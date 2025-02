La Corte Suprema definirá la semana próxima el ingreso de Lijo y García-Mansilla

Los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación comenzarán a tratar este jueves la llegada de los dos jueces designados en “comisión” por el presidente Javier Milei, pero no habría una decisión definitiva hasta el próximo encuentro, en la primera semana de marzo.

Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla no estarían presentes este sábado en el discurso de Javier Milei durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, al menos si se mantiene la tradición de que solo puedan participar del juramento las actuales autoridades del máximo tribunal.

Fuentes del Palacio de Justicia confirmaron a la agencia Noticias Argentinas que “la semana próxima se tratarán” las nominaciones, pero no adelantaron cuál será su posición ante el decreto presidencial.

Lijo, designado juez de la Corte en comisión hasta fin de año, asegura que no va renunciar a su cargo como juez federal de primera instancia para jurar en el máximo tribunal, por ese motivo, para asumir su nuevo cargo es esencial que la Corte avale su licencia, ya sea por acción u omisión.

En declaraciones a radio Rivadavia, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, justificó la designación por decreto de Lijo y García-Mansilla: “El decreto fue porque no hubo acuerdo, no porque no tuviéramos los votos. Siempre hay tironeos en la política”, sostuvo.

La licencia del juez federal Ariel Lijo

Este miércoles, alrededor de las 16, la Cámara Federal porteña aceptó conceder una "licencia extraordinaria sin goce de haberes para asumir como Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en virtud de la designación en los términos del artículo 99, incs. 4° y 19° de la Constitución Nacional, efectuada por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 137/2025 del 25/2/2025" a Ariel Lijo. La licencia lleva las firmas del presidente del Tribunal, Mariano Llorens, y de Roberto Boico, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Eduardo Farah y Martín Irurzun.

