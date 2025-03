El ritmo de la agenda económica lo marca el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y crece la expectativa sobre cuál será el monto de los desembolsos, además de la repercusión que hará en materia cambiaria con el engrosamiento de las reservas del Banco Central. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el economista, Eduardo Coria Lahoz.

Argentina recibiría aproximadamente USD 10.000 millones. "Estos fondos deberían ser utilizados para fortalecer las reservas del Banco Central", indicó Eduardo Coria Lahoz. Sin embargo, aclaró que el dinero será recibido por el Tesoro, que lo utilizará para recomprar letras intransferibles emitidas previamente.

"Estas letras son un invento argentino", explicó Lahoz, quien se refirió a documentos que el Tesoro entregó al Banco Central en el pasado, pero que no tienen valor en el mercado. "Las reservas del Banco Central figuran como un crédito, pero en realidad todo el mundo sabe que no sirven para nada", agregó.

Con la recompra de estas letras, se busca reducir la deuda del Tesoro y mejorar la posición del Banco Central. "Si recibimos USD 10.000 millones, el Tesoro estaría recomprando deuda por 30.000 millones, mejorando la calidad de los activos del Banco Central", destacó.

Los desembolsos representarían una herramienta clave para la estabilidad cambiaria

Las reservas netas de Argentina son negativas, lo que genera tensiones cambiarias. "Si recibiésemos entre 8.000 y USD 10.000 millones, pasaríamos a tener reservas netas positivas entre 3.000 y 5.000 millones", dijo el entrevistado. Esto podría reducir la presión sobre el peso y disminuir el riesgo de una devaluación abrupta.

El acuerdo también prevé un crédito adicional de USD 12.000 millones para cubrir vencimientos con el FMI. "Esto evitaría que el Banco Central tenga que usar reservas para pagar deuda", explicó Lahoz. Así, durante los próximos cuatro años, Argentina no tendría que destinar dólares genuinos a estos pagos, un alivio significativo considerando que en el último año y medio se usaron más de USD 10.000 millones en estos compromisos.

Se eleva la posibilidad de levantar el cepo cambiario

"Todo esto apunta a una sola cosa: levantar el cepo", aseguró el economista. También consideró que si se cumplen las condiciones del acuerdo, antes de fin de año podría regularizarse el mercado cambiario, lo cual generaría un clima propicio para la inversión. "Si no se levanta el cepo, no ingresarán inversiones y la economía no se reactivará como se espera".