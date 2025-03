24 de Marzo: se viene la primera marcha unificada en 20 años

El fenómeno que no se pudo o no se quiso lograr en 19 años, Javier Milei lo logró en 13 meses. Mañana la movilización por el 24 de marzo, en memoria de las víctimas y desaparecidos de la dictadura militar, contará con una novedad: será una marcha unificada entre los organismos de derechos humanos y organizaciones sociales y políticas adherentes. La confirmación indica que todos los asistentes van a confluir en la Plaza de Mayo a las 16 bajo la consigna “A 49 años del golpe genocida, marchamos en unidad a Plaza de Mayo contra el fascismo y la miseria planificada”. Una movilización histórica que encuentra a los organismos y a sus militancias atravesadas por los recientes hechos de violencia y represión en las marchas por los jubilados.

La convocatoria unificada está firmada desde organismos asociados a las políticas de derechos humanos del kirchnerismo, como agrupaciones y asociaciones de izquierda, quienes años anteriores eran como el agua y el aceite.

Habrá unidad de movilización, no tanto de acción. Previa a la hora señalada para marchar a Plaza de Mayo distintas agrupaciones realizarán sus propios actos y concentraciones. Como es el caso de Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVyJ) junto a las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora que van a realizar a las 14.30 un acto frente al Congreso Nacional. En EMVyJ participan organizaciones como el Polo Obrero, PTS, MST, IS, Correpi y Fol, entre otros. La Cámpora volverá a hacer su procesión desde la ex-Esma hasta Plaza de Mayo. La CGT con el paro nacional anunciado para el 10 abril, confirmó que su plan de lucha comienza ese mismo 24 de marzo movilizándose junto a la CTA, UTEP, movimientos sociales y organismos de derechos humanos. El acto central en Plaza de Mayo será a las 16.30 donde se espera que Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel sean los encargados de leer el documento consensuado. El gobierno de Javier Milei también pide pista este 24 de marzo, por eso prepara un video bajo esa idea que refuerza cada vez que puede la existencia de la teoría de los dos demonios. Dentro de su batalla cultural, al igual que lo hizo el año pasado bajo la premisa “Por una memoria completa para que haya verdad y justicia”, este año preparan difundir un video que reafirma esas ideas.

Una movilización histórica que reencuentra a los distintos organismos y a sus militancias atravesados por los recientes hechos de violencia y represión en las marchas por los jubilados. En la movilización donde hinchas de fútbol se sumaron en apoyo, la ministra de seguridad Patricia Bullrich no dudó en aplicar su promocionado protocolo antipiquete lo que suscitó una fuerte demostración de fuerza para controlar la calle. En la última concentración de este miércoles el gobierno debió, por intervención judicial mediante, desistir de ese protocolo y dejar a las fuerzas de seguridad detrás de las vallas. Misma situación se espera para este lunes.

La convocatoria unificada está firmada desde organismos asociados a las políticas de derechos humanos del kirchnerismo, como agrupaciones y asociaciones de izquierda, quienes años anteriores como si fuesen agua y aceite preferían no juntarse ni movilizarse en el mismo horario. Convocan esta vez desde Abuelas De Plaza De Mayo, Madres De Plaza De Mayo Línea Fundadora, Familiares De Desaparecidos Y Detenidos Por Razones Políticas, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente Por Los Derechos Humanos, Cels - Centro De Estudios Legales Y Sociales, Liga Argentina Por Los Derechos Humanos, Movimiento Ecuménico Por Los Derechos Humanos. Junto a organismos integrantes del Encuentro Memoria, Verdad Y Justicia, Aedd-Asociación De Ex Detenidos Desaparecidos, Cadep-Coordinadora Antirrepresiva Por Los Derechos Del Pueblo, Cadhu - Centro De Abogados Por Los Derechos Humanos, Cmm- Colectivo Memoria Militante, Correpi -Coordinadora Contra La Represión Policial E Institucional, Herman@S- Herman@S De Desaparecidos Por La Verdad Y La Justicia, Hermanxs De Detenidxs Desaparecidxs Y Asesinadxs Por El Terrorismo De Estado, Movimiento De Ex Presos Políticos Y Exiliados, Serpaj, entre otros.