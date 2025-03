El gobierno de Javier Milei espera definiciones cruciales esta semana sobre el nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas que sellaría en breve con el Fondo Monetario Internacional. En efecto, se espera que este martes 25 de marzo de reúna en forma informal el board o Directorio del organismo multilateral de crédito y comiencen a difundirse algunos datos fundamentales que aún se desconocen, entre ellos el monto del préstamo.

El mercado local también está expectante a las definiciones y espera que de esta reunión surjan novedades sobre los fondos que podría aportar el organismo multilateral y que rondarían los US$ 20.000 millones. Según versiones que de vienen debatiendo durante toda la última semana, de ese total, unos US$ 8.000 millones serían dólares frescos, para robustecer las reservas del Banco Central, uno de los objetivos centrales de la administración de Milei.

Vale considerar que en la actualidad, las reservas netas se ubican terreno negativo por unos US$ 8.500 millones, según un informe de la consultora LCG.

En este terreno complicado de las reservas internacionales, un informe del BCRA presentado por el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, en una reunión de Mercados Emergentes organizado por el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) puso de relieve las dificultades que ha tenido el gobierno para retener los dólares que le ingresan. Según ese reporte, la autoridad monetaria compró unos US$ 24.000 millones desde diciembre de 2023 hasta mediados de marzo de 2025. Sin embargo, apenas pudo conservar unos US$ 6.500 millones del monto total (menos del 30%),

Incluso esta última semana de tensiones en el mercado, las tenencias brutas del organismo financiero retrocedieron US$ 1.462 millones, y se ubicaron en US$ 26.626 millones, el menor nivel desde septiembre de 2024. Desde enero de 2025 la caída asciende a US$ 5.079 millones.

Las dudas sobre el esquema cambiario

La reunión informal del board del Fondo Monetario se producirá en medio de las tensiones por las dudas sobre el esquema cambiario.

De todos modos, la semana anterior terminó cerrando más calma de cómo había iniciado con fuerte incertidumbre del mercado sobre el rumbo del esquema cambiario. Tal como graficaron desde Inveq: "El BCRA vendió divisas en el MULC por USD 1.148 millones en la semana, cayeron las reservas, bajó el MERVAL y el precio de los bonos soberanos, aumentaron tanto los dólares financieros como los contratos futuros, y subió el riesgo país".

En efecto, el martes pasado, el ministro de Economía Luis Caputo dio a entender que, en el marco de las negociaciones con el FMI, podría haber un cambio en el esquema cambiario actual. "Si bien, a mediano plazo, era algo esperable, lo que inquietó al mercado fue la no confirmación del crawling en el corto", aseguraron desde Inveq y recordaron que "el rendimiento positivo en dólares de las tasas en pesos ha sido fundamental para explicar la dinámica cambiaria de los últimos meses".

Con estas dudas, las repercusiones en los contratos de dólar futuro fueron inmediatas: "el de abril alcanzó los $1.135 y el de diciembre los $1.367, superando las expectativas de meses atrás. La divergencia creciente de la curva respecto a la trayectoria que implicaría un crawling al 1% refleja, tal como se ha dicho, la mayor incertidumbre ante la ausencia de definiciones por parte del equipo económico", señalaron en un informe que también da cuenta de "un contexto ya de por sí delicado, en un mundo que sigue bastante convulsionado, y con un frente comercial cada vez más ajustado".

En tanto desde LCG también sumaron al contexto el dato que a su entender complica en mayor medida el plan y es el futuro del comercio exterior de bienes, porque si bien las exportaciones tuvieron un buen desempeño con crecimiento del 2%, las importaciones crecieron 9% desestacionalizado. "El superávit logrado en 2024 se estaría esfumando y a este resultado de bienes habría que sumarle el saldo claramente deficitario en servicios, fundamentalmente por turismo pero también por otros bienes".

Así señalaron que "el trasfondo de todo el hormigueo financiero sigue siendo si el FMI acepta o no dar fondos frescos a cambio de nada... en realidad nada no es poco. Es mantener lo que ya se hizo especialmente la conducta fiscal, pero no hay dudas de que el staff del organismo ya aprendió la lección Argentina de que no tiene sentido usar los pocos dólares que se pueden dar en defender una paridad que se percibe artificial".

En ese análisis sumaron la idea de que el número reciente de las importaciones resulta un dato importante que podría inquietar a los economistas del fondo sobre la dinámica futura "Incluso hubo rumores de que la posición del presidente de la Nación y la del ministro de Economía difieren en cuanto a los costos y beneficios de flotar sin restricciones o mantener un esquema similar al de ahora", señalaron desde LCG.

Como parte del nuevo acuerdo, el mercado espera que la Argentina implemente un esquema de bandas cambiarias o flotación administrada, la liquidación de un 10% de las exportaciones en el CCL (en lugar del 20% actual) y la apertura gradual del cepo.

El presidente Javier Milei le dijo a la agencia Bloomberg que el acuerdo técnico con el FMI recién estará hacia mediados de abril, "lo que de ser cierto implicaría que el dinero del organismo llegue en el mejor de los casos recién hacia fin del mes que viene", señaló en un informe la consultora 1816, al tiempo que agregó que "si durante este periodo el BCRA continúa muy vendedor en el MULC eso probablemente lleve a una de tres cosas: 1) intervenciones claras del gobierno en futuros para volver a dar incentivos a liquidar dólares; 2) compromiso público de las autoridades a mantener el crawl; o 3) implementación de la nueva política cambiaria sea cual sea aún antes de que llegue el dinero fresco del fondo. La liquidación estacional de divisas del agro podría ayudar pero está por verse si eso puede compensar el hecho de que las tasas implícitas en los futuros estén arriba de las tasas de pesos", aseguraron.

Por otra parte, en 1816 recordaron que esta semana habrá una licitación importante en pesos por 9,2 billones, en un contexto en el que el Mecon viene teniendo dificultades para que el mercado compre títulos largos. "Una cosa interesante que ocurrió esta semana fue que la caída de los títulos en pesos a tasa fija se dio en combinación con mucha compra de bonos dollar linked reflejo de que el mercado no tiene duda alguna respecto al riesgo crédito del soberano las dudas tienen que ver ni más ni menos que con el régimen cambiario", detallaron. De todos modos, recién este martes se verá el "menú" que ofrece el Mecon para renovar vencimientos, aunque suponen que una parte importante serán letras cortas.

Respecto a cómo seguirá el esquema cambiario, desde 1816 anticiparon "Nuestro escenario base es que el gobierno cerrará un acuerdo con el fondo bajo el cual tenga la posibilidad de intervenir tanto en el tipo de cambio oficial como en el ccl, de modo que ambos precios tengan volatilidad acotada, al menos hasta la elección para evitar que se aborte el proceso de desinflación. Pero, las dudas acerca de cómo será exactamente el nuevo régimen son suficientes para que el mercado mientras tanto se cubra".

