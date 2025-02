El expresidente Mauricio Macri rechazó este miércoles por la noche la decisión del jefe de Estado, Javier Milei, de designar por decreto y en comisión por un año al juez federal Ariel Lijo y al abogado Manuel García-Mansilla para ocupar las vacantes de la Corte Suprema de Justicia.

"La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el Gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo", expresó en su cuenta en X el titular del PRO a las 23, luego de haber realizado por la mañana una reunión con la mesa ejecutiva de su partido.

"La confianza en la Justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país. Mi posición es la mayoritaria dentro del PRO, como quedó plasmada en el informe producido por la Fundación Pensar", concluyó Macri en su comunicado.

La publicación del titular del PRO fue acompañada con la opinión del secretario general del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Martín Casares, quien además es cercano a la Fundación Pensar que preside María Eugenia Vidal. “La designación en comisión por parte del Poder Ejecutivo compromete a esta independencia, ya que los jueces interinos dependen de la aprobación posterior del Ejecutivo y el Senado, lo que afecta su capacidad para dictar sentencias con plena independencia y erosiona el principio de división de poderes", señala Casares.

"La designación de jueces por decretos impacta negativamente en la seguridad jurídica y en la confianza pública en las decisiones judiciales, agravando la falta de confianza en el Poder Judicial y daña al Estado de derecho al cuestionarse tanto la independencia como la imparcialidad que debe caracterizar a la justicia”, sostiene Casares.

La reunión del PRO encabezada pror Mauricio Macri se realizó en la sede de la calle Balcarce, en la Ciudad de Buenos Aires. Allí se hicieron presentes los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo; el jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri; y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. En tanto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, participó de manera virtual.

El caso del nombramiento ante la Corte Suprema de Rosatti y Rosenkratz durante el macrismo

El ministro de Hacienda durante el macrismo, Hernán Lacunza, se encargó de recordar la experiencia del nombramiento de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz ante la CSJN y de diferenciarla de la situación actual. En 2015 Macri había intentado designar mediante decreto a los cortesanos, pero por la resistencia de la oposición y sectores de Cambiemos eso no se concretó y asumieron con acuerdo de la Cámara de Senadores.

“Rosenkrantz y Rosatti no fueron designados por decreto. Fueron propuestos en dic '15, pero ni asumieron en comisión. Luego fueron aprobados por el Senado en jun '16, previo dictamen favorable de la comisión de acuerdos. Diferente a hacerlo a 3 días del inicio de sesiones, luego de un período donde el Senado tuvo 9 meses para prestar acuerdo, y decidió no hacerlo”, comparó Lacunza en sus redes.

