La expectativa de la agenda tanto política como económica se centra en el acuerdo que el Gobierno busca cerrar con el Fondo Monetario Internacional, el cual se planea que no pase por el Congreso más allá de la exigencia del organismo sobre un consenso político. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

El Gobierno anunció un decreto de necesidad y urgencia para avanzar con el acuerdo sin pasar por el Congreso. Aunque el FMI señaló que no es un requisito legal su aprobación legislativa, "siempre pedimos consenso político", afirmó su vocera, Julie Kozack. Esta estrategia genera incertidumbre, ya que solo un DNU fue rechazado por ambas cámaras en la historia argentina.

Ariel Maciel destacó que la situación es compleja porque el FMI exige respaldo político para otorgar fondos y evitar futuros cuestionamientos legales. En 2022, cuando Alberto Fernández renegoció la deuda tomada por Mauricio Macri, hubo una fuerte división dentro del oficialismo, con algunos sectores argumentando que la deuda era ilegítima. En la actualidad, la posibilidad de que un futuro gobierno desconozca la nueva deuda es un riesgo latente.

La necesidad detrás de los desembolsos del FMI

El principal problema económico radica en la necesidad de dólares para sostener el esquema cambiario. "El Gobierno necesita dólares para evitar una devaluación que dispare la inflación", explicó Maciel. Sin embargo, el FMI dejó claro que no permitirá que estos fondos se usen para intervenir en el mercado cambiario, una estrategia que en el pasado fracasó con Macri. La gran incógnita es cuándo llegarán los desembolsos y cuál será su magnitud. Se estima que podrían ser entre 15.000 y USD 20.000 millones.

El riesgo país continúa siendo un problema latente para el Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, enfatizó que no habrá devaluación antes de las elecciones, lo que responde a una estrategia política para controlar la inflación y sostener el modelo económico. No obstante, el mercado sigue con atención la evolución del riesgo país, que aumentó debido a la caída de los bonos argentinos. "Si el Gobierno no logra bajar el riesgo país, tendrá dificultades para financiarse con deuda externa", señaló el entrevistado.

La situación de Argentina en el contexto internacional también genera preocupaciones. En 2025, el país enfrenta un exigente calendario de pagos de deuda, y el FMI busca garantizar que los desembolsos no solo cubran esos vencimientos, sino que permitan una mayor flexibilidad financiera. "El problema no es solo el acuerdo actual, sino que Argentina sigue acumulando deuda y enfrenta juicios internacionales que podrían agravar la crisis", agregó Maciel.

El Gobierno apuesta a la llegada de dólares por la liquidación de la cosecha de soja y el desarrollo de Vaca Muerta como fuente de ingresos energéticos. Sin embargo, estos factores no garantizan estabilidad a largo plazo si no se logra mejorar la confianza de los mercados.

Desde el punto de vista político, el FMI evalúa la fortaleza de Javier Milei en las elecciones de medio término como un factor determinante. "Un Milei fortalecido en las urnas dará mayor confianza a los inversores, lo que podría traducirse en un mayor flujo de dólares", explicó el periodista. En cambio, una mala elección generaría incertidumbre sobre la continuidad del programa económico.