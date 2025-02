El reciente lanzamiento del "Movimiento Derecho al Futuro" por parte del gobernador bonaerense Axel Kicillof generó tensiones dentro del peronismo, especialmente en los sectores alineados con Cristina Fernández de Kirchner. La iniciativa, que cuenta con el respaldo de 43 intendentes del conurbano, fue cuestionada por quebrar la unión en el partido y desviar la atención del escándalo de Javier Milei con $LIBRA.

Fuentes del kirchnerismo aseguraron a Noticias Argentinas que la jugada del gobernador bonaerense solo va a "desviar la atención" para que se vuelva a hablar de candidaturas "tres años antes" de la elección presidencial. La nueva estructura impulsada por Kicillof aparece días antes del encuentro del Partido Justicialista convocado por Cristina Kirchner, lo que fue interpretado como un movimiento estratégico para posicionarse en la interna partidaria de cara a las próximas elecciones legislativas.

"En un contexto donde Milei está pagando las consecuencias de errores propios, llamar la atención con un lanzamiento tan prematuro es hacerle un favor", ampliaron. Por otro lado, sostuvieron que "no trae nada" nuevo, deslizando que divide al espacio. "Termina siendo una fracción más chica", consideraron., y añadieron: "No suma intendentes que no estuvieran en Unión por la Patria. Deja afuera al massismo, a (Juan) Grabois y organizaciones que no tienen representación en ese espacio".

La crisis interna, reavivada con el movimiento de Kicillof, fue interpretada como un respiro temporal para el oficialismo, que enfrenta cuestionamientos por su relación con la criptomoneda y los rumores de coimas en el “triángulo de hierro” del presidente.

El "Movimiento Derecho al Futuro" fue presentado como una nueva corriente interna dentro del peronismo, impulsada por Axel Kicillof con el respaldo de 43 intendentes del conurbano bonaerense y diversos dirigentes sindicales. Este espacio no sólo busca actualizar las ideas del partido, si no también afianzar una línea interna propia del gobernador bonaerense.

“El peronismo enfrenta un desafío histórico: reconstruirse para liderar una alternativa al experimento de ajuste y crueldad que lleva adelante el Gobierno Nacional de Javier Milei", comienza el texto. Y agrega en otro apartado: “Es momento de escuchar, de comprender las razones de nuestra derrota a nivel nacional, de recuperar la agenda de las mayorías, defendiendo los derechos de todos”.

El comunicado de Axel Kicillof para anunciar el "Movimiento Derecho al Futuro".

Por su parte, el kirchnerismo ya había anticipado su movimiento. Hace unos días, el peronismo alineado con Cristina Fernández de Kirchner pegó carteles que mostraba su rostro junto a la frase "Cristina es presente", en lo que parecía una respuesta directa a la campaña del kicillofismo, que semanas atrás había promocionado los carteles bajo el lema "El futuro es con Axel". No casualmente la palabra "futuro" ahora aparece en el nombre del nuevo espacio.

Sin embargo, en una conversación de PERFIL con una fuente de extrema cercanía al gobernador Kicillof, señalaron que el "Movimiento Derecho al Futuro" no tiene como objetivo competir directamente con la expresidenta, ni es una organización similar a La Cámpora. "No es una orga", sostuvo la fuente.

La disputa entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof

La relación entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof atraviesa uno de sus momentos más tensos. El lanzamiento del movimiento kicillofista fue interpretado por el entorno de la expresidenta como una jugada que fractura al peronismo en un contexto donde la unidad es clave para enfrentar al oficialismo en las próximas elecciones legislativas.

Desde su rol como presidenta del Partido Justicialista, Cristina Kirchner trabaja en la reorganización del peronismo tras la derrota electoral frente a Javier Milei. Su estrategia apunta a reagrupar a la militancia y a fortalecer una oposición unificada, un objetivo que ahora podría complicarse con la irrupción del nuevo sector liderado por Kicillof, el cual busca mayor participación al interior del partido.

El próximo 24 de febrero, Cristina Kirchner convocó a un congreso partidario del PJ con el fin de ordenar al espacio de cara a las elecciones legislativas, en un escenario donde no habrá Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y muchas provincias desdoblarán sus comicios del calendario nacional. En este escenario, el lanzamiento del nuevo movimiento dos días antes no pasó desapercibido y fue leído como un gesto de anticipación a la reunión del lunes.

Mientras tanto, Kicillof dejó de ocultar su intención de jugar un rol central dentro del PJ, incluso marcando distancia de su mentora. En este sentido, el desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires se convirtió en un punto de fuerte fricción entre ambos. El gobernador está decidido a separar la elección bonaerense de la nacional con el objetivo de consolidar su liderazgo sin depender de la dinámica electoral nacional, lo que fue criticado por el sector kirchnerista.

El escándalo de Javier Milei con $LIBRA y el respiro con la interna peronista

Mientras el peronismo continúa con la interna a cielo abierto, el presidente Javier Milei se encuentra en medio del escándalo financiero relacionado con la criptomoneda $LIBRA. Este caso, conocido como "criptogate", puso en entredicho la transparencia y ética que el mandatario se jactaba de tener, además de despertar la sospecha de posibles coimas al interior del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, este sábado la atención mediática y política fue desviada parcialmente hacia la interna peronista tras el lanzamiento del "Movimiento Derecho al Futuro". Esta situación fue interpretada por algunos analistas como un alivio temporal para Milei, ya que las divisiones en la oposición podrían restar fuerza a las críticas en su contra.

En este contexto, la capacidad del peronismo para resolver sus diferencias internas y presentar un frente unido será determinante en su rol como oposición de cara a las próximas elecciones. Mientras tanto, el escándalo de $LIBRA continúa golpeando a los libertarios, marcando uno de los momentos más difíciles para la administración de Milei desde su llegada al poder en diciembre de 2023.

