El Gobierno insiste en su versión antimonopolio sobre el freno a la compra de Telefónica por parte de Telecom

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que la decisión del Gobierno de frenar la compra de Telefónica por parte de Telecom Argentina se fundamenta en razones técnicas vinculadas a la legislación vigente sobre competencia y concentración del espectro radioeléctrico.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, Francos detalló que la fusión entre ambas compañías superaría los límites establecidos por ley sobre la cantidad de espectro que puede tener un único concesionario, lo que podría consolidar un oligopolio en el mercado de telefonía celular y fibra óptica.

Guillermo Francos salió en defensa del intervencionismo estatal para garantizar la competencia

"Una sola empresa tendría aproximadamente, no le digo el número preciso porque hay distintas versiones, pero cerca del 70% del total de la actividad", sostuvo Francos en una entrevista con el canal DNews. "Esto claramente se puede convertir en un oligopolio, es lo que el Estado no quiere permitir para que exista competencia", dijo el funcionario.

De esta forma, el jefe de Gabinete respaldó la actuación de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que rechazó la operación, y remarcó que el proceso continuará por las vías legales correspondientes.

El Gobierno suspendió la venta de Telefónica a Clarín

El Gobierno de Javier Milei implementó una medida preventiva que suspende la compra de Telefónica por parte de Telecom. Si bien en principio se trata de una decisión de carácter temporal, agudiza la pelea soterrada con el Grupo Clarín y pone en jaque la fusión de ambas compañías.

La Oficina del Presidente planteó que la suspensión de la compra de Telefónica por parte de Clarín busca "resguardar la transparencia y libre concurrencia del mercado mediante la medida preventiva hasta tanto se profundice el análisis de la operación notificada".

"A través de la medida, el Gobierno Nacional cumple con su obligación de garantizar los derechos de los usuarios y consumidores, así como de defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados", determinaron desde las usinas oficialistas. Desde la firma gestionada por el grupo de multimedios revelaron a PERFIL que no fueron notificados formalmente de la suspensión.

Cómo fue la compra de Telefónica por parte de Telecom

A fines de febrero de 2024, Telefónica anunció la venta en US$ 1.250 millones de sus operaciones en la Argentina a Telecom, la firma que pertenece a Cablevisión del Grupo Clarín (40%), Fintech (40%) y otros inversores (20%). La transacción responde a una estrategia de la compañía española de "reducir gradualmente la exposición a Hispanoamérica".

Por su parte, Telecom contó con BBVA como la entidad que brindó asesoría en la compra y obtuvo un financiamiento de US$ 1.170 millones por parte BBVA, Deutsche Bank, Santander y ICBC. “De acuerdo con la normativa, la compañía se encuentra realizando las presentaciones regulatorias correspondientes”, comunicaban por aquel entonces.

A los pocos minutos de conocerse la jugada de Clarín, el Gobierno de Milei dio intervención al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD) para que investiguen los detalles de la adquisición y evaluar si la operación no constituye la formación de un monopolio. Esa investigación redundó en la suspensión de la millonaria compra del gigante español.

Curiosamente, el jefe de Estado se había manifestado a favor de los monopolios durante una disertación en el 10º Latam Economic Forum. "Los monopolios no son malos. Es más, les diría que los monopolios pueden ser maravillosos si son como consecuencia de que quedó uno. Y si no les gusta que haya uno solo, no se enojen con el que está, enójense con los que no están, no con el que está. Porque el que está, está arreglándole problemas a la gente", declamaba el libertario en junio de 2024.

