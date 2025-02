La Plata continúa en shock por la trágica muerte de Kim Gomez, la nena de 7 años que perdió la vida en medio del violento robo de un auto. Franco Chamorro, cuñado de uno de los detenidos, se disculpó con la familia de la víctima, pidió que se haga justicia y manifestó: “Se tienen que morir dentro de la cárcel”

El cuñado del sospechoso de 17 años reveló que fue su propio padre quien decidió entregarlo a la Policía. En declaraciones a los medios, Chamorro aseguró que “nadie de la familia lo va a defender” y expresó su indignación: “Si ellos hicieron mal, las cosas la van a tener que pagar”, expresó Chamorro, en diálogo con Radio Mitre.

El trágico hecho ocurrió este martes, en la localidad de Altos de San Lorenzo, en la capital bonaerense. Dos adolescentes, de 17 y 14 años, robaron un auto en el que se encontraba la niña. En medio del asalto, Kim intentó escapar, pero fue atropellada y arrastrada por el mismo vehículo, lo que le causó la muerte en el acto.

Además, Chamorro sostuvo: “No tienen perdón de Dios. Hay que pensar en la familia que se quedó sin su hija, no me gustaría estar viviendo este trágico momento. Si se tienen que morir adentro de la cárcel, que se mueran”.

“Él tiene una sobrina de 5 años, ¿pensó en esa criatura con lo que hizo? Y sin necesidad, porque el padre le da todo, nunca le hizo faltar nada y así le pagó“, lamentó el hombre.

En el mismo sentido, agregó que el acusado ayudaba al padre en la ferretería familiar, pero que “trabajaba cuando le convenía”. “Con lo que hicieron, por buen camino no van”, sumó.

“Que paguen lo que tengan que pagar porque a esa familia nadie va a devolverle la criatura que le arrebataron”, sostuvo y concluyó: “Ayer estuve desde el minuto cero del accidente, no llegue a ver a la madre, pero me hubiese gustado poder darle un abrazo. Espero que tengan en cuenta que voy a estar, también mi familia, yo les pido perdón por más de que no tenga nada que ver”.

