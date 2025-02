El exjuez de la Corte Suprema de Justicia Eugenio Raúl Zaffaroni crítico las designaciones por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para ocupar los puestos vacantes del Máximo Tribunal y advirtió que podría traer consecuencias, como una ola de "sentencias nulas". Por otro lado, consideró que los miembros actuales, Carlos Rozenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, podrían "estar participando de un delito" si les toman juramento.

"Los jueces de la Corte van a firmar junto con personas que no están nombradas constitucionalmente, lo cual constituye para los que no están nombrados en usurpación de funciones", comenzó diciendo el jurista, aclarando que la decisión del presidente Javier Milei no puede compararse con el decreto del exmandatario Mauricio Macri de 2015, quien había designado a Rozenkrantz y Rosatti a pocos días de asumir. Finalmente los pliegos de ambos jueces fueron tratados por el Congreso y aprobados con los dos tercios de los votos del Senado.

Milei designó por decreto a Ariel Lijo y Manuel García Mansilla como jueces de la Corte Suprema

“Macri lo quiso hacer, pero los dos que asumieron lo hicieron con acuerdo del Senado", detalló Zaffaroni en declaraciones con radio AM 750. "Además, ninguna persona firmó una sentencia sin acuerdo del Senado. Esto no ha pasado nunca a lo largo de la historia, salvo en los gobiernos de facto desde 1955, porque incluso en el 30 (José Felix) Uriburu no nombró jueces", añadió.

Para el exintegrante de la Corte Suprema, la cual integró entre 2003 y 2014, el decreto firmado por el líder libertario va en contra del Estado de Derecho, por consiguiente, sería "inconstitucional". En esa línea, argumentó: "No es solo que la Constitución dice que tiene que tener acuerdo, establecer una mayoría calificada, algo que no la puede tener ningún Ejecutivo, salvo que haya ganado todas las provincias y que obliga a que se negocie”.

Los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla fueron designados por decreto para integrar la Corte Suprema.

“El problema que crea es tremendo. Porque no sé en qué lío pone a la Corte", manifestó el penalista conocido por sus producciones en teoría del delito y criminología, entre otras áreas. También comentó que lo ocurrido con los nombramientos de Lijo y García-Mansilla "entra en el tipo penal de usurpación de funciones" y alertó que, en el futuro, "las sentencias pueden ser nulas o anuladas".

Y continuó: "Vos podes pensar que en este momento no va a ser así porque hoy la relación de poder hará que esto sea así. Pero el poder pasa.. es un delito que empieza a prescribirse el día que deja de ejercer las funciones usurpadas".

La advertencia de Zaffaroni para los jueces de la Corte

Tras casi un año sin tratamiento de los pliegos de Lijo y García-Mansilla por parte de la Cámara Alta del Congreso, Milei anunció este martes sus designaciones por decreto para ocupar los cargos que habían quedado libre en la Corte Suprema tras la salida de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. De esta manera, ambos entrarán en funciones de manera inmediata y por el máximo de un año, el tiempo límite autorizado para un nombramiento en comisión.

Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rozenkrantz, miembros actuales del Máximo Tribunal.

Por este motivo, Eugenio Zaffaroni lanzó una advertencia a los cortesanos actuales al mencionar que Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti no deberían tomarle juramento a los nuevos integrantes. “Cuidado que el que está poniendo la firma, o el que la pone al lado, yo no sé. Yo no lo haría. Eso es entrar al cementerio, no quedarse en la puerta. Quedas toda la vida con la posibilidad de una acción penal”, dijo.

“Nunca hubo en un Gobierno constitucional un juez de la Corte Suprema que firmase sentencia sin tener acuerdo del Senado. Yo no sé si van a asumir. Yo no escucho radiopasillo”, planteó el exjuez durante el reportaje. "Es el colmo de algo que viene de hace tiempo, no de ahora, no solo responsabilizo a Milei de esto, a nadie se le ocurrió racionalizar la estructura del Poder judicial", sentenció.

Por el momento no trascendió públicamente la postura de los tres miembros del Máximo Tribunal, quienes deberán tomar juramento próximamente a los dos integrantes designados por el Ejecutivo.

FP / Gi