Se conocieron más detalles sobre la detención del ex marido de Jessica Cirio, Elias Piccirillo, denunciado por estafa y robo. El financista fue acusado por el abogado del empresario Francisco Hauque, quien lo acusó de haber plantado cocaína y un arma en complicidad con efectivos policiales a su cliente. Le debía 6 millones de dólares.

Según informó el letrado Carlos Pousa, que presentó la denuncia, su cliente y su esposa fueron abordados por policías cuando salían de un hotel de lujo y terminaron detenidos durante más de diez días en base a pruebas plantadas. “Es escalofriante”, dijo el letrado en diálogo con Intrusos.

Y agregó: “Uno no puede imaginar que en el 2025 puedan ocurrir cuestiones como esta, que un empresario poderoso, casado con una persona de semejante notoriedad o fama como Jessica Cirio pueda montar una escena en un hotel ´20 estrellas´ como este”.

Elías Piccirillo detenido en Nordelta

Pousa afirmó que Piccirillo realizó el pago de una importante suma de dinero para “contar con todo un cuerpo de policía de la ciudad de Buenos Aires para hacer una detención y denunciar luego mediáticamente que habían hallado a dos personas con 1 kilo y medio de cocaína y un arma, siendo todo falso”.

El abogado confirmó que ambos fueron sobreseídos en la causa y que a partir de entonces comenzó la investigación sobre el plan para incriminarlos.

El plan por el que acusan a Piccirillo y la detención de policías

De acuerdo al abogado de Hauque, el plan habría sido parte de una estrategia para evitar pagar una deuda de 6 millones de dólares al empresario. El letrado detalló que la deuda se originó en un sistema de colocación de fondos que manejaba Piccirillo a través de una mesa de dinero del banco SuCrédito de Tucumán, en el que Hauque habría invertido dinero.

Yategate: Insaurralde justificó su crecimiento patrimonial con los ingresos de Jesica Cirio

“Después de pagarle algunas cuotas de capital o de rentabilidad, decidió evidentemente no devolverle el dinero y para librarse de esta deuda no tuvo mejor idea que inventarle esta causa, a ver si podía quitárselo encima por 10 o 15 años”, sostuvo Pousa.

Respecto del origen de los fondos de su cliente, el letrado aseguró que se trata de dinero lícito. “Mi asistido tiene un sistema de recaudación de dinero a través de inversores (...) a los cuales les devolvió todo el dinero de su bolsillo al no recibir el pago de Piccirillo”, señaló y pidió que no se ponga en duda la honestidad de Hauque y su esposa.

“Desde el 18 de enero, el nombre de mi asistido, de su mujer, gira en todos los medios. Ellos estuvieron detenidos y después fueron a diversos medios de comunicación a brindar su versión de los hechos. Hasta acá, ni una sola persona, ni en forma pública ni en forma privada, le ha reclamado un solo peso a mi asistido”, aseguró.

Cirio y Piccirillo, durante su casamiento

En cambio, señaló que no puede decirse lo mismo del exmarido de Jessica Cirio. “Respecto de Piccirillo, yo no he parado de recibir mensajes de personas, víctimas de este sujeto, por sumas enormes de dinero o por pequeñas sumas de dinero, depende de la fecha en la que lo conocieran”, dijo.

En el marco de la investigación, fueron detenidos siete policías, entre ellos un exonerado de la Fuerza, acusados de ser el brazo ejecutor de la trampa tendida contra Hauque y su esposa. Fue en el marco de una investigación por estafas y otros delitos, durante once allanamientos realizados por Prefectura Naval en las localidades bonaerenses de Canning, Monte Grande, Rafael Calzada, Laferrere y San Francisco Solano. En las cámaras de Nordelta se conoció un video del Piccirillo escapando antes de ser detenido.

En el transcurso de los operativos se secuestró un vehículo, siete equipos de telefonía móvil, una notebook, un servidor, dos SIM Card y dos tarjetas porta sim. Además se incautó dinero en efectivo en moneda nacional y extranjera (U$S 28.894 y $ 3.438.060). También documentación relacionada con los delitos investigados.

A través de su Dirección de Inteligencia Criminal e Investigaciones, la Autoridad Marítima nacional logró localizar a los implicados que serán alojados en la Unidad N° 29 del Servicio Penitenciario Federal a disposición del magistrado interviniente.



