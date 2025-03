Día de la Memoria: bajo la lluvia, organizaciones sociales y políticas marcharon en Plaza de Mayo "contra el fascismo"

Este 24 de marzo, en conmemoración por el Día de la Memoria, Madres, Abuelas e HIJOS junto a Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, más partidos políticos y sindicatos se reunieron en la Plaza de Mayo en una sola marcha y compartirán el escenario "contra el fascismo y la miseria planificada".

La Cámpora encabezó la concentración que inició frente a la ex ESMA, sobre Avenida Libertador, con destino hacia la Plaza de Mayo, donde se realizará el acto central junto a otras organizaciones sociales y políticas. La marcha tuvo sus primeros movimientos alrededor de las 6 de la mañana, cuando varios micros provenientes del interior del país arribaron al al barrio porteño de Nuñez.

El recorrido hacia el centro porteño comenzó alrededor de las 9 de la mañana y se prevé que la multitud de gente se concentre entre las 14 y las 15hs, a la espera del acto central pactado para las 16:30.

La presentación de la tarde contará con la lectura del documento consensuado en las voces de Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel. Se espera que junto a la reflexión sobre la fecha y las víctimas de la última dictadura cívico-militar también se presenten críticas contra el Gobierno de Javier Milei.

Máximo Kirchner restituyó la imagen de Néstor Kirchner bajando el cuadro de Videla en la ExEsma

Por primera vez en dos décadas las organizaciones se mostrarán unidas bajo un solo discurso, algo que no sucedía desde que los organismos de Derechos Humanos se separaron luego de que Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas de la dictadura y descolgó un cuadro de Jorge Rafael Videla de la ex ESMA, lo que provocó que otras agrupaciones interpretaran que su gobierno estaba "cooptando" el sector.

Máximo Kirchner fue quien se colocó a la cabeza de los miles de militantes de La Cámpora que participan de la movilización de este lunes. En medio de la marcha, se pronunció y justificó la decisión de su espacio de rechazar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2022, argumentando que lo hicieron porque querían “que a nuestro Gobierno le fuera bien”.

“Nosotros no hacemos oficialismo bobo, creemos que los oficialismos bobos nos terminan conduciendo a derrotas inexplicables", añadió. En esa línea, sostuvo: "Hay que discutir, debatir, involucrarse y construir los espacios para que la gente participe”. “Conozco mi tierra, conozco mi país y vale la pena”, concluyó.

El diputado nacional estuvo acompañado por otros referentes políticos del sector como el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, y el del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; el senador nacional Eduardo "Wado" De Pedro; los diputados nacionales Vanesa Siley y Sergio Palazzo; los intendentes Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno) y Federico Achaval (Pilar); y los dirigentes Juan Otermín, Lucía Cámpora, Leonardo Grosso y Daniela Vilar; entre otros.

"Los Derechos Humanos no son de izquierda ni de derecha, son derechos de las personas", manifestaron desde el PJ bonaerense a través de un comunicado lanzado particularmente por el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

En el mensaje mencionado, el espacio agregó: "No podemos admitir retrocesos en materia de Derechos Humanos, ya que éstos no son una abstracción, ni un conjunto de teorías, sino que constituyen un piso de igualdad desde el cual queremos edificar nuestra comunidad".

Día de la Memoria: tras 19 años, el 24 de marzo habrá una marcha unificada para combatir el negacionismo

Por su parte, la Casa Rosada amaneció este domingo custodiada y rodeada por un extenso vallado ante la posibilidad de que se produzcan incidentes durante la movilización en Plaza de Mayo.

El Ministerio de Seguridad anticipó que en esta oportunidad no aplicará el protocolo antipiquetes, una medida que fue muy cuestionada durante las últimas semanas dada las fuertes represiones que se llevaron a cabo durante las marchas de jubilados.

El documento oficial del acto: críticas al Gobierno y reclamos por políticas de DD.HH.

Desde el escenario, Estela de Carlotto, acompañada entre otros por Taty Almeida, Elia Espen y Adolfo Pérez Esquivel, leyó el documento central del acto. “Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo”, expresó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

"Y no sólo la siguen sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos: también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado. Además, sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de cuatro décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad. El Estado debe garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas", exigió.

Además, alentó a la sociedad a ayudar con la búsqueda, la cual recordó que sigue vigente: "Como siempre, pedimos a quienes tengan información para aportar sobre posibles nietos o nietas, se comuniquen con Abuelas. Y también a las personas con dudas sobre su identidad, que se animen a acercarse, tienen derecho a la verdad".

El documento leído por los organismos de derechos humanos incluyó un fuerte mensaje contra el gobierno de Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel. "Tenemos la fuerza de la historia de nuestro pueblo, y por eso Milei y Villarruel pretenden negar el genocidio y desmantelar las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia. ¡Basta de negacionismo y apologismo del genocidio!", expresaron desde el escenario.

También denunciaron el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos, la precarización del Banco Nacional de Datos Genéticos y la censura a trabajadores de los Espacios para la Memoria: "¡Exigimos la preservación de los Espacios para la Memoria que funcionan en los lugares donde hubo centros clandestinos de detención, tortura y exterminio y el cuidado de las pruebas materiales de la represión! Denunciamos la censura y el acoso permanente a los pocos trabajadores y trabajadoras que quedaron sosteniendo estos espacios a los que les prohíben realizar actividades, centrales para el sostenimiento de la Memoria".

Asimismo, indicaron que estuvieron presente este lunes en la plaza "con los 30 mil como bandera, con las Madres y las Abuelas, con los sobrevivientes de los campos de concentración, con los hijos, hijas y los nietos y las nietas, hermanos y hermanas de los detenidos desaparecidos y con el conjunto de organismos de derechos humanos para decirle a Milei: la memoria es nuestra herramienta".

Otra de las funcionarias apuntadas fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Hoy Pablo Grillo se debate entre la vida y la muerte. Abrazamos a su familia y exigimos, ¡Justicia para Pablo Grillo y castigo a los responsables! ¡Fuera Bullrich! ¡Derogación del protocolo anti-piquetes inconstitucional!", reclamaron.

Sumado a esto, hicieron un llamado contra las políticas económicas del gobierno y su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Fuera el FMI. La deuda es con el pueblo, plata para jubilaciones, medicamentos, empleo, protección social, vivienda, salud y educación", sostuvieron. Asimismo, exigieron la derogación del DNU 70/23, la Ley Bases y el RIGI, y pidieron un "paro general y plan de lucha ya de todas las centrales sindicales. ¡Por aumento salarial, de jubilaciones y de programas sociales!".

El discurso de Estela de Carlotto: "El Gobierno no nos respeta, nos humilla"

Durante su discurso en la apertura del acto central, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, reclamó que el Estado siga garantizando “la restitución de la identidad de los nietos y nietas”. “Luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad se sigue cometiendo”, denunció.

Al respecto, resaltó que desde Abuelas llevan “139 casos resueltos” y “hace apenas dos meses restituyeron la identidad de un nieto y una nieta que nunca habían sospechado de su origen”. “Necesitamos de toda la sociedad para encontrarlos a todos. Nunca es tarde”, concluyó.

Más temprano, durante una entrevista con C5N, reconoció que "estamos pasando un muy mal momento", por lo que destacó que "este año es un 24 muy especial". En ese sentido, celebró que "está la plaza llena de gente que está protestando, luchando, haciendo todo lo que el espíritu de argentinos tenemos".

"Ha tocado hacerlo en esta ocasión con mucha presencia, mucho movimiento, mucho ruido y mucha gente, que es muy importante. No es un año más. No sé si con esto conseguiremos desprendernos de la situación gubernamental que tenemos. No para sacar ni echar a un presidente, sino para que el presidente haga y diga lo que le corresponde hacer y no otras cosas", señaló, además de opinar que Javier Milei “debería estar preso”.

De esa manera, advirtió que "estamos pasando un muy mal momento". "Nosotros el dolor lo llevamos para siempre, la lucha la vamos a seguir en paz, pero hay como una basureada al país de una manera muy triste", profundizó. Al respecto, indicó que ve que "estamos en una laguna que se mueve y que no se qué pasa, que podemos caer al fondo". Por ese motivo, planteó que "tenemos que esperar al pueblo, sin violencia, pero con espíritu argentino, porque esto así no va".

"El Gobierno no nos respeta, nos humilla, nos ofende, pero lo votaron. Entonces en esa cuestión hay que estar firme de que cuando una persona está entregando el país hay que ver qué pasa", señaló, a la par que recordó que el organismo fue recibido por todos los gobiernos democráticos, salvo por el libertario.

ATE criticó al Gobierno por "legitimar los crímenes atroces de la última dictadura"

El sindicato de ATE se movilizó este lunes en todo el país a las distintas marchas que se hicieron por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y criticó al gobierno de Javier Milei por "legitimar los crímenes atroces de la última dictadura y aplicar su mismo programa económico".

"El nivel de organización, resistencia y lucha del movimiento obrero durante la dictadura fue extraordinaria, más del 60% de los desaparecidos eran delegados, dirigentes y activistas sindicales. La historia nos llama y el presente nos impone la necesidad de recuperar aquella conciencia de clase", señaló Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

El jefe del gremio sostuvo que actualmente hay "un gobierno que no sólo intenta legitimar los crímenes atroces de la última dictadura cívico militar, sino aplicar su mismo programa económico". "En las medidas económicas casi no existen diferencias con lo que ocurría hace 49 años. Hoy como en aquella época aniquilan los derechos laborales y atacan a los sindicatos para beneficiar a las grandes patronales", agregó, según se informó en un comunicado.

E insistió: "Aún frente a aquellos que intentan confundir y relativizar el Terrorismo de Estado, salimos a las calles para decir que no olvidamos, no perdonamos ni nos vamos a reconciliar jamás con los autores materiales e ideológicos de los crímenes atroces de la dictadura".

Lamentó que "en la actualidad, el Gobierno mantiene un ataque sistemático hacia los organismos de derechos humanos, tanto en lo discursivo como en cuanto a política de Estado". "La Secretaría de Derechos Humanos, la partida destinada al mantenimiento de la ex ESMA sufrió una caída real del 88% durante el último año", concluyó.

El padre de Pablo Grillo participó de la marcha: "Las mejoras son notables"

Uno de los presentes en la movilización fue Fabián Grillo, padre de Pablo, el reportero gráfico agredido hace dos semanas durante la movilización de los jubilados en el Congreso. Desde Plaza de Mayo, el hombre contó en diálogo con C5N que su hijo “está mejorando paulatinamente, todavía en terapia, por lo tanto, todavía no es definitivo” descartar el riesgo de vida. En esa línea, informó que en los últimos días “las mejoras son notables”. “Ya habla, sonríe, escribe, mueve los pies y las manos, se rasca la espalda contra la sábana... está molesto, eso es un buen síntoma”, destacó.

Sumado a esto, valoró que “hoy está la bandera de Pablo” a lo largo de toda la marcha. Desde el incidente, el joven se encuentra internado en el Hospital Ramos Mejía. La herida se produjo por una cápsula de gas lacrimógeno lanzada por un gendarme durante las protestas, la cual impactó directamente contra su cabeza. Durante su internación, le realizaron dos operaciones y una intervención menor para poner un sensor y monitorear la presión intercraneal.

En los últimos días, Fabián apuntó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al señalar que "debería tener un mejor asesor", ya que, "lo que hace es un ridículo constante". “Están acostumbrados a la impunidad, a mentir, a medios que encuadran su mentira" , aseveró Grillo, mientras que afirmó: "Los jubilados, para el Gobierno, sobran".

Hugo Moyano reapareció en medio de la tensión con el Gobierno

El histórico dirigente sindical Hugo Moyano, de 81 años, participó este lunes de la marcha por el Día de la Memoria en el centro porteño, acompañado por militantes del gremio de Camioneros y en un contexto de creciente tensión entre la CGT y el gobierno de Javier Milei. Días atrás, el líder gremial también participó de la reunión de la mesa chica de la CGT, donde se resolvió apoyar la movilización y avanzar con un plan de lucha.

Según supo Noticias Argentinas, Moyano encabezó una de las columnas gremiales que se movilizó hacia Plaza de Mayo. En la imagen registrada por la agencia, se lo observa rodeado por militantes y dirigentes de su sindicato, dialogando en medio de una multitud, con anteojos oscuros y campera negra.

Por su parte, el líder del gremio Camioneros, Pablo Moyano, afirmó que la marcha va a ser "la más multitudinaria de la democracia". Además, sostuvo que, más allá de las "diferencias" que tienen los sectores que convocan, "hoy dieron prioridad a la unidad". "Lo importante es estar en la calle y acompañar a los que más sufren", indicó.

A su vez, reafirmó la asistencia del gremio en la movilización de los jubilados del 9 de abril próximo, donde van a estar "apoyando", y agregó que el paro nacional que convocó la CGT para el jueves 10 de abril tiene que ser "un Parazo general". "Hay que seguir profundizando el plan de lucha", subrayó.

Por otro lado, el hijo de Hugo Moyano se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por DNU, el cual consiguió el apoyo en la Cámara de Diputados, y llamó a repudiarlo. "Es una vergüenza y una traición al pueblo argentino", sentenció. En ese sentido, también apuntó contra los diputados "traidores" de las provincias: "El pueblo trabajador tiene que repudiar a los diputados traidores de Tucumán, Catamarca y Salta, que son los que dieron el apoyo para este endeudamiento".

Tampoco dejó de lado al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, al cual lo calificó como un "hijo de puta" por "volver a endeudarnos": "Ya nos endeudó con (Mauricio) Macri y hoy lo vuelve a hacer. Es un hijo de puta". "Es traición a mis hijos, mis nietos y los de ustedes, porque lo van a terminar pagando ellos", concluyó.

Marcha unificada

Este 24 de marzo, a 49 años del último golpe de Estado, las organizaciones de derechos humanos, que marchaban por separado desde hace 19 años debido a diferencias internas, se unificarán finalmente para una única manifestación en Plaza de Mayo. En esta ocasión, la consigna tiene como eje principal criticar el negacionismo que promueve el Gobierno de Javier Milei y de su vicepresidenta, Victoria Villarruel.

La decisión de hace casi dos décadas se produjo cuando, en un gesto simbólico y político, Néstor Kirchner pidió perdón en nombre del Estado por los crímenes cometidos durante la dictadura militar y ordenó la retirada del cuadro de Jorge Rafael Videla de la ex ESMA. Este acto fue el comienzo de los malestares entre las agrupaciones, ya que algunas sintieron que el gobierno de los Kirchner estaba intentando cooptar la causa de los derechos humanos para su propia propaganda.

A partir de allí, las organizaciones comenzaron a realizar actos paralelos con distintos horarios y locaciones, hasta que, en este 2025, se logró un acuerdo tras intensas negociaciones. El evento, que se desarrollará en la tarde del lunes 24 y tendrá un solo escenario, donde las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo serán las encargadas de leer el documento consensuado sobre el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

“Es la respuesta adecuada convocar en unidad para entre todos enfrentar estas políticas que nos quieren acallar, y darles la seguridad a las organizaciones que vengan a la plaza y a quienes se movilicen por sus propios medios de que juntos vamos a enfrentar el miedo que nos quieren transmitir, como hicieron nuestras Madres y Abuelas, abrazados, juntos para defender nuestros derechos”, sostuvo Miguel Santucho, integrante de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo, en conversación con Página/12.

La marcha de este año será un hito en la historia de las movilizaciones del 24 de marzo, ya que por primera vez desde la ruptura en 2006, las principales agrupaciones defensoras de los derechos humanos se unirán en un solo acto. Con el lema "Contra el fascismo y la miseria planificada", la consigna de este 2025 refleja la preocupación de las organizaciones por las políticas del Gobierno de Milei, especialmente en lo que respecta a su enfoque negacionista sobre los derechos humanos.

La izquierda se opuso a la unificación de la marcha del 24 de marzo

Si bien la unificación de la marcha será mayoritaria, no todos los sectores del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se sumaron a la marcha. El Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), en compañía de otras agrupaciones que integran el EMJV, se opusieron al acuerdo, argumentando que el discurso consensuado no refleja adecuadamente sus posiciones políticas. “Tenemos nuestra propia marcha y nuestro propio discurso”, argumentaron.

El Gobierno difundió un video institucional por el 24 de marzo en el que reclama "Memoria completa"

Este sector de la izquierda, que tiene una postura crítica hacia el Gobierno y la colaboración de ciertos sectores sindicales, llevará a cabo su propia movilización. La marcha se concentrará en el Congreso a las 13.30 y partirá hacia Plaza de Mayo a las 15.00, donde se leerá un documento elaborado por "organizaciones independientes" que se oponen "al Gobierno liberfacho de Milei" y al régimen que ha gobernado "a la Argentina en estas décadas".

"En nuestro documento denunciamos el carácter reaccionario del Gobierno actual, copado por el personal civil de la dictadura de (Jorge Rafael) Videla y (Emilio Eduardo) Massera", señalaron desde el FIT. Y añadieron: "También denunciaremos a los cómplices de Milei, sean los partidos de la llamada oposición como a la burocracia sindical. Llamaremos a profundizar la movilización para terminar con este Gobierno reaccionario y abrir paso a una salida de los trabajadores".

