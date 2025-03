Argentina frente al desafío del crecimiento: ¿cómo manejar la demanda de dólares sin reservas?

En diálogo con Canal E, el economista Ramiro Fadul alerta sobre las dificultades que enfrenta Argentina para mantener su crecimiento económico sin reservas positivas, destacando la necesidad urgente de reformas estructurales.

Según el entrevistado, los periodos de crecimiento sostenido, como los vividos entre 1992 y 1998 y entre 2003 y 2013, estuvieron acompañados de un aumento significativo en las importaciones, especialmente de bienes de capital. "Por cada punto de crecimiento del PBI, las importaciones suben un 3,5%", indicó Fadul, señalando que esta dinámica podría generar una presión adicional sobre las reservas del Banco Central.

La creciente demanda de dólares y sus implicaciones

Fadul detalló que las importaciones, que en su mayoría consisten en insumos industriales y repuestos, generan una fuerte demanda de dólares. En ese sentido, destacó que las importaciones de Argentina aumentaron en un 18% anual durante los periodos de crecimiento sostenido del pasado. "El 85% de las importaciones son bienes de capital, insumos y repuestos para la industria", aclaró. Este crecimiento de las importaciones, según Fadul, podría generar un déficit de divisas que empeoraría aún más la situación de las reservas, que actualmente siguen siendo negativas.

La importancia de las exportaciones y la reforma tributaria

El entrevistado subrayó que, para contrarrestar la creciente demanda de dólares y garantizar un crecimiento económico sostenible, Argentina necesita incrementar sus exportaciones. Sin embargo, resaltó que para lograr esto es crucial llevar adelante una reforma tributaria que favorezca la inversión y la mejora de la productividad. "Si no hay una modernización tributaria, Argentina no va a crecer", afirmó el economista, sugiriendo que este cambio debe ser una prioridad para el gobierno.

El investigador también destacó la importancia de la coordinación entre el gobierno nacional y los provinciales. En su opinión, la falta de armonización en las políticas tributarias y de infraestructura entre las diferentes jurisdicciones del país limita la competitividad y el crecimiento de las exportaciones.

El dilema de la deuda y la sostenibilidad del modelo

El alto nivel de deuda externa de Argentina es otro de los puntos críticos que Fadul señaló. "Argentina es el país más endeudado del planeta en términos de deuda con el FMI", afirmó. Si bien destacó que las importaciones en el pasado se compensaron con la entrada de capitales extranjeros, también advirtió que este modelo no es sostenible. Según él, depender de las exportaciones de recursos naturales no es suficiente. "Depender de los recursos naturales no alcanza", reiteró, sugiriendo que es necesario diversificar las exportaciones, especialmente en sectores de mayor valor agregado.

Reformas y el camino hacia un crecimiento sostenible

Fadul insistió en que una reforma tributaria debe ser parte de una estrategia integral para mejorar la competitividad de la industria nacional. A su juicio, simplificar el sistema tributario y mejorar la eficiencia en la asignación de recursos son pasos fundamentales para lograr un crecimiento económico que no dependa exclusivamente de los ingresos por exportaciones de materias primas. "Para aumentar el PBI, necesitamos inversiones que aumenten la cantidad y calidad de los empleos", siguió.

Para finalizar, Fadul agregó: "Los commodities siguen bajos, no se ve que se vayan a aumentar, lo cual va a complicar este año".