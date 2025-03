Expectativa por la llegada de los desembolsos del FMI: "Esto podría fortalecer las reservas del Banco Central"

Las reservas del Banco Central necesitan recomponerse y las condiciones están dadas para un inminente levantamiento del cepo, sin embargo, los desembolsos que podrían llegar del Fondo Monetario Internacional no podrán ser utilizados de manera deliberada como en ocasiones anteriores, lo cual impone un desafío para el Gobierno. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se comunicó con el economista, Sergio Chouza.

La postura del FMI en cuanto a la aprobación del acuerdo en el Congreso

El Gobierno busca la aprobación del Congreso para el decreto que respalda el acuerdo con el FMI. "Es un mecanismo sui generis" señaló Sergio Chouza, quien recordó que la Ley de Sostenibilidad de la Deuda Pública de 2022 exige el aval del Parlamento para cualquier crédito con organismos multilaterales que implique una ampliación de la deuda. Sin embargo, según la vocera del FMI, la aprobación parlamentaria no es un requisito indispensable para que el acuerdo sea tramitado en el directorio del organismo.

Chouza destacó dos puntos esenciales: el plazo del nuevo esquema de desembolsos y pagos, y la magnitud del desembolso inicial. "Este fondo fresco podría fortalecer las reservas del Banco Central", afirmó, aunque es clave determinar si su uso estará condicionado.

El Gobierno aún no cerró los detalles del programa, aunque existe un "entendimiento en términos generales". En los próximos días se definirá la "letra chica" del acuerdo.

El uso de los desembolsos y las exigencias del FMI

El entrevistado advirtió que los fondos no podrán ser utilizados para intervenir en el mercado cambiario. "No son para sostener una paridad artificialmente baja", subrayó. El FMI impone metas de acumulación de reservas trimestrales para asegurar que los dólares sean utilizados correctamente. En 2024, Argentina no cumplió con este requisito y tuvo que negociar un waiver con el organismo.

Sobre la posibilidad de eliminar las restricciones cambiarias a fin de año, como propuso el Presidente Javier Milei, Chouza consideró que "tiene que ser el horizonte". Argentina es una de las pocas economías con controles de capitales tan estrictos, y aunque pueden ser una herramienta temporal, "una macroeconomía en normalización debe destrabar el flujo de capitales".

El momento de levantar el cepo

El economista señaló que las condiciones están dadas: "Hay una mejora en las condiciones financieras, una baja del riesgo país y un refuerzo en la posición de reservas". Esto permitiría afrontar eventuales corridas cambiarias. "Si no es ahora, no lo va a poder hacer después", advirtió, luego subrayó que el Gobierno entrará en la recta final de su mandato.