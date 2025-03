Francos afirmó que no reprimieron porque no fue una "marcha con un reclamo para el Gobierno"

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó hoy que en la movilización a Plaza de Mayo por el Día de la Memoria hubo muy poca presencia policial porque "no era un reclamo para el Gobierno", a diferencia de las recientes marchas al Congreso por los jubilados. Sin embargo, el documento leído por los organismos de derechos humanos y los manifestantes presentaron una lista de demandas y fuertes críticas a la gestión de Javier Milei.

"La policía no debería estar en situaciones como estas porque no es una marcha con un reclamo para el Gobierno”, argumentó Francos, insinuando que lo contrario sí es digno de reprimirse. “Es un recordatorio planteando un momento histórico de Argentina que todos, en cualquiera de sus manifestaciones de lo que pasó en los ‘70, rechazamos", explicó el funcionario en declaraciones radiales.

El ministro coordinador se pronunció en estos términos al ser consultado sobre la diferencia entre el despliegue policial de este lunes y el imponente operativo policial implementado en las últimas marchas al Congreso, donde hubo incidentes, represión, detenidos y heridos, incluyendo a Pablo Grillo, reportero gráfico que permanece en terapia intensiva, recuperándose de una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica por un disparo policial.

"En los 70 los mataban por luchar, ahora nos hambrean para que no luchemos", movilización por el 24 de marzo, 2025

"En la marcha de los jubilados las fuerzas de seguridad actuaron para hacer respetar el orden establecido, las normas y las instituciones y que no se desborde una expresión que no era la marcha de jubilados sino una manifestación que estaba absolutamente armada para generar caos", comparó el funcionario en declaraciones a El Destape Radio. No obstante, la marcha de cada miércoles reclama por la prórroga de la moratoria previsional y la restitución del "100%" de los medicamentos del PAMI, entre otras demandas.

Además, pese a lo dicho por Francos, la manifestación por el Día de la Memoria fue convocada por sectores que están muy distanciados ideológicamente de la gestión de Javier Milei, por lo cual hubo una gran cantidad de consignas contra la gestión libertaria.

El Gobierno difundió un video institucional por el 24 de marzo en el que reclama "Memoria completa"

Reclamos contra Javier Milei, Victoria Villarruel, Luis Caputo y Patricia Bullrich en la marcha del 24 de marzo

Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de la oposición encabezaron hoy la marcha en la Plaza de Mayo que cada año se realiza por Memoria, Verdad y Justicia, y que en esta edición concentró numerosas críticas contra la gestión de Javier Milei. El acto se había iniciado con unas palabras de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien reclamó que el Estado siga garantizando "la restitución de la identidad de los nietos y nietas" de desaparecidos durante la última dictadura militar.

La acompañaron sobre el escenario Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz. Posteriormente, se leyó sobre el escenario el documento de las organizaciones convocantes. "En el camino de los y las 30.000 seguimos levantando sus banderas de lucha contra la injusticia y la desigualdad y le decimos a Milei y a Villarruel: el pueblo unido jamás será vencido. Basta de despidos a los trabajadores del sector público y privado", expresaron las organizaciones.

“Conocemos bien a los que se beneficiaron con la sangre de los y las 30 mil: son los Blaquier, los Noble Herrera, los Pérez Companc, los Rocca, los Macri, la Ford, la Mercedes Benz, los Martínez de Hoz, entre tantos otros. Hoy son esos mismos grupos económicos los que se benefician del Gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel para implementar el mismo modelo económico de miseria y exclusión de la mayoría del pueblo”, señalaron.

Movilización por el 24 de marzo, 2025

"Rechazamos el intento del Gobierno de desmantelar el Estado y de privatizar los servicios y bienes comunes", completaron. También se protestó contra la mayoría de las iniciativas que implementó el Gobierno libertario en casi un año y medio de gestión, por lo que se reclamó la "derogación del DNU 70/23, la corrupta ley Bases, las facultades delegadas y el RIGI".

Además, apuntaron contra el FMI, la "ley antiterrorista, protocolo Bullrich y baja de la edad de imputabilidad, la reforma inconstitucional del código penal, las leyes de reiterancia, reincidencia, anti-mafia, y decreto habilitante de las fuerzas armadas en inteligencia y seguridad interior". "Le decimos ‘no’ a la destrucción de la salud pública. Rechazamos la política de cierre y vaciamiento de hospitales y programas de salud. Como dijimos en las movilizaciones por la salud pública, y contra el cierre de la maternidad Estela de Carlotto, el hospital de salud mental Laura Bonaparte y el Hospital Posadas".

"Tenemos la fuerza de la historia de nuestro pueblo, y por eso Milei y Villarruel pretenden negar el genocidio y desmantelar las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Basta de negacionismo y apologismo del genocidio perpetrados por el Gobierno nacional, armado y orquestado por Villarruel", señaló el texto cerca de su final. Una vez concluida la lectura del documento, empezó la desconcentración de la multitudinaria marcha, en el marco de un operativo de seguridad de bajísimo despliegue, sin que se aplicara el protocolo "antipiquetes" de Patricia Bullrich. No hubo incidentes ni destrozos en la zona del centro porteño.

