de sangre, se contraponen con las declaraciones de la ministra, que dice que la Argentina es el país con menos homicidios de Sudamérica, el segundo con menos homicidios de América Latina. Teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires concentra prácticamente la mitad de la población, difícilmente puede ser que sea un baño de sangre y que la Argentina, al mismo tiempo, sea un éxito. Entonces, hay algo ahí que no está funcionando.

Yo creo que sí hay un crecimiento de una violencia, como usted lo señaló en su introducción, que es intempestiva, que la vemos a diario en un montón de hechos que se reconocen. No solo en la provincia de Buenos Aires. Hay una focalización de las cámaras sobre la provincia, pero lo vemos en las entraderas que se producen en la Ciudad de Buenos Aires también. Lo vemos en los ataques de los trapitos de Floresta, que se conocieron ayer, o en otras provincias de Argentina.

La verdad que, en la medida en que el Gobierno nacional, según el mismo Presidente, llevó adelante “el ajuste más importante en la historia de la humanidad”, pensar que eso no va a tener consecuencias sociales es raro, ¿no? Entonces, hay un crecimiento de una violencia interpersonal. Los últimos homicidios que se produjeron tuvieron que ver con eso más que con un delito en ocasión de robo.

De hecho, le voy a dar datos. Nosotros, en este 2024, respecto del 2023, tuvimos 810 homicidios . En el año 2004 tuvimos 2700. En el año 2014 tuvimos 1700. Entonces, tenemos un tercio de los homicidios que teníamos hace 20 años. ¿Estamos conformes? No. Tenemos que seguir trabajando porque cada homicidio nos duele. Pero este enero, respecto de enero del año pasado, los homicidios bajaron un 10%.

Pero, además, se dio una dinámica particular. El año pasado tuvimos 18 homicidios en ocasión de robo, este año 8. El año pasado tuvimos 4 femicidios en enero, este año tuvimos 12. Entonces, la seguridad es un tema muy complejo que requiere, para poder definir las políticas de Estado y llevarlas adelante como lo estamos haciendo, fundamentalmente inversión, decisión política y equipos técnicos que conduzcan el trabajo de la policía. Eso es lo que venimos haciendo, y por eso fuimos logrando los resultados que yo le estoy señalando.

Todo lo demás es el inicio de una campaña electoral que, como nos tiene acostumbrados esta fuerza política, lo hace desde la rebeldía, desde la rabia y utilizando noticias falsas, amplificando la lógica del reality show de la televisión.

¿Puede ser que los homicidios hayan bajado pero al mismo tiempo los hechos de violencia hayan crecido?

Bueno, nosotros tenemos un aumento de los delitos prevenibles del 7% en 2024 respecto al 2023. La verdad es que, por lo que sabemos, es un crecimiento menor al que se produjo en otras jurisdicciones del país.

El delito que, por lejos, más creció en la Argentina es el robo de autos y el robo de motos. Eso está profundamente relacionado con la dinámica económica. Tiene que ver con las dificultades que hay para importar repuestos, tiene que ver con la fuerte devaluación que hubo. Nosotros tuvimos un pico de ese delito en marzo del año pasado y después lo controlamos con mucho trabajo de patrullaje en la calle.

Este año, en enero, tuvimos un 25% menos de robo de autos y de motos que en enero del año pasado, que fue cuando se produjo el pico. Bueno, el cambio de gobierno generó todo un cúmulo importante, y eso tiene mucho que ver. Es imposible separar la dinámica de la interacción delictiva con la dinámica económica, fundamentalmente porque los mercados ilegales se rigen por las mismas pautas económicas que la economía formal.

Vuelvo con la pregunta, entonces. ¿Es correcto que pueda haber una percepción, por parte de la sociedad, de un aumento de la violencia y de la delincuencia?

Yo creo que la violencia, la vemos, si usted recuerda en las imágenes de fin de año, con accidentes de tránsito donde los vecinos se bajaban de los autos con palos y bates de béisbol para golpearse... Lo vemos en los clubes de fútbol, cuando hay grupos de padres que se agarran a trompadas porque los chicos están jugando. O sea, hay un crecimiento de la ira, y eso se traduce en un pasaje a la acción.

A veces, eso se traduce también en algunos delitos que son violentos. Por ejemplo, recuerde el menor de 12 años que le fracturó los dedos a un jubilado para robarle los dólares en una entradera. Entonces, hay casos que son muy violentos. Eso no se corresponde con una ola masiva de hechos. Son dos cosas diferentes.

A ver si lo entiendo bien… Lo que usted decía es que hay una medición de aumento del 7% en los delitos punibles en 2024 respecto al 2023, al mismo tiempo que se redujeron los homicidios. Entonces probablemente la percepción tenga que ver más con estos hechos de violencia…

Pero, por otro lado, yo le diría que este aumento del delito se produjo en toda la Argentina. No es que se produjo en la provincia de Buenos Aires.

Pero hay un hecho concreto: los delitos aumentaron un 7% al mismo tiempo que bajaron los homicidios. Entonces, hablar de la baja de los homicidios es una parte de la situación, la otra parte es el aumento de los delitos. Ahí uno podría decir: bueno, ¿cuál es la causa?, ¿cuánto es responsabilidad de la capacidad de evitarlos que tiene la fuerza de seguridad?, ¿cuánto es una cuestión económica? Pero sí es cierto que los delitos aumentaron un 7% en 2024…

Mire, Jorge, nosotros tenemos una cuestión que tuvo que ver justamente con la historia de la política de seguridad en la provincia de Buenos Aires, y que se relaciona con el hecho de que toda la estadística criminal la lleva adelante un ente autónomo: la Procuración de la provincia de Buenos Aires.

Ese ente autónomo está a cargo de un funcionario que no pertenece a nuestro espacio político, y que lleva adelante toda la estadística criminal y la coordinación de todos los fiscales. Cada vez que una persona hace una denuncia en una comisaría de la provincia, esa denuncia, en tiempo real, la ve un fiscal. Cada vez que un vecino llama al 911 de la provincia, el intendente, en la computadora del municipio, recibe la alerta de lo que pasa en el territorio y, a su vez, observa en la pantalla cuánto tarda en llegar el patrullero a acudir a esa emergencia.

Con lo cual, somos absolutamente transparentes. Nosotros no tapamos la realidad con la mano. Nos gustaría que todas las jurisdicciones sean así y que todas las jurisdicciones rindan cuentas, porque en términos relativos el aumento en la provincia fue mucho menor, por ejemplo, que el que ocurrió en la Capital Federal, donde los delitos aumentaron mucho más que en la Provincia.

Hace unos días entrevistamos en este programa a Sabina Frederic , y una de las preguntas que quedó resonando en ella fue: ¿cuánto fuiste vos responsable de que hoy Milei sea presidente? Ella es antropóloga. Usted habla de ciencias científicas, imagino que su formación es en ciencias sociales. No me aparece aquí en la biografía que tengo de usted, pero me parece, incluso por su lenguaje y todo, que no es un clásico, podríamos decir, "comisario de mano dura", sino que su formación es una formación de concebir el problema de la inseguridad holísticamente. ¿Me equivoco en su formación?

De concebirlo como es... como un problema complejo, multicausal. La seguridad es una construcción social, y la respuesta para abordar las causas de la inseguridad también tiene que ser multiagencial. Tengo 22 años de experiencia en las políticas de seguridad. Trabajé en la reorganización de muchísimas fuerzas aquí y en el exterior. Eso es lo de menos.

Usted es un científico de la seguridad. Digo, me parece que ese sería el término. 22 años formando profesionales dedicados a la seguridad y, al mismo tiempo, contribuyendo a políticas públicas. Pero yo lo quería llevar a esto: en determinados puntos, la sociedad pareciera preferir una especie de "macho alfa" que venga y pegue una patada o un puño sobre la mesa. Digo, Berni sería el ejemplo, Patricia Bullrich sería el ejemplo. Y cuando uno imagina las dificultades de manejar la Bonaerense, me parece que es la fuerza con la mayor cantidad de hombres de toda la Argentina, incluso superando a muchas fuerzas armadas. Entonces, la pregunta es: por su propia experiencia, ¿usted cree que la sociedad se queda más tranquila si aparece alguien que hace gestos ampulosos de fortaleza?

Mire, yo, como le dije, creo en una política de seguridad que se pueda medir y que podamos evaluar. Yo creo que lo que hay es mucho ruido en las redes sociales, y hay una opinión de la gente que se forma en función de las redes sociales.

Yo estoy trabajando muy bien con la ministra Bullrich. Fui, trabajé al lado del ministro Berni en Nación y en Provincia. Este modelo que estamos llevando adelante lo construimos con el ministro Berni cuando era ministro, y no es que cambiamos: estamos siguiendo el mismo modelo.

Me parece que lo que hay es una manipulación de la opinión pública, o tratar de manipular un poco la opinión pública, en términos de las respuestas que se necesitan, con frases que no nos conducen a nada. La verdad es que no hay respuestas mágicas para el problema de la inseguridad. Lo que tiene que haber son políticas serias.

Mire, con esas frases grandilocuentes, la derecha, cuando gobernó la provincia de Buenos Aires, con María Eugenia Vidal... cuando nosotros llegamos, había 790 patrulleros para 1100 cuadrículas. Hoy hay 5500 patrulleros.

Cuando nosotros llegamos, María Eugenia Vidal le prometió a los policías el sueldo de la Metropolitana y, cuando se fue, les había recortado el 30% del poder adquisitivo. Los chalecos estaban vencidos; hoy tienen todos los chalecos nuevos.

Construimos una plataforma informática donde, como le decía, cada intendente puede ver los llamados al 911, puede ver dónde están los patrulleros a dónde están. Nosotros sabemos que cada cuatro horas se patrulla el 70% del territorio urbano de la provincia. Y eso lo ve el intendente. Todo eso lo hizo Axel Kicillof. Entonces, acá más que Alonso o Berni, lo que importa es el gobernador que tiene la decisión de enfrentar al narcotráfico, que no es cómplice del narcotráfico. Un gobernador que quiere que los asesinos estén presos. Una policía que detiene a los delincuentes, aunque después la Justicia los libera.

Fíjese el caso de Moreno: el asesino tendría que haber estado cumpliendo una condena. El caso del delincuente que asesinó al kiosquero en Mar del Plata: tendría que haber estado preso hasta el año que viene. Axel Kicillof no tomó esas decisiones; las tomó la Justicia. Y usted sabe que los jueces no dependen de él.

Entonces, a mí me parece que hay una dinámica de redes sociales, una dinámica en la red "X", que después, cuando llega a la política pública, lo que hace es vaciar las instituciones y dejar que la policía sola se maneje y ordene el territorio.

De hecho, el mejor año de Vidal arrojó 900 homicidios. El mejor año nuestro fue 740. El año pasado, 810. Entonces, a mí me parece que no tenemos que dejarnos llevar por las apariencias.

Yo comparto, Javier, pero parte importante para no hacer con los otros lo que los otros hacen con uno es reconocer que sí hay algunos hechos objetivos. Los homicidios, como usted dijo, aumentaron el año pasado respecto al año anterior. Un 7% aumentó el total de los delitos punibles. Es decir, hay un problema. Lo que no quiere decir que sea de ustedes.

Por supuesto. Nosotros no trabajamos con un pedazo de hierro, o con una madera. Trabajamos sobre la dinámica social, y esa dinámica responde a un orden. Y usted sabe que la economía y la cultura son dos aspectos relevantes de ese orden.

Mire, los 2700 homicidios los tuvimos dos años después de la peor crisis de la historia, que fue la del 2001. Toda la crisis de los secuestros extorsivos de Blumberg llegaron dos años después de la crisis del 2001. La criminología demuestra que hay un delay entre el inicio de las crisis y su impacto en la violencia.

Entonces, yo lo que creo es que el Gobierno está orgulloso de haber bajado la inflación, perfecto, se lo reconocemos. Ahora, ¿cuál es el costo de bajar la inflación y del ajuste terrible que se hizo? Ellos dicen que fue el más fuerte de la humanidad. ¿Eso no va a tener ningún costo? ¿No va a pasar nada con eso?

Entonces, no se va a resolver todo desde el accionar de la policía. Tenemos una inversión como nunca antes la hubo. Yo me río cuando hablan de un gobernador que no le interesa la seguridad. Fue el gobernador que más invirtió en seguridad en la historia de la provincia.

Al mismo tiempo, hay una sociedad que se mueve con una dinámica. Nosotros seguimos trabajando con cada intendente. Como le digo, cada intendente, en tiempo real, sabe lo que está pasando en ese territorio. Trabajamos con la ministra Bullrich , fundamentalmente en el control del narcotráfico, porque la droga no se produce en la provincia de Buenos Aires, recorre 1500 km. Cada gramo de droga que consumen los pibes, que genera violencia en la provincia, viene del exterior y atraviesa el territorio de la Argentina. Y nosotros estamos trabajando con la ministra para que todas las fuerzas federales que están en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires trabajen coordinadamente para poder ponerle fin a las organizaciones narcos. Y estamos avanzando en eso. Y eso es positivo.

Pero pensar que con un tuit y con una frase grandilocuente vamos a resolver el tema es mentirle a la sociedad.

