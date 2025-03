Javier Milei apura el acuerdo con el FMI: le faltan 4.000 millones de dólares para cubrir este año

En el debut del programa en vivo "Desde el canil", el periodista Ezequiel Orlando abordó la situación económica de Argentina y la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Orlando explicó que el Gobierno de Javier Milei se encuentra en una carrera contra el tiempo debido a la necesidad de obtener una ley del Congreso para lograr el desembolso. Como el Ejecutivo no cuenta con el apoyo político de los senadores, Milei lo instrumentaría por medio de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), estrategia que la oposición critica con dureza.

Orlando destacó que la situación es aún más grave debido a la falta de recursos en las reservas del Banco Central, lo que genera una presión adicional sobre el Gobierno. "Son 4.000 millones de dólares los que faltan para cubrir solamente este año, por eso el Gobierno está tan apurado en cumplir con el acuerdo con el FMI", señaló Orlando, y enfatizó la magnitud del déficit que enfrenta el país.

DNU: el plan de Milei para eludir al Congreso

Orlando explicó cómo el Gobierno de Milei busca eludir la necesaria aprobación del Congreso mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia. "Milei mandó un decreto", mencionó, lo que ha generado controversia con la oposición.

"Fuentes muy confiables dicen que si no hay acuerdos políticos y sociales en Argentina, el FMI no van a soltar ni un solo dólar", aseguró Orlando, y subrayó la necesidad de que se alcance un consenso político para acceder al préstamo.

Tras el papelón en Diputados, se suspendió la Bicameral para tratar el DNU del FMI

Orlando también destacó las implicancias que tendría una posible falta de pago al FMI. "Si vos no le pagas al Estado, siendo Estado, no es tan grave como si no le pagás al FMI", y apuntó que existirían serias consecuencias económicas y políticas que podrían generar una nueva crisis de deuda.

Consecuencias de no cumplir con el FMI: un posible pasamanos entre deudas

El debate se intensifica a medida que los tiempos de la negociación se acercan al límite. "El Gobierno está desesperado por aprobar el acuerdo con el FMI", concluyó el periodista.

La falta de dólares obliga al Gobierno a encontrar una solución urgente. En este escenario, la relación con el FMI se configura como un elemento clave para el futuro económico del país.

LB / FPT / ML