El mercado anticipa algo más de calma para esta semana de definiciones con el FMI

Este martes 25 de marzo la actividad del mercado se reanudó tras el feriado nacional y los movimientos reflejan la expectativa de un pronto acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ayude a tranquilizar los ánimos y vislumbre el fin de las restricciones cambiarias vigentes, conocidas como cepo. Este mediodía se espera que tenga lugar un encuentro informal del board del fondo y en esta coyuntura las cotizaciones del dólar MEP y del CCL comenzaron en alza y vuelven a acercarse a los $1.300.

De esta manera, mientras el CCL suma $6,91 (+0,5%) y se sitúa en $1.293,86, llevando la brecha con el tipo de cambio oficial al 20,8%, el dólar MEP aumenta $5,29 (+0,4%) y se sitúa en $1.292,51.

Por su parte, el dólar blue se ubica en $1.285 para la venta, el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se sitúa en $1.418,63. En el caso del dólar cripto o dólar Bitcoin opera en $1.296,59, según Bitso.

Javier Milei promete que el acuerdo del FMI se firmará a "mitad de abril"

En tanto, las acciones de empresas que integran el Merval marcan en su mayoría subas, con aumentos de casi 4% en el caso de Sociedad Comercial del Plata, +3,3 para el BBVA y +3.5% para Edenor.

Entre las que registran más bajas aparece Telecom con -2,8% justo en momentos en que el gobierno frena la compra de Telefónica por parte de Telecom fundamentando razones técnicas vinculadas a la legislación vigente sobre competencia y concentración del espectro radioeléctrico.

"Esta semana deberíamos tener algo más de calma en los mercados" anticipa el Lic Gastón Lentini al ser consultado sobre el ritmo de las cotizaciones y del riesgo país tras la noticia del avance en el acuerdo con el FMI. Sin embargo, el analista también destacó a PERFIL que será clave ver cómo le va al gobierno en las próximas licitaciones de títulos dólar linked. "Esos títulos ajustan por dólar oficial, con lo cual, si el mercado espera una devaluación deberían ser demandados", explicó.

En ese sentido argumentó que "esos mismos títulos se licitaron la semana previa a la conferencia del ministro Luis Caputo pero el mercado no los demandó; sin embargo, veremos si las expectativas cambiaron luego de esa entrevista en la que dejó mas dudas que otras veces", señaló el analista.

En tanto, Leo Anzalone, director del CEPPEC reflejó en un análisis reciente que la coyuntura muestra fuertes desafíos para el gobierno en el frente fiscal, cambiario e inflacionario.

"Mientras mantiene el equilibrio de las cuentas públicas como principal ancla de su programa, se observan señales de presión en la balanza comercial y en la evolución de las reservas internacionales. A esto se suma un contexto global volátil, con incertidumbre en los mercados internacionales y la expectativa de cambios en la política económica de Estados Unidos", expresó en su análisis semanal.

Vale recordar que ayer lunes 24 de marzo, si bien no hubo mercados en la Argentina por el feriado del Dia de la Memoria, las acciones de empresas locales que cotizan en Wall Street subían tras recibir noticias alentadoras sobre las políticas comerciales de Donald Trump, quien había suavizado las expectativas sobre las tarifas que se anunciarían el 2 de abril. De todos modos, las acciones argentinas cerraron con mayoría de bajas, aunque a lo largo de la jornada se mantuvieron con bastantes alzas. Las que más avanzaron fueron las de Mercado Libre (+1,9%), y Edenor (+1,8%). Y las que más cayeron: Telecom (-7,2%), y Central Puerto (-3,3%).

Esta mejora también alcanzó a los bonos argentinos, que registraron subas en promedio del 0,2% en sus cotizaciones en dólares entre las principales referencias.

Expectativa por la licitación del Tesoro

En el día de hoy, el Ministerio de Economía dará a conocer el menú de instrumentos de la segunda licitación de deuda de marzo, que se llevará a cabo este jueves 27. Asimismo, el Tesoro Nacional enfrenta vencimientos en torno a los $9,2 billones.

¿Qué hacer en esta coyuntura en que se esperan definiciones del acuerdo con el FMI?

Para algunos analistas como Salvador Di Stéfano, los contextos volátiles no hay que leerlos como la antesala de una crisis, sino por el contrario como oportunidad, e incluso señaló en su informe del día que hay herramientas a las que pueden recurrir los inversores para posicionarse en este contexto. Y entre ellas apuntó a tres:

1) Los boncap duales: "El bono TTM26 que vence el 16 de marzo del año 2026 rinde el 43% anual, el bono TTJ26 que vence el 30 de junio del año 2026 rinde el 44,0% anual. En ambos casos suponemos que la tasa Tamar (Tasa de plazo fijo por más de $ 1.000 millones) se mantendrá en los valores actuales, si la tasa baja seguramente estos bonos modificarán su tasa de retorno, es bueno saber que a la baja tiene un piso en una tasa del 2,25% anual, que es la tasa escrita y fija de estos bonos"; dijo.

Acuerdo con el FMI: la deuda bruta no aumenta, los intereses sí

2) "Una Lecap con vencimiento al 30 de junio rinde el 37,4% anual, y es una buena inversión para diversificar", aconsejó; "La lecap al 31 de julio rinde el 38,2%; y la lecap al 29 de agosto el 39,6% anual. Podes armar una calesita con este cronograma de letras, con liquidez cada 30 días a partir de los 105 días transcurridos", dijo.

3) Un bono en dólares atractivo es el AL35 en dólares: "vale U$S 64 y tiene una tasa interna de retorno del 12,3% anual, si en un año Argentina logra un acuerdo con el FMI, el gobierno gana las elecciones y sale del cepo, este bono debería valer entre U$S 85 y U$S 90. En el mientras tanto, en el mes de julio del año 2025 y enero del año 2026 te paga renta por el equivalente a U$S 4,12, esto implica un retorno del 6,4% anual sobre capital invertido, que se puede potenciar si la paridad del bono sube", argumentó.

En tanto, Gastón Lentini aconsejó salir de las posiciones en pesos. "A los inversores que menos quieren preocuparse les sugerimos no estar posicionados en pesos, al menos con el grueso de su cartera ya que si bien no se espera una devaluación del tipo de cambio el riesgo existe y preferimos no exponernos a el, eligiendo bonos dolarizados o incluso cedears para los que se animan a tomar mas riesgo", argumentó.

