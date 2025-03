El Banco Central volvió a vender dólares y las reservas cayeron más de US$ 700 millones

En un clima de incertidumbre cambiaria, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) vendió dólares por segunda jornada consecutiva, las reservas internacionales brutas cayeron más de US$ 700 millones y perforaron el umbral de US$ 28.000 millones.

Luego de desprenderse de US$ 474 millones el viernes de la semana pasada, la autoridad monetaria terminó el lunes con un saldo vendedor de US$ 56 millones, en un mercado cambiario con un volumen de más de US$ 502 millones. De esta manera, en tal solo dos ruedas, el retroceso alcanza los US$ 530 millones.

El BCRA vendió más de US$ 500 millones en dos días

Según fuentes financieras, el acumulado del mes arroja un resultado parcial de US$ 94 millones de compras netas por parte del BCRA. Cabe destacar que para esta misma altura del mes pasado, la entidad conducida por Santiago Bausili acumulaba adquisiciones por US$ 847 millones.

Por otra parte, las reservas internacionales cayeron a US$ 27.333 millones, el menor nivel desde septiembre de 2024. El jefe de Research de Romano Group, Salvador Vitelli dictaminó que la merma responde a que impactó la venta del viernes por US$ 474 millones y, al mismo tiempo, el sábado 15 de marzo venció la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por US$ 310 millones.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) remarcaron que el monto vendido por el Banco Central en la última rueda de la semana pasada no sólo es la segunda mayor en toda la era Milei sino un máximo desde fines de octubre de 2019, en el ocaso del Gobierno de Mauricio Macri.

"Esta cifra es solo superada por el rojo de US$ 599 millones del 26/12, cuando se cumplió el plazo de 30 días para que accedan a las divisas aquellos importadores que habían esperado a que expirara el pago por adelantado del impuesto PAÍS a fines de noviembre", recordaron.

La incertidumbre por el acuerdo con el FMI

En tal sentido, los analistas asociaron la significativa operación a "una fuerte demanda de los bancos para cerrar sus posiciones short ante crecientes expectativas de modificación en el esquema cambiario en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)".

"Esta semana será clave para ver si hay alguna mención acerca de una posible modificación del esquema cambiario bajo el nuevo acuerdo con el FMI. Consideramos que, si no hay, el ruido generado en la rueda del viernes producto de las ventas del BCRA y la reacción del mercado de futuros de dólar debería ir diluyéndose. En tal caso, esperamos que el BCRA retome su racha compradora en el mercado oficial de cambios y que se moderen las subas en el mercado de futuros de dólar", juzgaron.

El consultor de Invertir en Bolsa (IEB), Nicolás Cappella, coincidió en parte al subrayar que "continúa la incertidumbre en el mercado atento a los rumores de bandas cambiarias post acuerdo con el FMI". Durante el fin de semana mucho se habló de la posibilidad de que el equipo económico incluya en el pacto con el Fondo un esquema cambiario en el que el Central intervendría en puntos prefijados.

"Atento a ello, hoy el dólar estuvo demandado toda la rueda y cierra el dia en $1.254. La curva ARS continúa totalmente vendida con los tramos largos volviendo a tener bajas de casi 2%. Acá creemos que el desarme de carry trade se está acelerando con los rumores de las bandas. De todas maneras hoy el volumen de futuros volvió a un volumen mas habitual de 541.011 contratos (muy lejos de los mas de 2 millones que operó el viernes) lo cual apoyaría la tesis de que lo del viernes fueron operaciones puntuales", evaluó el especialista.

Por último, los economistas de LCG plantearon que "el impulso de la liquidación del agro se fue moderando en tanto que los préstamos en dólares, que vienen nutriendo la oferta en el mercado de cambios) empezaron a mostrar cierto amesetamiento". Esto explicaría por qué a la autoridad monetaria le cuesta más comprar divisas que en meses anteriores.

MFN/ML