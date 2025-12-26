Gómez en la cúpula del MPF: Aval judicial y rechazo opositor a su designación como fiscal adjunto de la provincia

La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Córdoba avanzó contrarreloj este viernes con la audiencia pública de rigor para evaluar el pliego de Néstor Alejandro Gómez, propuesto por el Ejecutivo provincial para ocupar el cargo de fiscal general adjunto.

La instancia, prevista por la ley 9.003 y su modificatoria, reunió a funcionarios judiciales, representantes institucionales y dirigentes políticos, con posturas claramente contrapuestas. De este modo, hubo aval judicial, que se suma al apoyo del poder político, y rechazo opositor a su designación como fiscal adjunto de la provincia.

El presidente de la comisión, Bernardo Knischeer, abrió la audiencia al señalar que la convocatoria fue publicada en tiempo y forma en el Boletín Oficial y en medios de amplia circulación, y que los oradores se inscribieron a través de los canales oficiales habilitados por la Legislatura. Cada expositor contó con hasta diez minutos para expresar opiniones, observaciones u objeciones sobre las condiciones morales y técnicas del postulante. La audiencia duró menos de una hora con menos de diez personas que hiciero uso de la palabra.

Entre los respaldos, el fiscal adjunto Héctor David destacó la importancia de incorporar a la conducción del Ministerio Público Fiscal una mirada proveniente del interior provincial. “No debe haber fiscales de primera y de segunda. Es lo mismo investigar en Córdoba capital que en Deán Funes o en el interior profundo”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que Gómez aportará “una visión más federal” y valoró su perfil bajo y su rápida adaptación al funcionamiento interno del Poder Judicial.

En la misma línea se expresó el defensor adjunto de la provincia, Pablo Pupich, quien consideró que la eventual partida de Gómez del Ministerio Público de la Defensa sería “una gran pérdida”, pero subrayó que su experiencia reciente le permitió desarrollar una sensibilidad especial hacia las personas en situación de vulnerabilidad. “No es sencillo incorporarse al Poder Judicial viniendo de afuera, y a Néstor no le costó”, remarcó, al tiempo que pidió a los legisladores que acompañen el acuerdo.

Desde el ámbito institucional, el representante de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), Adrián Ganzburg, resaltó el compromiso del postulante en causas vinculadas a la lucha contra el antisemitismo y la discriminación, así como su trabajo en defensa de sectores vulnerables.

También ponderó el valor de que el Ministerio Público cuente con funcionarios que conozcan la realidad del interior, donde también reside parte de la comunidad judía. “En el contexto actual, su acompañamiento es de suma importancia”, afirmó.

Otro de los respaldos llegó de parte del fiscal adjunto Alejandro Pérez Moreno, quien rechazó los cuestionamientos por presunto amiguismo y sostuvo que no se presentó “ningún dato objetivo” que ponga en duda la idoneidad de Gómez.

Recordó que el candidato tuvo más de 15 años de ejercicio privado antes de asumir funciones públicas y destacó que no pesan sobre él observaciones éticas ni morales. “Su trayectoria, aunque corta dentro del Poder Judicial, ha sido intensa y valorada”, señaló.

Rechazo opositor

La postura más crítica estuvo a cargo del legislador en uso de licencia Rodrigo Agrelo, quien se manifestó abiertamente en contra de la designación. Para el halcón opositor, el pliego no puede analizarse de manera aislada sino como parte de una estrategia más amplia del gobernador para “copar el Poder Judicial”. Sostuvo que no hace falta nombrar a todos los jueces y fiscales, sino a quienes “manejan los botones” para condicionar las decisiones clave.

El dirigente vecinalista cuestionó además la trayectoria de Gómez en la función pública y afirmó que mantiene un vínculo directo y sostenido con el actual gobernador desde hace años, con antecedentes en cargos municipales y provinciales, incluida la vicepresidencia de Lotería de Córdoba.

“No viene de la actividad privada: viene de un servicio constante al poder político”, advirtió, y cerró con una dura advertencia: “El gobernador podrá tener cada día más poder, pero cada día tiene menos autoridad”.

Con la audiencia pública cumplida, el pliego de Néstor Alejandro Gómez quedó ahora en manos de la Legislatura, que deberá definir si presta o no el acuerdo para su designación, en un clima atravesado por respaldos técnicos e institucionales, pero también por fuertes cuestionamientos opositores sobre la independencia del Poder Judicial. El oficialismo cuenta con el número para darle vía verde.

La comisión de Asuntos Constitucionales le tomará a Gómez la entrevista de rigor el lunes por la mañana, como también a otros designados que propuso el Ejecutivo para la Procuración Penitenciaria. Serán siete pliegos en total que llegarán al recinto de sesiones por la tarde, en la última sesión del año.

El postulante

Néstor Alejandro Gómez es abogado, argentino, nacido en 1968 y graduado en la Universidad Católica de Santa Fe en 1993. Ejerció la docencia universitaria en Derecho Privado y Derecho Civil en universidades de Santa Fe y Córdoba.

En el ámbito profesional, desarrolló el ejercicio liberal de la abogacía en distintas jurisdicciones y en materias comercial, penal, tributaria, administrativa y financiera, además de asesorar a empresas y cooperativas.

Su trayectoria incluye funciones de gestión empresarial, como miembro y presidente del Directorio de EMUGAS SA, y una extensa experiencia en la gestión pública municipal en la ciudad de San Francisco.

Ocupó cargos ejecutivos municipales, fue concejal electo, se desempeñó como vicepresidente de Lotería de Córdoba y, desde febrero de 2025, ejerce como Defensor Adjunto del Ministerio Público de la Defensa, antecedente inmediato a su postulación como Fiscal Adjunto de la Fiscalía General de la Provincia.