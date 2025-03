"La receta del Fondo Monetario es indigerible para el plan político del gobierno": el editorial de Marcelo Longobardi

En su programa Longobardi, emitido por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el periodista Marcelo Longobardi analizó el escenario político argentino y remarcó las contradicciones del gobierno para corregir la política cambiaria en un año electoral. Además analizó las negociaciones entre Donald Trump y Vladimir Putin sobre Ucrania y se refirió a los desafíos del periodismo ante el avance de las teorías conspirativas.

Saben que la palabra volatilidad es una palabra que viene de "volar", no tiene que ver con el viento. Y el mercado de cambios está volátil. Volátil no quiere decir que todos los días se complique, quiere decir que un día se complica y un día no. Así está el mundo, está volátil. Esto es un poco que se lo lleva el viento. Ayer fue un día dentro del contexto de la volatilidad, donde los tipos de cambio han bajado, excepto el dólar llamado Mep.

Ayer el tipo de cambio libre, el Blue, bajó 15 pesos, estaba en $1280, cerró en $1265. El contado con liquidación bajó también 3 pesos, cerró en $1287, y subió un poquito el dólar llamado Mep, de $1274 a $1285. Los tipos de cambio oficiales se han mantenido estables. El riesgo país bajó 758 puntos y el Banco Central perdió ayer reservas, menos que otros días, fueron como 77 millones, pero acumula una pérdida de reservas de 1.008 millones en las últimas cinco jornadas, colocando las reservas por debajo de los 27 mil millones de dólares, que son, como todo el mundo sabe, un cuento que nos hemos inventado los argentinos para suponer que tenemos reservas.

En este contexto, ayer el presidente Milei dijo que el acuerdo con el fondo va a llegar a mitad de abril y hay dos puntos de vista que quiero subrayar, no tiene nada que ver uno con el otro, pero me parecen interesantes los dos. Uno pertenece a un informe que se conoció ayer del banco JP Morgan, que es el banco más importante del mundo, y otro que presenta esta mañana, muy interesante, y que creo que va al punto, que lo presenta Marcelo Bonelli mañana en su clásica columna de los viernes en el diario Clarín.

Ayer, el JP Morgan dijo que, como consecuencia del acuerdo con el Fondo Monetario, Argentina se va a recuperar en forma de "V”. Las ideas de la economía se traducen en un formato, una letra: si es una "L", es que bajamos y nos quedamos. Si es una "U", es que bajamos y después subimos, y la "V” es una especie de disparo para arriba.

Bueno, me parece importante esto con independencia de que sea correcto o no, porque evidentemente en las expectativas, nada menos que el JP Morgan, debe ser probablemente el banco más influyente del planeta. Así que, que Morgan vea bien esto es una buena noticia para la Argentina y, por supuesto, para el gobierno.

Sin embargo, esta mañana, Marcelo Bonelli plantea algunos interrogantes y creo que está yendo al punto, porque dice que hay todavía puntos que están en discusión en cuanto al acuerdo con el Fondo, y dice que no está claro cómo se modificará y será nueva política cambiaria a partir de la aprobación del acuerdo con el Fondo. Y dice que la receta del Fondo Monetario es indigerible para el plan político del gobierno.

El JP Morgan y su pronóstico optimista para la Argentina tras el acuerdo con el FMI

Hubo muchas discusiones, pero básicamente Washington quiere que Caputo abandone el crawling peg, esto es la tablita por la cual se devalúa 1% por mes el tipo de cambio oficial y entre en flotación cambiaria. Y es muy interesante lo que la palabra que agrega Bonelli en este artículo porque dice "el plan político del gobierno", porque ayer justamente comentábamos que el debate por la política cambiaria, con independencia de lo que cada uno piense al respecto, se superpone con las elecciones.

Y esto es lo importante del desafío que enfrenta el gobierno, porque tiene que manejar este problema con el Fondo Monetario y sus desviaciones en el plano de la política cambiaria, al mismo tiempo que enfrenta un año electoral. Tema interesante, importante, y por supuesto, el desafío, tal vez el más relevante que tiene el gobierno y el presidente Milei de acá para adelante.

Dicho esto, ayer se anunció el paro número 45, si yo no me equivoco, desde que la Argentina rige un sistema democrático, es decir de Alfonsín para acá. El argumento que ofreció la CGT luego de su reunión fue que las paritarias están pisadas, lo cual es cierto, que los precios suben, lo cual es cierto, que hay una caída de poder adquisitivo, lo cual es verdad, y que los jubilados están muy atrasados, lo cual también es cierto.

Pero, por supuesto, arranca automáticamente un debate respecto de por qué razón a un presidente se le hacen paros y a otro no. Que es una reacción, hemos visto bastante clásica, sobre todo por el hecho de que a Alberto Fernández se le hicieron cero paros y a Milei vamos por el tercero. Y por supuesto empieza la cuenta.

Que Alfonsín sufrió 13 paros, que Menem sufrió 8 paros, que De la Rúa sufrió 8 paros, que Duhalde sufrió 2, el presidente Kirchner 1, Cristina Kirchner 5, Macri 5, Fernández cero, y el presidente Milei ya sufrió 2 y va al tercero, que tendrá más o menos éxito dependiendo de si hay o no paro de transporte.

El gobierno festeja este asunto bajo el argumento de que los dirigentes sindicales son tan impresentables que cuanto más actúan, más los benefician. A mi me parece un argumento pobre, pero bueno, es un argumento. Ahora, lo importante del caso me parece a mí es que el paro general, como idea, aún considerando que tengan razón, es un procedimiento que ocurre solamente en Argentina. En los países en general más o menos normales no existe tal cosa como un paro general.

Hay, eventualmente, un paro de algún sector que se manifiesta por algún motivo en particular. Pero un paro general apelando a cuestiones de carácter de política económica y de política en general, es un fenómeno anacrónico y bastante inútil, por cierto. Por más razón que tengan y por más que el gobierno festeje, es un problema argentino este de los 45 paros generales que se han hecho durante los últimos años en el país.

El Gobierno cruzó a la CGT: "Un paro que nadie quiere"

Muy interesante la encuesta que ayer dio a conocer la consultora Poliarquía, que tiene dos responsables muy importantes. Uno es Alejandro Catterberg y el otro, nuestro común amigo, el señor Eduardo Fidanza, que es un tipo extraordinario, igual que Alejandro. Los datos son interesantes. Lo que destaca Poliarquía y yo coincido con ellos, es que el gobierno está sacando barata la situación, porque el presidente, después de un conjunto de errores que hemos comentado estos días y que han arrancado con el discurso de Davos en enero pasado en Suiza, solamente perdió tres puntos en su ponderación pública.

Sí hay un declive en la evaluación positiva de la recuperación de Argentina, hay 31% de la gente, según Poliarquía, que evalúa positivamente la situación y la recuperación del país, pero hay un 39% que la evalúa negativamente.

Aparece en la encuesta la señora Karina Milei. Yo no recuerdo haberla visto hasta ahora, por ahí me equivoco, pero siempre pasa con los personajes un poco misteriosos. Y con la gente que tiene un papel relevante en un gobierno y que no se la conoce mucho, como el caso de Santiago Caputo, y demás, que generalmente la ponderación es mala. Y esto efectivamente ocurre con el caso de Karina Milei, que, aún siendo que la gente, ni yo, tenemos mucha idea bien qué es lo que hace, tiene una imagen positiva del 28% y una imagen negativa del 56%.

Y lo más importante en el caso de esta encuesta Poliarquía es la perspectiva electoral que presenta Poliarquía, muy favorable para el gobierno del presidente Milei y muy por encima de lo que fue Juntos por el Cambio, ahora separados los de PRO y los radicales. A mí me parece un debate un poco anticipado, pero si ustedes miran la tele o ven los diarios, la cuestión electoral y la discusión de las minucias de la política están presentes todos los días en la discusión televisiva.

Bueno, en cualquier caso les cuento que, a juicio de Poliarquía, en este momento, la intención de voto para octubre para La Libertad Avanza es 35%, algo por debajo de la ponderación del gobierno. Para el kirchnerismo, 19%. Es una gran distancia entre el gobierno y el kirchnerismo.

Muy mal el PRO con 9%. Por otro lado, 7% para el peronismo no kirchnerista, que no estamos muy claros bien qué cosa es el peronismo no kirchnerista. Un 6% para la izquierda, y finalmente 4% para los radicales. Fíjense ustedes que si sumamos al PRO con los radicales, que eran una alianza, suman 13, es decir, un tercio que el gobierno.

Esta encuesta me parece que explica bastante esta postura del gobierno de procurar expulsar aliados. Da la impresión de que no necesitaría acordar con el PRO para poder sobreponerse al kirchnerismo. Hablaremos después, por supuesto, con los chicos de las PASO en el caso de la provincia de Buenos Aires, que ayer hubo un intento de suspensión fracasado por parte de Axel Kicillof, y después hay muchos temas vinculados a las tensiones internas en el bloque parlamentario de la Cámara de Diputados, especialmente de La Libertad Avanza.

A mí me da la impresión de que todo esto que hemos visto esta semana, el caso de Marcela Pagano, que insulta a todo el mundo, que usa un megáfono y que ayer acusó a Martín Menem poco menos que de apretarla y de ser un traidor, y las peleas trompadas y todas estas cosas, son parte, son una pequeña foto de una película más importante, que es una degradación general del debate público que se ha vuelto muy vulgar y muy violento en algunos puntos.

El rechazo a Javier Milei alcanza el nivel más alto desde octubre de 2024

Esto a propósito del estilo que han tomado, con excepción de Macri, los dirigentes políticos más importantes, no tanto el presidente Milei como la señora de Kirchner y sus principales allegados, que dicen cualquier cosa, en términos muy vulgares, se insulta a todo el mundo, entonces, claro, eso baja. Me parece que eso se contagia y ha vuelto al debate público argentino muy vulgar y un poco violento. Y esto es lo que está pasando, parece a mí, en el bloque libertario.

Y no sé ustedes, pero a mí me llamó mucho la atención una historia que yo no hubiera tratado nunca, y que es el caso del exmarido de la señora Jessica Cirio, este tal Elías Piccirillo, que por si alguno se perdió la historia, voy a procurar en muy poquitos minutos resumirla. Porque además yo nunca había visto por la televisión, como vi anoche, cómo alguien es filmado por cámaras diversas en hoteles, en las calles, armando una operación muy turbia, en complicidad con la policía. Algo peligrosísimo.

Este tal Piccirillo, ex marido de Jessica Cirio le debía 6 millones de dólares a un tipo llamado Francisco Hauque. Entonces, lo que muestran las imágenes, y por eso ha sido detenido él ayer en un barrio en Nordelta, en Tigre, en la provincia de Buenos Aires, es que el tipo, para evitar el pago de la deuda, le arma una cama en complicidad con siete agentes de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, parece algo de ciencia ficción o de película.

Entonces, las imágenes muestran cómo el tipo este, Piccirillo, se sube al auto de su amigo Hauque, a quien le debía 6 millones de dólares, y cuando se dirigen desde Puerto Madero a comer a un restaurante ahí en el Palacio Duhau, en la calle Alvear, le deja en el auto droga y un arma. Y evidentemente acuerda con la policía que, luego de la cena, de la que se ausentó misteriosamente la señora Cirio, que estaba invitada, el tipo argumenta: "Bueno, me tengo que ir porque Jessica Cirio no llega porque está ocupada o no sé qué cosa".

Cuando el señor Hauque y su esposa, los acreedores de Piccirillo, salen del restaurante, los para la policía en la esquina. Y les dicen: "Hay contra ustedes una denuncia por violencia de género, así que los vamos a detener". Revisan el auto y ahí aparece la droga y el arma que este hombre, Piccirillo, les dejó. Una cosa de locos. Este tipo, iba con un sobretodo el 7 de enero, donde adentro tenía la droga y tenía el arma que deposita en el auto de este señor Hauque para que la policía lo detenga posteriormente y lo meta preso.

Díganme si no es increíble esta historia. Porque acá se mezcla un mundo muy turbio. Un mundo muy turbio y muy opaco que mezcla esta clase de sujetos con la política. Acá se mezclan estas vinculaciones de la señora Cirio con el mundo del juego, con la plata negra de la provincia de Buenos Aires. Y lo grave del caso, me parece a mí, es esta aparición en este plan siniestro de gente de la policía. Lo cual convierte el tema en mucho más peligroso.

Detención de Elías Piccirillo en Nordelta: lo acusan de contratar policías para plantarle cocaína a un empresario al que le debía dinero

Bueno, y finalmente les hago un repaso breve del estado de cosas del mundo esta mañana, empezando por el hecho de que ayer se ha cumplido un año de la detención de cinco dirigentes opositores venezolanos muy allegados a Corina Machado en lo que queda de la Embajada Argentina en la ciudad de Caracas. Y esto nos recuerda que hay, además, un argentino detenido en Venezuela bajo acusaciones no muy creíbles, y nos recuerda el hecho de que, finalmente, Nicolás Maduro se salió con la suya fácilmente.

Parecía que el mundo se le venía encima, que el mundo entero no reconocía su presidencia, que lo iban a sacar con un avión, con unos aviones de unos amigos de Donald Trump y no sé cuántas cosas más. Y finalmente no pasó nada. Fíjense con qué facilidad hoy en día, no solamente se establece, sino que se ratifica una dictadura en América Latina. Así que, bueno, un recuerdo de estas cinco personas que siguen detenidas en lo que queda de la Embajada Argentina en Caracas.

Además ayer se conoció la noticia de que Donald Trump aspira a quedarse, o que Estados Unidos se quede con la central nuclear de Zaporiyia, creo que es la más grande de Europa, que está en Ucrania. Y en este reparto disparatado que Trump imagina de Ucrania entre Putin y él, parece que Trump quiere quedarse con la central de Zaporiyia, que está hoy en poder, aparentemente, de los rusos. De aquí lo importante del caso de nuestro diplomático argentino, Rafael Grossi, que está metido en el medio de este asunto jugando un papel muy importante.

Y en este contexto, ustedes fíjense que en este sándwich que Putin y Trump aspiran a hacer de Europa, digamos, a dejarlos hechos, un queso dentro de dos panes, Europa empezó a reaccionar. A a mi juicio está reaccionando aún de manera muy tímida, porque la verdad que a esta altura del partido, me da la impresión de que Europa tenía que tomar actitudes aún más determinantes, como por ejemplo, aceptar rápidamente Ucrania como país de la Unión Europea, siendo que en la Unión Europea hay países muy impresentables, como Hungría. Y por supuesto, iniciar un proceso para que Ucrania ingrese efectivamente a la OTAN.

Lo que ha ocurrido ayer es que hubo una reunión de los líderes europeos para garantizar la seguridad de Ucrania y de Europa frente a la amenaza rusa, donde ha quedado bien establecido que uno de los integrantes de la Unión Europea, esto es Hungría, cuyo presidente, Viktor Orbán, que está muy vinculado con Milei, se ha opuesto a esto. Ha quedado como desenmascarado, claramente.

Y se ha destacado otra vez la figura de Keir Starmer, el Primer Ministro británico, que dijo que él está seguro, y creo que tiene razón, de que Putin va a violar todos los acuerdos de paz que establezca, y que esto ya pasó antes y que va a volver a ocurrir.

Y ya terminando este repaso de hoy, la foto de Trump de ayer, una especie de escena teatral con un grupo de niños sentados en la Casa Blanca en pupitres, simulando estar estudiando. Es el colmo del delirio. Trump ayer firmó una orden presidencial, un decreto para prácticamente cerrar el Departamento de Educación, el Ministerio de Educación de Estados Unidos.

Y lo hizo exhibiendo como él hace esas carpetas con los decretos u órdenes presidenciales, y en este caso se rodeó de una escenografía de niños. Es una de las fotos más extraordinarias del año. Yo la tengo aquí, no sé si se puede mostrar por la tele. Acá está Trump exhibiendo su carpeta con su grotesca firma y aquí se ven un conjunto de alumnos que simulan estar estudiando alrededor de Trump, al mismo tiempo que el tipo firma el cierre del Ministerio de Educación. El mundo está cada día más asombroso.

Donald Trump dijo que pronto firmará un acuerdo sobre los minerales de tierras raras con Ucrania

Y finalmente les cuento que por los primeros reportes que se han publicado en Estados Unidos, los 64 mil documentos que se desclasificaron respecto del asesinato de John Fitzgerald Kennedy, no están mostrando nada que no se conozca. Ustedes recuerdan que el presidente Trump, al tercer o cuarto día de asumir, firmó una orden para que se desclasificaran los archivos secretos sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy, bajo el argumento impulsado por el hijo, Bob Kennedy, que es su ministro de salud, de que finalmente aquí había un gran ocultamiento y que después de 60 años los norteamericanos tenían todo el derecho del mundo a saber la verdad.

¿Y cuál era la verdad que sugerían Trump y Robert Kennedy Jr.? Que a Kennedy lo mató la CIA. Y como Trump tiene dificultades con todo el mundo, también está peleado con la CIA. No sé mucho de eso, pero es lo que he leído. Lo que ellos dijeron es: "Vamos a desclasificar todo para que se sepa realmente, después de tantos años, qué pasó con John Kennedy y cómo fue, poco menos que la CIA, quien lo asesinó". Y los documentos, según han revisado tanto el Washington Post como el New York Times, no agregan ningún dato nuevo.

Y finalmente, y creo lo interesante del caso, es como, ustedes saben, estamos en un mundo que está cada vez más, este, explicado por teorías conspirativas. Y, por supuesto, que es obvio que una saga como la de los Kennedy con dos asesinatos y con un tercer personaje, Ted Kennedy, que tuvo también una situación muy inexplicable con una secretaria que murió en un accidente de autos y demás, ofrece todo tipo de posibilidades para suponer que lo mató Fidel Castro, que lo mató la CIA, que lo mataron los rusos o que lo mató Lyndon Johnson.

Entonces, finalmente, y esto es lo más interesante que he leído en estas últimas horas, se publicó ayer un trabajo en el New York Times, firmado por un tipo llamado Anthony Scott, él firma generalmente como A. O. Scott. Es un legendario periodista de críticas literarias y artísticas que escribió sobre las teorías conspirativas que, como ustedes bien saben, hoy están poco menos que influyendo sobre presidentes del mundo. Sobre Trump, por ejemplo, sobre parte de los presidentes europeos, sobre Putin y también sobre Milei.

Si ustedes leen este libro llamado Globalismo de este pintoresco joven llamado Agustín Laje, que explica el mundo según Milei, él lo que explica ahí es una gran teoría conspirativa. Él cree que hay unos tipos que se reúnen en un lugar secreto para gobernar el mundo, promover el aborto, eliminar a la gente, matar gente y no sé cuántas estupideces más.

Entonces, lo que dice, Anthony Scott, es que a esta altura del partido, siendo esto tan expandido, aún revelando documentos, reservados o secretos, no hay forma de que hoy en día se pueda establecer qué demonios es hoy en día un hecho. Y es muy interesante el debate. Porque ¿qué es un hecho hoy en día? Porque naturalmente, hoy en día, con las redes y con todo lo que pasa y los algoritmos, lo verosímil es tanto más divertido que lo verdadero y explica tanto, o confirma tanto nuestros sesgos…

Él lo dice así. Dice: "No es solo que no estemos de acuerdo con los hechos o en lo que significan, sino que carecemos de una definición común de lo que es un hecho". O sea, no estamos claros respecto de qué cosa es un hecho. “La desconfianza generalizada en la autoridad y la experiencia nos convierte en agentes libres epistemológicos, inventándonos el mundo a medida que avanzamos en él”.

Entonces, claro, esto le pasa hoy en día a mucha gente. Efectivamente todos tenemos sesgos. Y todos tendemos a creer cosas que confirmen nuestros puntos de vista que no están basados en hechos, que están basados en percepciones, en prejuicios, en cosas que no son comprobables. Entonces, claro, lo que plantea este buen hombre, el señor Scott, es que hoy ni siquiera podemos ponernos de acuerdo respecto de qué cosa es un hecho. Parece una definición interesante para explicar las derivaciones que va a tener la revelación de los archivos secretos sobre el asesinato de Kennedy.

