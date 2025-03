Reservas en alerta: la principal fuente de dólares podría agotarse y complicar al Banco Central

Tras la significativa inyección de dólares al sistema que implicó el blanqueo de capitales, el crédito en moneda extranjera se convirtió en uno de los pilares de la acumulación de reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Sin embargo, diversos analistas advierten que esta opción podría agotarse en los próximos meses y dejar a la autoridad monetaria sin una de las principales canillas para acumular divisas en sus arcas.

Fuentes del mercado estimaron que el 90% de las compras del BCRA en los últimos seis meses se explican por los préstamos en dólares. Los billetes verdes provenientes de estas transacciones se liquidan en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y son adquiridos por la entidad presidida por Santiago Bausili con el objetivo de fortalecer sus tenencias externas.

Acuerdo con el FMI: por qué el Gobierno jura que esta vez es diferente y qué opinan los analistas

El crédito en dólares, aliado clave del Gobierno

Ante una eventual dolarización de las carteras en un año electoral y el pago de un vencimiento con bonistas por casi US$ 4.000 millones en julio, el equipo económico busca maximizar el atesoramiento de divisas y, en ese sentido, habilitó a los bancos la posibilidad de prestarle moneda estadounidense a empresas no exportadoras, con la salvedad de que los recursos no pueden provenir de los depósitos de los ahorristas sino de una obligación negociable o una línea crediticia del exterior.

Desde Aurum Valores remarcaron que casi la totalidad de los dólares comprados por el Central proceden del aumento del crédito en dólares del sector privado "ya sea por el sistema financiero o por la colocación de obligaciones negociables MEP".

"Ambos préstamos deben liquidarse por el mercado oficial de cambios generando una obligación contingente del BCRA a reintegrar esos dólares en la medida que los deudores quieran cancelar sus préstamos. En el caso de las ON, al tener un plazo más largo dan mayor holgura al BCRA, mientras que en el caso de los préstamos en moneda estadounidense, los plazos de vencimiento son algo más perentorios", remarcaron.

A propósito de esta mecánica, los expertos divisan una luz amarilla en el tablero por la tendencia que exhibe el stock de depósitos en dólares. Desde el 10 de enero de 2025, cae a un ritmo de US$ 52 millones diarios y, de mantenerse ese goteo, a fines de abril la relación deuda/depósitos en moneda dura alcanzaría máximos desde 2018, lo que achicaría el margen para que se sigan emitiendo.

"Este aumento en la relación crédito/depósito podría acercarse así a lo que parecería ser un agotamiento en la capacidad de seguir incrementando el stock de créditos en USD alimentados por depósitos y, en consecuencia, en la capacidad del BCRA de seguir sumando divisas por esta vía (si esta tendencia se mantiene y ese máximo opera como tope habría un margen adicional de US$ 2.500 millones más de crédito a privados entre marzo y abril)", aclara el informe de Aurum.

¿Se agota el crédito en dólares?

Coincidieron los economistas de la consultora Fundación Capital al destacar que el escurrimiento de los fondos depositados en los bancos "no es una buena noticia" debido a que el espacio para que los préstamos en dólares continúen creciendo resulta "acotado en el contexto actual".

"En definitiva, el espacio para seguir otorgando crédito en moneda extranjera se empieza a agotar, en un contexto de depósitos en dólares en retroceso, lo cual tiene impacto en reservas internacionales y hace preciso buscar nuevas vías de ingreso de dólares", alertan.

La regularización de activos inyectó más de US$ 22.000 millones en cuentas bancarias y en Agentes de Liquidación y Compensación (AlyCs), lo que derivó en un incremento de US$ 15.000 millones de los depósitos del sector privado entre septiembre y octubre de 2024. Desde el pico máximo alcanzado a fines del año pasado, retrocedieron más de US$ 4.000 millones.

Parte de los nuevos montos depositados se destinaron a préstamos en moneda extranjera, que se duplicó desde el blanqueo de capitales al saltar de US$ 6.600 millones a los US$ 14.000 millones actuales. Ese alza elevó el ratio préstamos/depósitos en dólares de 25% a 43% y posibilitó un incremento en las reservas netas del Banco Central. Cabe destacar que la suba ocurre mientras dura el crédito: cuando se cancela la línea de financiamiento, quien accedió al mismo va al MULC para poder comprar divisas y cancelar el crédito.

"Considerando que actualmente tanto el ratio de efectivo/depósitos totales en dólares, como el de encajes/depósitos se ubican en niveles similares o por debajo que los previos a la exteriorización, no parece haber tanto margen de crecimiento del crédito en moneda extranjera. De acuerdo con el análisis de origen y aplicaciones, el espacio de suba del crédito es de unos US$ 2.000 millones extras. Esto es sólo un 13% más que el stock actual de préstamos en dólares (en los últimos tres meses el promedio mensual de aumento fue de unos US$ 1.500 millones)", expresa el reporte de Fundación Capital.

Frente a la posibilidad de que se cierre esta canilla de divisas, la administración libertaria recortó las retenciones a las exportaciones del agro para propiciar una liquidación mayor del sector y, en simultáneo, acelera las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con la intención de recibir fondos frescos que refuercen la posición del Central.

En tanto, el crecimiento crediticio posibilitó que el BCRA compre US$ 81 millones diarios desde comienzos de 2025. No obstante, las reservas netas se ubican en un terreno negativo de -US$ 7.000 millones debido al pago de deuda a bonistas y organismos multilaterales y a la intervención en el contado con liquidación. En este último punto, la autoridad monetaria sacrificó más de US$ 1.500 millones en lo que va del año para sostener la cotización y, en consecuencia, mantener la brecha cambiaria en 15%.

Un análisis de MEGAQM subraya que el crédito en dólares "explicó el 90% de las compras de divisas del BCRA en los últimos seis meses y eso le permitió mantener vigente el esquema de dólar blend y de esa manera contener en ese mercado la demanda creciente de dólares para turismo".

"La normativa de permitir a los bancos que expandan su negocio en dólares prestándole a empresas que no necesariamente generen divisas vía exportación, busca potenciar justamente ese rol del crédito. Para que el descalce de monedas no implique un riesgo para los depositantes, esa operatoria se acotó a fondeo captado vía mercado de capitales. Pero el objetivo no deja de ser fomentar el aumento del crédito en dólares", acota.

Por último, anticipa que el Ministerio de Economía seguirá desalentando las expectativas devaluatorias para seguir estimulando la demanda de préstamos en moneda extranjera para seguir adquiriendo divisas en el mercado cambiario y, así, apuntalar las reservas.

